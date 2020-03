VIDEO Frumoasa româncă de 23 de ani care conduce un mastodont de 40 de tone. Cum a ajuns unul dintre cei mai apreciaţi camionagii din Germania

Mălina Ghileschi are 23 de ani şi este din Botoşani. Deşi pare o tânără sensibilă, cu alură de fotomodel, Mălina domină, cu stil, într-o lume dură a bărbaţilor.

Conduce zilnic un TIR de peste 40 de tone şi cu mulţi cai putere, devenind unul dintre cei mai respectaţi camionagii din Germania. Mălina îşi petrece mare parte din zi în cabina capului tractor, străbătând sute de kilometri prin Europa, impresionând colegii de breaslă prin calităţile sale şoferistice.



”De mică am fost atrasă de meseriile bărbaţilor”



Mălina Ghileschi a devenit şofer profesionist la începutul anului trecut, în luna ianuarie. Atunci s-a angajat la firma germană Spedition Pflaum Gmbh. Ca orice începător a lucrat o lună alături de logodnicul ei, un şofer experimentat.



După această perioadă, vădind reale calităţi pentru condusul TIR-urilor, la numai 22 de ani, Mălina a primit propriul camion. Un Scania uriaş, de peste 40 de tone, cu o semiremorcă cu două axe. Tânăra botoşăneanca intra la o vârstă fragedă într-o lume dură a bărbaţilor, urmând să conducă mastodontul de zeci de tone pe drumurile Europei, singură. Pentru Mălina nu era însă ceva de speriat. Ne mărturiseşte că de mica a fost astrasă de meseriile bărbaţilor.

”De mică am fost atrasă de meseriile bărbaţilor. Am început prin a visa să devin poliţistă, am continuat cu dorinţa de a deveni inginer constructor. Dar până la urmă am ajuns în breasla şoferilor profesionişti. O contribuţie generoasă pentru alegerea acestei meserii a avut-o logodnicul meu.”, spune Mălina Ghileschi. De altfel prin intermediul iubitului a luat contact cu maşinile de mare tonaj. Tânărul lucra deja în Germania ca TIR-ist. Mălina era studentă şi în vacanţa de vară l-a vizitat. A rămas fascinată de uriaşii pe roţi.

”Ajunsă în Germania, am mers cu el la locul lui de muncă, loc care m-a fascinat complet. Sute de camioane cu mulţi cai putere, depozite cu marfă pe care trebuie să o distribui magazinelor, locuri înguste şi vreme care te pune în dificultate, acestea fiind doar câteva din frumuseţile şi greutăţile vieţii unui şofer profesionist, toate m-au acaparat complet iar după întoarcerea mea în România m-am înscris la şcoala de şoferi pentru categoriile C şi E”, precizează Mălina. A luat, din prima încercare, toate examenele pentru categoriile mari. Şi în acel moment şi-a dat seama că menirea ei este să fie şofer de TIR.





”Femeile aduc acestei meserii un plus de frumuseţe şi armonie”



Mălina spune că începutul a fost greu dar s-a adaptat rapid. A trebuit să facă faţă şi prejudecăţilor, a camionagiilor care nu vedeau cu ochi buni o femeie la volanul unei maşini atât de mari. ”În trafic primesc multe priviri de toate felurile. Unii se uită cu uimire, alţii privesc de două ori că poate au vedenii, alţii nu înţeleg ce caută o femeie la volanul unui camion dar, în general, majoritatea oamenilor pe care i-am întâlnit m-au apreciat şi m-au felicitat pentru curajul pe care îl am”, spune tânăra.

Într-un timp scurt, tânăra botoşăneancă s-a impus în lumea TIR-iştilor. Conduce cu o precizie matematică şi mai ales şi-a impresionat colegii ”trăgând la rampă”, o manevră extrem de dificilă. Pe scurt camionul trebuie strecurat prin parcări aglomerate şi apoi printr-o manevră dificilă cu spatele pus exact la rampa pentru descărcarea mărfii.

”În această meserie există o problemă general valabilă întâlnită la toţi şoferii de camion care sunt la început de drum şi anume, trasul în rampă. Eu aprovizionez supermarketuri. Zilnic mă confrunt cu câte 4 sau 5 rampe. Imaginaţi-vă că mergeţi la cumpărături la supermarket şi căutaţi în parcare un loc pentru a lasă maşina, un loc greu de găsit. Zilnic, eu sunt nevoită să intru în asemenea parcări cu 40 de tone după mine, fiind foarte atentă la mişcările pe care le fac, ocolind maşini mici şi în final, reuşind să trag camionul în rampă pentru a descărca marfa care ajunge pe rafturile magazinelor.”, precizează Mălina.



Tânăra spune că în general femeile şofer de TIR ajung să câştige respectul bărbaţilor prin felul în care-şi fac meseria. ”Femeile sunt mult mai perfecţioniste, nu se feresc să se dea jos din camion pentru a vedea dacă totul este în regulă într-un punct în care nu au vizibilitate. Femeile aduc acestei meserii un plus de frumuseţe şi de armonie. O femeie care încarcă marfă într-un depozit unde este înconjurată predominant de bărbaţi impune disciplină”, spune Mălina.



”Camionul devine prieten, familie, casă, loc de râs, de plâns, de dor”





O bună parte din viaţa Mălinei se desfăşoară în cabina capului tractor. De multe ori simte dorul de casă. Dar pasiunea este mai puternică. Zilnic urcă în cabine TIR-ului şi străbate în ture, de zi şi de noapte, sute de kilometri. ”Este un amalgam de sentimente. Este meserie, pasiune, plăcere, greutăţi, apusuri, răsărituri, ploaie, ninsoare, căldură, frig, oboseală, dor, greşeli, aglomeraţie, nervi, plâns, râs. Este o complexitate de lucruri mărunte care în viziunea multora nu înseamnă nimic. Şoferii profesionişti sunt cei care duc greul pe roţi. Camionul devine prieten, familie, casă, loc de râs, de plâns, de dor. Pentru cei care petrec săptămâni întregi într-o cabină nu este deloc uşor. În fiecare zi te confrunţi cu diverse situaţii. Cel mai dur sentiment, care te distruge, este dorul de casă şi de cei dragi. Dar, datorită acestei meserii am legat prietenii, am descoperit o comunitate cu care mă mândresc”, spune Mălina Ghilenschi. De multe ori, Mălina face numai într-o noapte 400 de kilometri.



Are însă numeroase bucurii pe lângă pasiunea de a conduce TIR-uri. Mălina este pasionată de peisaje, de frumos, fiind o fire sensbilă. „Văd peisaje pe care poate nu aş fi avut ocazia să le descopăr dacă nu aş fi fost şofer profesionist. Ne bucurăm de cele mai frumoase apusuri şi răsărituri, colindăm ţări întregi, întâlnim oameni cu care putem lega prietenii pe viaţă, împărtim o masă caldă şi trăim viaţa cu mult mai multă adrenalină decât ceilalţi. În tura de noapte merg într-o zonă foarte frumoasă, o zonă de munte. Iarnă sunt peisaje de poveste iar vara te încântă verdele pădurilor şi mereu circul cu viteza redusă deoarece sunt foarte multe căprioare”, spune Mălina. Pasiunea pentru şoferie va rămâne în familie, mai ales că tânăra botoşăneancă se va căsători în curând cu logodnicul ei, deasemenea şofer de TIR.