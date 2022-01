Liceu de elită din Moldova transformat în şcoală hi-tech cu sisteme educaţionale după model american

Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu„ din Botoşani, este unul dintre liceele de elită din România, aflat, în anul 2021 pe locul 37 la nivel naţional în funcţie de mediile obţinute de elevi la examenul de Bacalaureat. De altfel, Colegiul Eminescu din Botoşani este cunoscut ca o adevărată fabrică de olimpici cam la toate obiectele, dar cu precădere în domeniul ştiinţelor.





Elevii liceului au reuşit performanţe extraordinare la olimpiadele naţionale şi internaţionale, unul dintre foştii elevi, Ştefan Bălăucă, reuşind să aducă câteva premii la nivel mondial, în cadrul olimpiadelor internaţionale de ştiinţe.





În acest context, conducerea liceului a decis să doteze şcoala cu echipamente educaţionale la nivel european tocmai pentru a susţine şi încuraja performanţa inclusiv la competinţii internaţionale. În plus va fi abordat şi un sistem educaţional folosit pe scară largă în Statele Unite ale Americii.





„Unul dintre obiectivele şcolii noastre este creşterea calităţii sistemului de educaţie, tocmai pentru a veni în sprijinul performanţei şcolare. Şi cum am putea sprijini performanţa şcolară dacă nu şi prin dezvoltarea bazei materiale. Nu este suficient să selectezi cei mai buni copii, cu cele mai bune abilităţi. Este nevoie ca şi noi, ca unitate de învăţământ, să le oferim logistica necesară”, a precizat Cristina Chiriac, directorul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu„ Botoşani.



Proiect în colaborare cu vecinii de peste Prut

Pentru dotarea cu aparatură de ultimă generaţie a liceului, singura şansă era finanţarea europeană, spune şi conducerea liceului. Ideea s-a născut în urma unei vizite, în urmă cu aproximativ 5 ani, în Republica Moldova, la Bălţi. Acolo, în urma unei întâlniri cu directorii de şcoli din zonă s-a hotărât accesarea unui proiect comun, transfrontalier.







„La Bălţi, am stat de vorbă cu mai mulţi reprezentanţi ai unităţilor şcolare din zonă. Cu acestă ocazie ne-am întâlnit şi cu cei din conducerea Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” din Bălţi. Am discutat despre ceea ce dorim să facem şi am hotărât să facem împreună un proiect. Se ştie că obţinem an, de an, cu elevii noştri rezultate foarte bune la olimpiade şcolare. Trăind într-o epocă atât de dinamică a tehnologiei, ne-am propus să eficientizăm acest demers educativ prin dotarea unităţilor şcolare cu echipamente de ultimă generaţie”, a precizat Cristina Chiriac.





Finanţarea proiectului a fost aprobată în 2020, cele două licee, din Botoşani şi Bălţi, dar şi o asociaţie de părinţi parteneră ”C.N.M.E. Botoşani– Copiii noştri minţi educate”, au primit peste 417.000 de euro pentru dotări. Aproape jumătate din sumă a revenit liceului din Botoşani.

Echipamente şi sisteme educaţionale ca în America

Cu suma primită, reprezentanţii liceului botoşănean sunt în curs de dotare a tuturor celor 52 de săli de clasă ale şcolii cu videoproiectoare de ultimă generaţie, table smart interactive, table albe, mobilier şcolar modern şi softuri educaţionale performante. În plus, laboratorul de informatică este dotat cu calculatoare ultra-performante.





Echipamentele vor fi folosite la toate disciplinele dar se va pune accent pe ştiinţe. De altfel, la Colegiul Eminescu din Botoşani va fi implementat sistemul STEM( Science Technology and Matemathics), un proiect inovativ preluat, ca idee, din Statele Unite. Profesorii liceului vor fi instruiţi pentru a folosi eficient noile echipamente.





„Am depăşit şi etapa de achiziţie. Am dotat într-un mare procent sălile de clasă, dar mai trebuie să vină materiale. Cadrele didactice vor fi instruite să lucreze pe aceste table interactive, dar şi prin intermediul unui proiect inovativ în sistemul STEM, o idee preluată din Statele Unite. Vom aplica noile tehnologii la fiecare obiect de studiu”, a precizat directorul liceului din Botoşani.



