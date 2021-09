În plin val patru al pandemiei două comune sărace din România au zero cazuri. Cum se explică

În timp ce valul patru al pandemiei de COVID-19 loveşte puternic întreaga Românie, şase comune din judeţul Botoşani se pot lăuda cu zero infectări de aproape două săptămâni. Printre ele, două dintre cele mai sărace unităţi administrativ-teritoriale din Moldova: comunele Dimăcheni şi Adăşeni, locuite preponderent de agricultori cu venituri mici şi vârstnici cu pensii de CAP.

„Alimentaţia foarte mult contează”

Dimăcheni se află într-un colţ de câmpie al judeţului Botoşani şi este format din numai trei cătune cu aproximativ 1.400 de locuitori. Dimăcheniul se află într-un colţ de câmpie al judeţului Botoşani şi este format din numai trei cătune cu aproximativ 1400 de locuitori. Majoritatea sunt oameni săraci care trăiesc din agricultură şi creşterea animalelor. În plus, au fost uitaţi parcă de autorităţi şi lăsaţi aproape ca în evul mediu fără utilităţi şi aproape nici un beneficiu al lumii moderne.

Aproape toată pandemia, aici nu s-a înregistrat niciun caz de COVID,doar câţiva localnici, spun ceilalţi săteni, fiind infectaţi noul coronavirus şi ajungând în spital. Explicaţia sătenilor este simplă: mănâncă natural şi beau mult ceai. `Noi ne protejăm cu mâncare sănătoasă. Noi stăm la aer curat. Nu mâncăm prea mult, dar natural”, spune o săteancă din Dimăcheni. Alţii, adunaţi prin jurul cârciumii de lângă Primărie, au şi alte remedii. „Când simt că parcă-i frig trag un 50 mic şi gata, fuge boala de orice fel”, mărturiseşte săteanul. Unii spun că nu au fost răciţi cu anii. „Suntem la ţară aici, lumea stă în aer curat, suntem mai protejaţi. Ceaiuri multe, lămâie şi cam atât. La mine în familie nu a răcit nimeni”, mărturiseşte tanti Elena.

„Este puţin tranzit prin comună”

Autorităţile au însă altă explicaţie a lipsei cazurilor de COVID în această zonă. Reprezentanţii DSP Botoşani spun că, în general, comunităţile rurale izolate sunt mai ferite. În plus, Dimăcheni este puţin tranzitat, iar localnicii produc aproape tot ce au nevoie în gospodăria proprie, aşa că nu trebuie să facă prea multe drumuri în afara localităţii. „Nu am fost la oraş de un an. Am acasă tot. Dacă vreau un săpun, ceva, merg la magazin”, mărturiseşte o localnică. „Este puţină populaţie, mai puţin tranzit prin comună”, adaugă şi viceprimarul din Dimăcheni. Situaţia este similară şi în Adăşeni, cealaltă comună cu zero cazuri. În plus, la începutul pandemiei acolo a fost un focar de COVID-19 la căminul de bătrâni din comună şi mulţi s-au imunizat pe cale naturală.

