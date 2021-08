Statisticile sumbre ale pădurilor în România. Cum cred organizaţiile de mediu că pot fi salvaţi codrii ţării

Conform statisticilor oficiale în România sunt peste 6,5 milioane de hectare de pădure. Asta înseamnă că mai bine de un sfert din teritoriul naţional este acoperit cu păduri de răşinoase şi foioase.

De altfel, România este o adevărată comoară a biodiversităţii forestiere în Europa. Aşa cum arată Greenpeace, în Carpaţii româneşti se află cele mai întinse păduri primare din Europa. Conform aceleaşi organizaţii ţara noastră este o adevărată patrie europeană a pădurilor primare de fag, declarate în alte state parte integrantă a patrimoniului UNESCO.

„Cele mai mari suprafeţe de păduri primare din zona temperată se găsesc în Carpaţii româneşti. Acestea adăpostesc cea mai mare populaţie de urşi din Europa, specii rare şi endemice, şi carnivore mari, precum râsul sau lupul.”, se arată pe pagina oficială a Greenpeace România.

Cu toate acestea doar 5% din pădurile din România sunt protejate prin lege. Şi asta în contextul în care mai puţin de 2% din suprafaţa Europei a rămas virgină, neafectată de factorii antropici. Iar una dintre cele mai importante părţi se află în România şi este reprezentată de aceste păduri primare.

„Proasta aplicare a legii au dus la pierderea şi degradarea pădurii”

Însă aşa cum arată organizaţiile de protecţie a mediului şi faunei, fără protecţie din partea legii, aceste păduri riscă să dispară. Mai ales că tot mai multe areale forestiere sunt afectate, spun cei de la Greenpeace, de tăieri ilegale şi tăieri aproape criminale inclusiv în zonele protejate. ”Pădurile din România sunt ameninţate: tăieri ilegale, practici forestiere iresponsabile, tăieri la ras inclusiv în zone protejate, tăieri în păşunile împădurite, o legislaţie slabă şi o proastă aplicare a legii au dus la pierderea şi degradarea pădurii.





Se estimează că pădurile complet funcţionale din punct de vedere ecologic acoperă numai 23% din suprafaţa ţări”, precizează cei de la Greenpeace România pe site-ul lor oficial. La rândul lor cei de la World Wildlife Found (WWF) una dintre cele mai cunoscute organizaţii mondiale, arată că în România doar 5% din suprafaţa împădurită este protejată prin lege. ” În prezent maximum 5% dintre pădurile noastre sunt protejate. Considerăm că procentul este prea scăzut deoarece nu acoperă tot necesarul de tipuri de păduri de care trebuie să avem grijă. Ecosisteme naturale forestiere valoroase rămân în afara protecţiei.”, arată WWF România.

Zone cu vânătoare şi tăieri interzise

Atât Greenpeace cât şi WWF două dintre cele mai cunoscute şi puternice organizaţii de protecţie a mediului la nivel mondial, susţin că pentru protejarea pădurilor din România este nevoie de o serie de măsuri concrete. De exemplu, WWF susţine lărgirea ariei de protecţie pentru păduri. Adică, România să ajungă să-şi protejeze măcar prin lege 10% din suprafaţa forestieră, incluzând cele mai importante păduri, zone în care tăiatul lemnului în scop comercial să fie interzisă. ” Lucrăm la crearea Reţelei Naţionale de Ecosisteme Naturale forestiere reprezentative pentru biodiversitate. Reţeaua va cuprinde 10% din totalul pădurilor din România, unde tăierile în scop comercial vor fi interzise.





Noi credem că, dacă procentul va ajunge la 10%, vom conserva o suprafaţă reprezentativă a celor mai valoroase păduri din punct de vedere al protecţiei biodiversităţii şi genofondului. ”, arată WWF. În plus aceeaşi organizaţie susţine că lucrează la protejarea pădurilor virgine dar şi reconstrucţie ecosistemelor forestiere degradate. În plus îşi doreşte integrarea a cât mai multe păduri primare în patrimoniul UNESCO, protejându-le astfel de orice intervenţie umană. La rândul lor, cei de la Greenpeace vor protejarea strictă a pădurilor virgine dar şi organizarea unei reţele de zone strict protejate unde să nu existe intervenţie umană.





Adică fără vânătoare şi fără tăierea arborilor în scop comercial. În plus se cere crearea de coridoare ecologice şi zone tampon care să protejeze pădurile de factorii externi. Ambele organizaţii cer practic măsuri mai ferme şi împotriva celor care taie ilegal pădurea sau care fac prăpăd în scop comercial. În special, din cauza proastei exploatării a pădurii şi a tăierilor ilegale, aşa cum arată statisticile, România are o suprafaţă împădurită mult sub media ţărilor din Uniunea Europeană, sub minimul stabilit de 45%. Conform analizelor Greenpeace numai în 2015, zilnic, cel puţin 96 de arbori erau tăiaţi ilegal în România.



