Fost preşedinte al unei filiale locale Prodemocraţia, condamnat pentru corupţie. A schimbat destinaţia unor fonduri europene obţinute

Curtea de Apel Galaţi a condamnat-o definitiv pe Mariana Bâtcă, fost preşedinte al asociaţiei “ProDemocraţia” din Brăila şi fost candidat la primăria oraşului, la 10 luni şi 20 de zile de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere, pentru două infracţiunii de schimbare a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene. Decizia a fost pronunţată pe 8 noiembrie a.c.

Anchetatorii au stabilit că Bâtcă a folosit peste 15.000 de euro din fonduri europene în alte scopuri decât cele pentru care fuseseră alocaţi, respectiv cofinanţarea unor proiecte ale asociaţiei pe care o conducea, plata unor impozite şi achitarea facturilor către diverşi furnizori.

”În perioada 2016 - 2017, în contextul derulării a două contracte de finanţare nerambursabilă având ca obiect implementarea programelor «The First Step in Education, The First Step in Volunteering!» şi «No For Bulling&Drug, Yes for Life!», inculpata, în calitate de preşedinte al unei asociaţii, ar fi schimbat fără respectarea dispoziţiilor legale destinaţia fondurilor primite în scopul amintit mai sus, în valoare totală de 15.500 euro.

Banii respectivi ar fi fost folosiţi de inculpată în scopul cofinanţării altor proiecte pe care asociaţia le avea în derulare sau pentru achitarea unor obligaţii pecuniare care excedau obiectului contractului (remuneraţii, impozite, plăţi către diverşi furnizori de utilităţi necesare întreţinerii sediului organizaţie)”, spun procurorii anticorupţie.

În prezenţa avocaţilor, Mariana Bâtcă a declarat expres că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina ei, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia.

