Cum au devenit trei măicuţe catolice îngeri păzitori pentru copiii nevoiaşi din nordul României

În anul 2002, ajungea în municipiul Botoşani sora Lucia, o călugăriţă italiancă originară din Puglia. A venit mânată de dorinţa de a face bine, după ce a auzit de sărăcia din aceste locuri, mai ales după anii 90, marcaţi de şomaj şi disperare. Prima ei grijă a fost să asigure copiilor din familii sărace o şansă la educaţie şi la o viaţă decentă. Cu sprijinul surorilor Sunta şi Bianca, membre ale aceluiaşi ordin monastic, dar şi cu cel al italienilor cu suflet mare, sora Lucia a pus bazele unui aşezământ social unicat.

O grădiniţă socială, cu dotări de top, destinată copiilor din familii foarte sărace. După 20 de ani, sora Lucia este încă aici şi ajută familii întregi să se menţină pe linia de plutire. Grădiniţa socială coordonată de maicile catolice are astăzi mai multe grupe de grădiniţă, cabinete de terapie psihologică şi pentru copiii cu dizabilităţi, sală de sport, cantină şi sere. „Dragostea faţă de semeni te face să prinzi rădăcini. Şi eu am prins rădăcini aici, la Botoşani, în România”, mărturiseşte maica Lucia.

„Prima motivaţie a fost iubirea”

Surorile Lucia, Sunta şi Bianca fac parte din ordinul catolic Santa Maria Giuseppa de Rosselo, a cărui principală misiune este caritatea, „împărţită” mai ales în zonele foarte sărace. La început, sora Lucia a dat o mână de ajutor la orfelinatul din comuna Pomârla, iar apoi a venit în municipiul Botoşani, unde a găsit o bucată de pământ şi o moară veche. Atunci s-a născut ideea construirii unui aşezământ social pentru copiii nevoiaşi. Deşi ajunsese iarna, în frig şi singură, departe de ţara natală, Sora Lucia spune că nu a disperat niciodată, din contră şi-a dorit cu tot sufletul să dea o mână de ajutor.

„Prima motivaţie a fost iubirea. Misiunea congregaţiei noastre este aceea de a ajuta pe cei nevoiaşi. După căderea dictaturii în România, am văzut imagini cu copiii de aici, cu sărăcia, cum trăiau. Şi atunci mi-am spus că trebuie să ajung aici să dau o mână de ajutor. Am venit şi am văzut situaţia cu ochii mei. Am văzut şi terenul, cu moara şi atunci s-a născut ideea”, spune Sora Lucia. Asociaţia umanitară Girotondo, din Bolzano, Italia, a început construirea unei grădiniţe sociale de la zero, cu fonduri din Italia.

Grădiniţă pentru copiii nevoiaşi şi cei cu dizabilităţi

Din anul 2004, din donaţii s-a născut grădiniţa Girotondo. Aici, pe baza anchetelor sociale, erau primiţi gratuit copiii din familii nevoiaşe sau cu grave probleme sociale, din familii consumatoare de alcool sau cu abandonul unuia dintre părinţi. În grădiniţa coordonată de maicile catolice au fost angajate educatoare, psiholog, asistent social. Cei aproximativ 50 de copii beneficiau de condiţii educaţionale de top.

Totodată beneficiau de o masă caldă, de igienă şi consiliere, ca şi părinţii. A fost deschis şi un cabinet pentru copiii cu dizabilităţi, inclusiv cei cu sindrom down şi autism care beneficiază de o sală de terapie. Maicile sunt pretutindeni, dând o mână de ajutor la anchetele sociale, la bucătărie sau chiar la grupele de grădiniţă. „Asta este dorinţa noastră de a-i ajuta să-şi schimbe viaţa. Copiii trebuie ajutaţi, pentru că ei sunt viitorul oricărei ţări. Educaţia lor este cea care poate face lucrurile mai bune”, spune sora Lucia.

Chiar şi în timpul celei mai grele perioade a pandemiei, maicile catolice mergeau din uşă în uşă şi dădeau de mâncare familiilor sărace. De-a lungul timpului, au ajutat sute de familii să-şi schimbe viaţa. „Am avut satisfacţia să vedem cum câteva familii s-au schimbat. Au muncit, şi-au construit o căsuţă, şi-a schimbat viaţa. Misiunea noastră a fost îndeplinită în cazul lor”, mai spune sora Lucia.

Vă recomandăm să mai citiţi: