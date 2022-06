Lecţie de ambiţie şi performanţă din partea unui copil cu sindromul Down. Ce a ajuns să facă Andrei

Andrei Pălimariu are 20 de ani şi este un tânăr cu sindromul Down. Dacă pentru mulţi părinţi acest diagnostic crunt, primit chiar la naştere, poate însemna o condamnare din multe de vedere, pentru familia lui Andrei a fost un semnal de luptă. Lupta pentru o viaţă normală a propriului fiu.

În loc să fie doar o persoană cu dizabilităţi, Andrei este astăzi un tânăr care studiază o meserie, într-o şcoală de masă şi, pe deasupra, este un sportiv de top, în lumea paralimpică. Andrei practică înotul de la opt ani şi are o colecţie de zeci de medalii şi trofee câştigate la concursuri naţionale şi internaţionale. În plus, tânărul cu sindrom down iubeşte actoria şi schiatul.

Zorii unui campion cu sindromul Down

Andrei Pălimariu s-a născut în anul 2002 în Grecia, acolo unde erau stabiliţi părinţii, cu serviciul. Diagnosticul a fost crunt, mai ales că Andrei a fost un copil foarte dorit. Cu toate acestea părinţii s-au mobilizat şi au decis să-i ofere lui Andrei o viaţă normală.





„Dacă nu ai trecut peste, nu ai acceptat diagnosticul, nu vei putea să plămădeşti ceva. Noi nu am fost ajutaţi de cineva, dar din momentul în care am zis: «S-a născut? Da! L-am dorit? Da! Atunci hai la treabă!». Stăm să plângem? Ce facem? Am luat şi am învăţat. Că dacă stăm şi ne plângem şi ne gândim ce o să zică cutare şi cutare, nu vine nimeni să te scoată de acolo”, spune Dan Pălimariu, tatăl lui Andrei.

După ce s-au interesat în amănunt ce presupune sindromul Down, părinţii lui Andrei, reveniţi între timp în România, au făcut o strategie bine pusă la punct pentru a-l ajuta cât mai mult posibil. Sportul a făcut parte din această strategie. Dan Pălimariu a observat că fiul său se simte foarte bine în apă şi că are un talent deosebit la înot.





„Era o joacă şi o bucurie când intra în apă. Se simţea extraordinar în apă. Şi am zis să încerc. Mai ales că ştiam că înotul este extraordinar mai ales pentru persoanele cu dizabilităţi”, a precizat tatăl lui Andrei.





Au urmat eforturi greu de imaginat atât pentru Andrei cât pentru părinţii lui. Copilul cu sindrom Down din Botoşani a început înotul la vârsta de opt ani. La acel moment, în municipiul Botoşani nu exista niciun bazin pentru practicarea înotului sportiv. Familia Pălimariu a fost nevoită să-şi ducă copilul, de câte ori pe săptămână, în judeţul vecin, la Suceava.





„De multe ori intram în bazin la opt seara. Făcea antrenamente până la nouă. Abia la 10 ajungeam acasă. Iar a doua zi Andrei avea şcoală”, mărturiseşte tatăl băiatului.





Culmea, aceste impedimente şi drumuri obositoare nu l-au împiedicat pe Andrei să facă senzaţie la primul concurs la care a participat.

De la concursuri naţionale la marile competiţii paralimpice

Prima competiţie la care a participat Andrei, a fost chiar la opt ani, la numai câteva luni după ce s-a apucat serios de înotat. A mers cu părinţii în judeţul Hunedoara la o competiţie Special Olympics. A reuşit să urce pe podium, deşi a concurat cu tinerii cu dizabilităţi cu vârsta de 20 de ani.





„Nimeni în România nu-şi închipuia că tinerii cu dizabilităţi pot practica înotul. El la opt ani a concurat cu tinerii de 20 de ani. Şi a urcat pe podium”, spune Dan Pălimariu.





Andrei Pălimariu după experienţa din Malta FOTO Dan Pălimariu Din acel moment Andrei s-a schimbat total în ceea ce priveşte înotul. S-a îndrăgostit iremediabil de performanţa în acest sport.

„Lucrurile s-au schimbat cu prima urcare pe podium.Atunci şi-a dat seama că lucrurile sunt mult mai serioase, şi-a dat seama că lumea te vede altfel când faci asta. Întoarcerea acasă după concurs a însemnat schimbarea lui ca mentalitate. Era foarte responsabil, îşi dorea să se antreneze. Stima de sine a crescut, s-a simţit mai încrezător”, spune Dan Pălimaru.





Părinţii au făcut totul ca Andrei să poată beneficia de antrenamente şi să se pregătească pentru competiţii. Au urmat numeroase succes la Special Olympics atât pe plan naţional cât şi internaţional.





„Nu mai ştiu câte medalii şi trofee are. A umplut deja un suport special pentru medalii şi încă mai sunt care nu au fost adăugate. Fără să punem la socoteală trofeele”, spune tatăl lui Andrei.

Datorită timpilor scoşi, Andrei Pălimariu a devenit sportiv paralimpic care reprezintă România la competiţiile de profil. Mai ales că ajunsese campion naţional la Special Olympics, la proba de 25 de metri spate. A fost selectat şi în echipa naţională la Campionatul Mondial din 2018 de la Paris. A luat medalii în Kossovo, la Campionatele de la Ferrara, Italia şi recent în Malta, la o competiţie Special Olympics.





Ultima performanţă, la Malta, care a reunit sportivii din toată lumea, a constat într-o medalie de bronz la 50 de metri bras, dar şi o medalie de argint la ştafetă.

Pasionat de teatru şi pirogravură

Andrei Pălimariu a învăţat în şcolile de masă. Părinţii au ţinut ca acesta să socializeze, să beneficieze de educaţie şi practic să se integreze în societate. Acum este în clasa a X-a la şcoala profesională a Liceului ”Gheorge Asachi” din Botoşani. „Maiştrii sunt impresionaţi de cum lucrează”, spune Dan Pălimariu. În plus, Andrei este pasionat de teatru şi schi. Practică şi badminton, dar lucrează şi în lemn, preferând pirogravura.



