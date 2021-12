Profesoara de etnie romă decorată de statul român. Elevii ei au monopolizat olimpiadele internaţionale

Petronia Scripcaru este un profesor de limba rromani, din judeţul Botoşani, cu o carieră de 20 de ani, în sistemul educaţional. În plus este şi inspector pentru minorităţi naţionale în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean.





Din 2002, Petronia Scripcaru, a reuşit să facă adevărate minuni pentru a creşte nivelul de educaţie al comunităţii rome dar şi pentru integrarea elevilor din cadrul acestei etnii în şcolile de masă.





A contribuit cu zeci de proiecte la şcolarizarea etnicilor romi şi convingerea părinţilor să pună pe primul loc educaţia copiilor. Pentru contribuţia sa, Petronia Scripcaru a fost decorată de reprezentanţii statului român cu „Meritul pentru Învăţământ” în gradul de cavaler.

„Educaţia este prioritatea mea”

Petronia Scripcaru a intrat în sistemul educaţional românesc, ca profesor de limba rromani în anul 2002. În acel moment, puţini romi botoşăneni ajungeau să treacă de opt clase. Doar trei etnici romi erau înscrişi la liceu.





În anul 2021, după numeroase proiecte şi o muncă asiduă de schimbare a mentalităţilor, unde Petronia Scripcaru a avut o contribuţie decisivă, s-a ajuns la 2500 de elevi romi care urmează cursurile liceale în tot judeţul Botoşani.





„ A crescut foarte multe numărul copiilor de etnie romă şcolarizaţi. La nivel judeţean, acum, sunt peste 2500 de romi cu identitate asumată. A fost un efort susţinut, muncă multă dar eu nu consider că am făcut ceva deosebit sau ieşit din comun. Sunt un profesor simplu care a făcut ceea ce este normal şi ceea ce m-au învăţat oamenii mai buni ca mine. Educaţia este prioritatea mea”, spune Petronia Scripcaru.



Este cunoscut faptul că în comunităţile rome, din multe zone din ţară, abandonul şcolar este ridicat. De altfel, inclusiv la Botoşani, aşa cum mărturiseşte şi Petronia Scripcaru, până în 2002, doar câţiva membrii ai etniei ajungeau să aibă mai mult de opt clase. Profesorul botoşănean spune că pe de o parte sunt de vină şi autorităţile locale, în comunităţile foarte sărace dar şi anumite tradiţii sau cutume.





„Depinde de statutul social al fiecărei familii de romi. Dar şi cât de mult se implică autorităţile locale în ajutorarea acelor persoane de etnie romă, să-i facă, într-un fel, să înţeleagă că este importantă educaţia şcolară . Sunt care îşi doresc să-şi ducă copiii la şcoală, dar din păcate situaţia materială nu-i ajută. În alte cazuri, cutumele, în foarte mică măsură tradiţia, îi determină să nu-şi trimită copiii la şcoală”, adaugă Petronia Scripcaru.

Programe pentru educaţie şi integrare

În judeţul Botoşani, tot mai mulţi etnici romi ajung să înţeleagă rolul educaţiei pentru proprii copii. Asta mai ales datorită proiectelor la care Petronia Scripcaru a avut o contribuţie importantă. De-a lungul celor 20 de ani de carieră au fost implementate zeci de proiecte pentru schimbarea mentalităţilor, în toate sensurile, pentru integrarea elevilor romi şi mai ales pentru aducerea acestora în sala de clasă.







„De la începutul carierei mele de profesor am încercat să aduc cât mai multe proiecte şi programe pentru şcolarizarea tinerilor şi copiilor de etnie romă şi nu numai. A trebuit să le arătăm părinţilor importanţa educaţiei şcolare. Unii dintre ei poate nu înţeleg acest lucru, pentru că nu au fost învăţaţi la rândul lor. Pe un copil dacă nu-l înveţi, în primii ani de viaţă, lucrurile de bază, el va evolua greu în viaţă. Aşa şi în cazul acesta. Eu nu consider că părintele este vinovat pentru că nu-şi trimite copilul la şcoală, nu a fost învăţat la rândul său, nu înţelege de ce trebuie să-l trimită la şcoală. Şi pentru asta ne străduim şi noi”, spune Petronia Scripcaru.

Petronia Scripcaru, decorată de statul român FOTO Petronia Scripcaru/facebook

De altfel, visul său este ca tot mai mulţi copii de etnie romă să ajungă să facă carte şi la rândul lor să-i înveţe pe urmaşii lor să facă la fel.





„Aş vrea să văd cât mai multe persoane de etnie romă că sunt realizaţi şi că la rândul lor au înţeles că educaţia este importantă, că îşi trimit copiii la şcoală”, adaugă profesorul de rromani din Botoşani.





Unul dintre cele mai importante proiecte se află în prezent în derulare şi este tocmai pentru cei care nu au reuşit să facă la timp şcoala. Este vorba despre proiectul „A doua şansă în educaţie, o nouă şansă în viaţă”.





„În cadrul acestuia, tinerii trecuţi de vârstă şcolară îşi continuă studiile în cadrul programului. În prezent avem 335 de elevi care frecventează cursurile şcolare la unităţile de învăţământ selectate în urma apelului de selecţie, urmând ca până la finalul anului 2023 să ne atingem obiectivul, acela de 600 de persoane înscrise în cadrul programului a doua şansă.”, precizează Petronia Scripcaru.





Cu studiile completate măcar până la nivelul de 10 clase, aceşti tineri vor putea urma cursuri de formare profesională, se vor putea califica şi implicit vor putea obţine atestate într-o anumită meserie sau pot accesa fonduri europene.

„Pentru mine limba rromani înseamnă totul”

Pe lângă activităţile de şcolarizare şi integrare, Petronia Scripcaru militează şi pentru păstrarea tradiţiilor autentice în cadrul comunităţii rome. Şi cu ajutorul păstrării şi transmiterii limbii materne. Eforturile profesorului botoşănean s-au tradus prin numeroase premii obţinute de elevii romi la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale de limbă rromani.





„Pentru mine limba rromani înseamnă totul, cel mai frumos şi mai liber mod de a mă exprima. Consider că dacă îţi vorbeşti limba maternă şi transmiţi mai departe semenilor tăi şi tradiţiile, istoria, te face să fi un om sănătos. Este o mândrie pentru că vreau să arăt tuturor că etnia romă are şi lucruri foarte bune, oameni de seamă care fac cinste României. Am avut numeroase rezultate cu elevii la olimpiadele de limbă romani. Inclusiv un premiul I naţional cu nota 10. Am avut numeroase rezultate şi la olimpiadele internaţionale de limbă rromani”, adaugă Petronia Scripcaru.



