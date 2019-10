Grădiniţa step-by-step din nordul Moldovei, alternativa modernă la vechiul sistem educaţional

La marginea municipiului Botoşani, în apropierea unuia dintre cele mai sărace cartiere din oraş, se află grădiniţa 22, cea mai mare unitate de învăţământ preşcolar din judeţ. Drumul către grădiniţă, şerpuind printre nişte blocuri cu o alimentară dezafectată, nu pare că te-ar îmbia să mergi înainte, către cea mai râvnită grădiniţă.





Odată depăşite neajunsurile peisagistice, ajungi însă în mijlocul unui parc îngrijit, împrejmuit cu un gard proaspăt vopsit, unde o clădire cochetă, cu parter şi etaj, adăposteşte 11 grupe de grădiniţă, fiecare cu câte 25-30 de copii. Grădiniţa este una dintre cele 5 grădiniţe model din România pentru programul educaţional step-by-step, specific învăţământului vest-european. ”Grădiniţa 22 este un lider pe piaţa educaţională din România”, spune o educatoare specializată în acest sistem educaţional.





Grădiniţă-model de peste două decenii





Povestea de succes a grădiniţei 22 a început în 1994, anul când sistemul educaţional step-by-step a ajuns în România ca o alternativă la sistemul clasic de învăţământ, inspirat de modele educaţionale din Vestul Europei. La acea dată, au fost alese câteva judeţe din ţară care să găzduiască astfel de grădiniţe, cea din Botoşani fiind preferată mai ales datorită performaneţelor sale şi deschiderii către noile politici educaţionale, apărute după anul 1990 în România post-comunistă. De două decenii, unitatea pentru preşcolari din Botoşani este grădiniţă-model step-by-step, singura din Moldova şi una dintre cele cinci existente la nivel naţional.





Manuela Brânzac, o educatoare care la numai 29 de ani este specialist step-by-step şi formator în această alternativă educaţională, ne explică ce înseamnă această grădiniţă model. „Propriu-zis, aşa cum spune şi denumirea, grădiniţa este chiar un model pentru celelalte grădiniţe care vor să aplice step-by-step. Adică aşa trebuie să facă şi ele. Astfel, fiind model, noi trebuie să aplicăm acest sistem de învăţământ ca la carte, tocmai pentru a servi drept model celorlalte şi pentru a fi un centru de training competent. Aici sunt aplicate întocmai toate principiile step-by-step cu mare succes”, spune Manuela Brânzac.





Tocmai de aceea, la Grădiniţa 22 sunt organizate cursuri de formare în sistemul step-by-step. Educatoare din toată ţara vin să se formeze aici pentru a lucra în acest sistem sau formatoarele precum Manuela Brânzac pleacă în ţară pentru a ţine cursuri. „Tot din anul 1994 suntem grădiniţă model de training şi avem formatoarele de step by-step aşa cum sunt şi eu şi organizăm periodic cursuri pentru formarea acestor educatoare. Noi am mers şi în Iaşi, şi în Piatra Neamţ. La rândul lor, au venit educatoare din Focşani, Târgu Mureş pentru a învăţa acest sistem“, explică Manuela Brânzac. În momentul de faţă, sunt sute de grădiniţe care lucrează în sistemul step-by-step graţie acestor centre model şi de training precum grădiniţa din Botoşani.





„Este ceea ce au nevoie copiii din ziua de astăzi“





Potrivit Manuelei Brânzac, în acest sistem step-by-step, iniţiat în Statele Unite ale Americii şi apoi răspândit în special în Europa de Vest, copiii au parte de mai multă libertate, îşi pot exprima neângrădit ideile şi dorinţele. ”Este ceea ce au nevoie copiii din ziua de astăzi. O încurajare a libertăţii de gândire şi exprimare, fără şabloane şi oprelişti. Aici ne alegem temele pe care le discutăm. De exemplu, noi vineri după-amiază îi întrebăm ce-şi doresc să discute săptămâna viitoare. Copiii aleg o temă. Dacă ei nu se pot decide, alege echipa de educatoare. Sau putem schimba tema în funcţie de context. La un moment dat, noi vineri am ales să vorbim despre Europa, dar un copil a venit luni dimineaţă cu un atlas şi am observat că toţi copiii sunt atraşi de toate continentele. Aşa că am schimbat şi am ales această nouă temă observând că îi poate captiva. Este o liberatate decizională, dar fără haos, evident. Fiindcă totul se desfăşoară cu supravegherea echipei de educatori”, spune Manuela Brânzac.





De asemenea, copiii sunt lăsaţi să înveţe conform aptitudinilor lor, fiind stimulate iniţiativa şi imaginaţia. ”Trebuie să formăm copii curajoşi şi creativi. Noi ţinem foarte mult la individualizarea activităţilor. Adică să adaptăm ceea ce vrem noi să facem după nevoile fiecărui copil. Ştim foarte bine că fiecare copil este unic şi are un timp diferit de lucru. Un copil poate lucra o pictură la masă, iar un altul poate lucra pe covor. Un altul poate învăţa să lucreze la centrul jocuri-manipulative, iar altul poate învăţa acelaşi lucru folosind cuburile de la construcţii. Noi acceptăm aceste lucruri şi le încurajăm, deorece vrem ca aceşti copii să se dezvolte cât mai frumos şi mai armonios. Aceasta este misiunea step-by-step”, spune educatoarea.





Distracţie şi învăţare, de la construit cu fructe şi legume la hrănit „omida“





De altfel, întreaga activitate în centrul-model este o distracţie permentă pentru cei mici. Sălile de grupă, construite după un sistem bine pus la punct, sunt generoase, iar fiecare spaţiu are rolul său. Copiii descoperă şi învaţă prin jocuri interactive. De exemplu, la grupa Manuelei Brânzac, copiii împărţiţi pe subgrupe învaţă să deosebească legumele de fructe, dar şi să numere cu ajutorul castanelor. Un băieţel de cinci ani învaţă şirul numerelor punând castanele dintr-un bol mare în mici coşuleţe din hârtie. Alţi micuţi hrănesc o uriaşă omidă de carton cu legume sau fructe. Omida „cere“, prin vocea educatoarei, o legumă sau o fructă, iar cei mici trebuie să introducă jetoanele corespunzătoare în gura omidei. De cealaltă parte a grupei, în grija altei educatoare, copiii sortează fructe şi legume reale, învăţându-le culoarea şi textura. În altă sală, copiii croşetează cu panglici colorate, învăţând, totodată, denumirea în engleză a culorilor folosite.





În sala alăturată, zeci de micuţi se distrează construind cu fructe şi legume reale. Cu ardei fac roţile unei maşini, iar cu felii de măr tăiate pe jumătate urechile unui elefant creat dintr-o jumătate de vânătă. Într-un colt, micuţii „desfacă păpuşoi“ cum se spune în Moldova, adică desfac boabele de porumb de pe ştiulete. „Le sporeşte motricitatea, îi ajută să deosebească textura, îi distrează”, spune una dintre educatoare.





De întregul proces educativ se ocupă câte două educatoare pe grupă plus un ajutor de educatoare, tocmai pentru a-i ţine pe micuţi ocupaţi şi interesaţi. De multe ori, părinţii sunt chemaţi pentru a se juca cu copiii şi a participa alături de ei la activităţi. „Întăreşte legătura cu grădiniţa, dar mai ales cu cel mic. Aşa putem lucra toţi la dezvoltarea lui“, spune o altă educatoare.





Centre de activităţi şi învăţare în toate grădiniţa





Totodată, pe lângă circuitul obişnuit al unei grădiniţe, cu sală de mese, bucătărie şi săli de grupă, fiecare încăpere este amenjată conform principiilor step-by-step într-un anumit fel. Fiecare sală de grupă este ca o lume aparte pentru cei mici, cu căsuţe, castele din lemn, mese de lucru, tot soiul de jocuri interesante confecţionate de educatoare, dar şi colţuri speciale cu jucării şi tot felul de invenţii. În timpul programului, nimeni nu stă, nici educatoarele, nici copiii. Toată lumea se joacă şi învaţă în centre educaţionale speciale.





„Dacă observaţi, aici nimeni nu aleargă dintr-un capăt în altul al grupei. Nici nu ar avea cum. Totul este structurat într-un mod aparte. Este o particularitate a sistemului step-by-step, sala de grupă este împărţită în centre de activitate. În interiorul grupei, avem şapte centre şi încă unul în exterior. Avem centrul-artă, alfabetizare cu bibliotecă, centrul-ştiinţe prin care abordăm la nivel preşcolar fizică, biologie, chimie, apoi avem centrul-nisip şi apă, centrul-jocuri manipulative, avem centrul-construcţii, dar şi centrul joc de rol. Avem şi cel exterior pentru joc în aer liber“, mai spune Manuela Brânzac. Prin intermediul acestui sistem, copiii sunt îndrumaţi prin fiecare centru de activitate, pe grupe. Andreea, o fetiţă de 4 ani, de exemplu, a sortat legume, a numărat cu ajutorul castanelor, iar mai apoi a reuşit să confecţioneze o fetiţă din şnururi şi alte materiale textile.





