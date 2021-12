Liceul din România unde orele de fizică online se predau ca în filmele SF

Aurel Pintilei, un profesor de fizică din Botoşani a reuşit să realizeze, pe baza unei invenţii americane, un dispozitiv hi-tech necesar predării on-line. Este vorba despre un light-board, adică un fel de tablă transparentă şi luminată, aşa cum arată şi denumirea în engleză, prin intermediul căreia profesorul poate suprapune, în timpul predării online, text, imagini, schiţe. Efectul este uluitor, mai ales pentru elevi, care au ajuns să se simtă, la orele de fizică exact ca în filmele science fiction. Dispozitivul a fost realizat în totalitate de către profesorul de fizică, folosind mai ales materiale pe care le-a găsit în laboratorul liceului. Datorită predării prin intermediul light-board-ului, Aurelian Pintilei a fost premiat la nivel naţional.

Invenţie americană recreată la Botoşani

Lightboard-ul a fost inventat de profesorul Michael Peshkin de la Nortwestern University din Statele Unite. Este un dispozitiv realizat dintr-o sticlă specială, stiplex, înrămată şi luminată. Propriu-zis, rama cu sticlă se montează între camera video şi profesorul care predă lecţia. Profesorul poate scrie pe sticla specială, poate suprapune imagini, schiţe sau alte aplicaţii. Totodată se foloseşte o oglindă pentru poziţionarea corectă a imaginii. Acest concept a fost văzut, chiar la începutul pandemiei, şi de către Aurelian Pintilei, profesor de fizică, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”. El a creat singur ramele, a montat luminile, camerele şi oglinzile pentru corectarea imaginii, a făcut teste ajutat de elevi şi apoi le-a predat. „Elevii au reacţionat extraordinar. Era altceva. Ideea m-a tentat tocmai pentru a scăpa de orele online clasice, cu profesorul care stă cu ochii în cameră, mai stă cu spatele la tablă. Am reuşit să o realizez cu ce aveam prin laborator, cu rame făcute la atelierul şcolii. În plus, conducerea şcolii a achiziţionat această sticlă acrilică sau stiplex. Am făcut teste cu elevii atunci când au fost prezenţi la şcoală şi după aceea online am folosit cu succes acest lightboard”, spune Aurelian Pintilei.

Dispozitiv cu numeroase aplicaţii

Acest lightboard poate fi folosit şi cu alte ocazii nu doar în pandemie, spune Aurelian Pintilei. De exemplu, în Statele Unite este folosit în mod curent, în Universităţi la predare. Şi asta în condiţiile în care dispozitivul poate fi îmbunătăţit iar în timpul orei pot fi suprapuse schiţe şi imagini, pe lângă text. ”Ar trebui un mixer video. Este destul de costisitor dar am de gând să încercăm şi această achiziţie. Lightboard-ul ar putea fi folosit şi pentru şcolile din mediul rural unde sunt necalificaţi sau nu sunt profesori deloc”, spune Aurelian Pintilei. Acest dispozitiv poate fi folosit la orice disciplină.

