Cum le pune statul beţe-n roate elevilor studioşi de la ţară care visează să scape de sărăcie

Liceul Tehnologic ”Alexandru Vlahuţă”, din Şendriceni, este cea mai râvnită şcoală pentru copiii din mediul rural. Unitatea de învăţământ are doar specializări în meserii căutate pe piaţa muncii, cum ar fi bucătar, brutar, ospătar, mecanic auto, tractorist sau tehnician veterinar. Aproape 1.000 de elevi din toate comunele judeţului vin la Şendriceni să înveţe o meserie, să se angajeze şi să-şi câştige pâinea.

Majoritatea sunt navetişti şi, conform legii, beneficiază de transport gratuit pentru a avea acces la educaţie. Lipsa unor norme metodologice, dar şi întârzierea plăţilor către firmele de transport i-a lăsat pe aceşti copii de la ţară fără viitor. Astfel, de la începutul anului, ei sunt obligaţi să-şi plătească naveta. În condiţiile în care majoritatea sunt din familii sărace, cei mai mulţi au rămas acasă şi au renunţat să mai vină la şcoală.

„E foarte costisitor pentru părinţi”

Marian Dohotaru, Directorul Liceului Tehnologic din Şendriceni, spune că în jur de 600 de elevi ai unităţii şcolare sunt navetişti veniţi din comunele judeţului. În ultima perioadă, spune Dohotaru, deşi prin lege transportul este gratuit, elevii sunt nevoiţi să-şi plătească naveta dacă vor să ajungă la şcoală. De vină ar fi faptul că statul nu a decontat toţi banii aferenţi navetei elevilor firmelor de transport care circulau şi la Şendriceni.

”Firmele de transport, motivând faptul că nu şi-au primit o parte din banii pentru care au făcut servicii în primul semestru au solicitat elevilor să-şi achite contravaloarea cheltuielilor de transport”, spune directorul liceului. Practic, legea privind gratuitatea transportului există, dar nu şi normele de aplicare. „Legea care este în vigoare spune că transportul este gratuit dar nu există norme metodologice în momentul de faţă care să ne spună cum se realizează acest decont. Din această cauză nici nu le putem spune elevilor şi părinţilor ce să facă. Avem peste 600 de navetişti. Mulţi nu mai ajung la şcoală. Nu-şi permit. Este foarte costisitor pentru părinţi”, spune Marian Dohotaru, directorul Liceului din Şendriceni.

„Stă acasă, ce să-i fac?”

Cea mai gravă situaţie este pentru elevii care stau departe de liceu, şi anume, în comune precum Suharău sau Viişoara, spre graniţa de nord a judeţului. Majoritatea sunt din familii sărace şi nu-şi permit să ajungă la şcoală. Zilnic ar trebuie să plătească pe navetă câte 30 de lei, adică 800 de lei lunar. Daniela este în ultimul an la profesională. Cu toate acestea, de la începutul anului stă acasă. Nu-şi permite costurile navetei. „Mă înţeleg profesorii, dar până când? Am şi practică. Câteodată, mai fac rost de bani şi mă duc. Altădată nu am cum, M-am străduit până acum. Ca să am şi eu o meserie!”, spune fata.

Sunt, de asemenea, părinţi care au mai mulţi copii la şcoală. „Eu trebuie să plătesc 30 de lei pe zi. Adică 800 de lei pe lună doar pentru un singur copil. Si am doi care fac naveta. Ajung la sapă de lemn. Noi trăim doar din alocaţie şi munca la animale. Cu ce să plătesc? Stă acasă, ce să-i fac?”, spune o săteancă din apropierea satului Smârdan.

Vă recomandăm să mai citiţi: