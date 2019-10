Învăţătoarea care face minuni în Irlanda. Are grijă de copiii românilor din Dublin şi este o mare promotoare a folclorului

Camelia Cazacu are aproape 60 de ani, este educatoare, iar de şapte ani locuieşte în Dublin, Irlanda. Aici, a înfiinţat un „club al copiilor români, unde micuţii recită poezii româneşti, ascultă basme şi învaţă cum să gătească preparate tradiţionale.







Mai mult, ea a scos educaţia şi în afara clasei: a amenajat o mică grădină de legume şi o fermă de pui în afara Dublinului, pentru a-i învăţa pe cei mici ce înseamnă să ai grijă de o gospodărie. „Se spune că un popor care nu-şi cunoaşte istoria şi tradiţiile este ca un om care şi-a pierdut actul de identitate. Copilul român, indiferent în ce colţ de lume se naşte, trebuie să-şi cunoască rădăcinile, să ştie să vorbească şi în limba străbunilor“, crede educatoarea.

Mii de copii, săraci, dar cuminţi

Camelia Cazacu este originară din judeţul Botoşani, unde s-a dedicat unei meserii pe care a îndrăgit-o încă din copilărie. „Mi-am dorit mereu să fiu educatoare. Îmi plăcea să-i învăţ pe alţi copii, să am grijă de ei. Dumnezeu m-a înzestrat cu tot ce are nevoie o educatoare – în primul rând, cu darul de a cânta, pentru că asta era proba eliminatorie la admiterea la Liceul Pedagogic. Mi-a plăcut această meserie, am pus suflet în ce-am făcut“, spune botoşăneanca.

A profesat 33 de ani la Darabani, cel mai nordic oraş din România. A avut grijă de mii de copii, majoritatea de la ţară, săraci, dar cuminţi, spune educatoarea. A fost dintotdeauna convinsă că păstrarea identităţii culturale e importantă pentru orice popor: „Este frumos că poţi să circuli acum, să vezi, să te îmbogăţeşti cultural, spiritual. Dar e important să ştii de unde vii, cine eşti. E important să păstrezi şi să dai mai departe moştenirea. De aceea, eu am pus accent mereu pe dansul popular, pe cântecul din bătrâni şi pe preparatele culinare tradiţionale“. La Corneşti, un sătuc de lângă Darabani, a amenajat în 2005 un mic muzeu etnografic, pe care l-a numit „Casa bunicilor“. „E ca un sanctuar al culturii şi tradiţiei populare“. La Darabani, a reuşit să amenajeze din fonduri proprii un soi de sală de sport pentru copii.

„Copiii mei aveau nevoie de mine“





Cu şapte ani în urmă, Camelia Cazacu avea 52 de ani, era împlinită cu viaţa ei rural-idilică şi-şi investise toate resursele în proiectele educaţionale. Brusc, a hotărât să renunţe la tot şi s-o ia de la capăt, la peste 3.000 de kilometri depărtare. A încuiat căsuţa cu grădină de la răscruce de drumuri şi a plecat la Dublin. A mers pentru a-şi ajuta copiii: „În toamna lui 2012, mi-am făcut bagajele şi-am plecat. Iniţial, mi-am luat concediu fără plată un an. Mai târziu, mi-am dat demisia şi am rămas în Irlanda. Am venit în Dublin pentru a avea grijă de nepoţei. Copiii mei, aflaţi la muncă aici, aveau nevoie de mine“.

O şezătoare românească în Dublin FOTO Camelia Cazacu/ Facebook

La numai câteva luni de la sosirea în Dublin educatoarea din Darabani a pus pe picioare un club pentru copiii românilor veniţi la muncă în capitala Irlandei. „Am vrut să mă dedic doar creşterii nepoţilor mei, dar parcă era prea linişte în jurul meu. Eu eram obişnuită să am în jur o grupă de douăzeci şi ceva de copii. Mi-am zis că trebuie sa fac ceva. Ce altceva puteam face decât ce-am făcut o viaţă?“, spune botoşăneanca.

„Sentimentul acesta că fac ceva pentru ţara mea“

A găsit un spaţiu şi în weekenduri a început să facă activităţi asemănătoare unui program after-school. „I-am spus «Clubul copiilor români din Dublin». Vin copiii pentru a-şi păstra limba şi tradiţiile. Aici fac şcoala în altă limbă, trăiesc într-o altă cultură, există un risc destul de mare de a-şi uita rădăcinile. Mi-am zis eu că aici am o misiune. Singura recompensă e bucuria copiilor şi a părinţilor şi sentimentul acesta că fac ceva pentru ţara mea“, explică femeia. A început să lucreze cu grupe de câte 15 copii. Are grijă ca aceştia să cunoască bine limba română, dar îi învaţă şi tradiţiile româneşti, nefiind uitată nici bucătăria tradiţională. „Clubul e un loc unde timpul se valorifică într-un mod plăcut, sănătos, ţinând cont că în zilele noastre internetul i-a acaparat pe mulţi copii. Aici aud basmele strămoşilor, învaţă poeziile clasicilor noştri, dansurile şi cântecul popular“, spune educatoarea.

La grădină FOTO Camelia Cazacu/Facebook

În numai 12 luni, Camelia Cazacu a devenit unul dintre cei mai importanţi membri ai comunităţii româneşti din Dublin, reuşind să organizeze numeroase întâlniri cu copiii şi părinţi – adevărate şezători. „Avem o comunitate care s-a închegat acum 21 de ani cu rânduiala părintelui Irineu Crăciun şi de atunci ştafeta a fost preluată cu mare responsabilitate de români care au avut în atenţie promovarea României prin intermediul evenimentelor culturale diversificate şi de mare importanţă, organizate pedagogic, nu la voia întâmplării“, explică ea.

Colaborează cu autorităţile irlandeze

Iniţial clubul a fost dedicat preşcolarilor şi copiilor din ciclul primar, apoi activităţile au fost extinse şi pentru elevii de gimnaziu. În plus, activitatea româncei a intrat în atenţia autorităţilor irlandeze, acum şase ani, după o manifestare dedicată Zilei Interculturale organizată de Ministerul Educaţiei irlandez.











„În şcolile din Irlanda se organizează anual Ziua Interculturală şi sunt solicitaţi părinţii, alături de copii, să-şi promoveze ţara. Am venit cu copiii pe care-i coordonez să prezentăm dansul popular românesc în mai multe şcoli şi instituţii, unde au participat mai multe naţionalităţi. Fetele au făcut bunătăţi tradiţionale româneşti, care au atras foarte mulţi vizitatori. Copiii care au prezentat dansul popular, îmbrăcaţi în frumoasele costume, au fost încântarea tuturor. Au fost clipe emoţionante pentru noi, am simţit bucuria şi aprecierea lor“, spune Camelia Cazacu.

O paradă a comunităţii româneşti pe străzile Dublinului FOTO Camelia Cazacu/Facebook

După această experienţă, între Camelia Cazacu şi autorităţile irlandeze s-a născut o colaborare: a fost invitată la numeroase festivaluri şi manifestări culturale, cu ansamblurile de la clubul copiilor români, dar şi cu preparatele tradiţionale. De asemenea, uşile clubului s-au deschis şi pentru copiii irlandezi curioşi să afle lucruri interesante despre cultura românească. În plus, în ultimul an, Camelia Cazacu a colaborat cu Ministerul Educaţiei din Irlanda şi a predat cursuri de foclor şi tradiţii românşti elevilor români de liceu din Dublin.

Un muzeu românesc în Irlanda

Pentru românii din Dublin, Camelia Cazacu e unul dintre cei mai buni ambasadori neoficiali ai României în Irlanda. În parteneriat cu Biserica ortodoxă română „Sfântul Columba“ din Hartstown, educatoarea se pregăteşte să deschidă primul muzeu românesc de etnografie din Irlanda. Viitoarele exponate au fost deja strânse, iar organizarea muzeului are loc după sfaturile unuia dintre cei mai reputaţi specialişti în etnografie din România, profesor doctor etnograf Lucia Paveliuc Olaru.

Camelia Cazacu a iniţiat deja, tot cu sprijinul bisericii, un proiect inedit prin care a reuşit să aducă volume în limba română pentru tinerii şi elevii din Irlanda. Chiar a fondat o bibliotecă românească în Dublin: „Am cooptat şi foşti colegi din România într-un proiect frumos, «Biblioteca românească la Dublin». Facem schimb de cărţi, ei trimit cărţi în limba română, noi le trimitem în România cărţi în engleză“, adaugă botoşăneanca.





Pentru implicarea sa, Comunitatea Română din Irlanda a premiat-o şi a pus-o pe lista româncelor de succes din Irlanda. De asemenea, a fost apreciată inclusiv de Ambasada României în Irlanda: „Nu ştiu dacă ambasada ar putea s-o răsplătească pentru ceea ce face“, a precizat într-o alocuţiune ambasadorul României în Irlanda, Manuela Breazu.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele articole: