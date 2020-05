Românca implicată în salvarea bolnavilor de COVID-19 din SUA. „Folosim inteligenţa artificială pentru a şti de cât oxigen are nevoie un pacient“

Teodora Szasz (32 de ani) locuieşte de aproape patru ani în Statele Unite ale Americii, unde lucrează ca cercetător în cadrul Departamentului de Cercetare Informatică a Universităţii din Chicago.



Românca s-a născut în oraşul Beclean (Bistriţa-Năsăud), a absolvit Universitatea Politehnică din Cluj-Napoca, apoi a studiat câţiva ani la IRIT (Institute of Computer Science Research Toulouse - Franţa), unde şi-a dat doctoratul.



De la începutul pandemiei de coronavirus, activitatea Teodorei în cadrul Universităţii din Chicago s-a îndreptat către sprijinirea medicilor aflaţi în prima linie în tratarea bolnavilor de COVID-10.



Încă din luna martie, cercetătoarea lucrează cu o echipă de medici de la Spitalul Universitar Chicago pentru analizarea imaginilor radiografice ale pacienţilor cu coronavirus. O astfel de analiză îi ajută pe medici să ştie de cât oxigen va avea nevoie pacientul în orele următoare. Statul Illinois are înregistrate peste 58.000 de îmbolnăviri cu COVID-19, aproape 23.500 dintre acestea fiind în oraşul Chicago. În acelaşi stat, 2.559 de persoane infectate cu coronavirus au murit.



„Coronavirusul atacă plămânii, iar o parte dintre aceşti pacienţi vor avea dificultăţi cu respiraţia. Unii o să fie atât de bolnavi încât nu vor putea respira natural şi atunci se va apela la ventilaţie mecanică. Nu sunt destule aparate pentru numărul de pacienţi ce ajung în spitalul universitar, unul dintre cele mai performante din Chicago”, spune Teodora.





Ştie de cât oxigen are nevoie un bolnav



Românca lucrează cu doctorul Baktel Patel, de la Secţia de Terapie Intensivă Pulmonară, dedicându-şi aproape tot timpul acestui proiect menit să salveze vieţi.



„Utilizăm inteligenţa artificială pentru a prezice, bazându-ne pe imagini X-Ray, cantitatea de oxigen de care are nevoie un pacient în următoarele 24 de ore. Dacă are nevoie de mai mult de 6 litri, atunci trebuie trimis în unitatea de terapie intensivă şi trebuie să fie pus pe ventilaţie mecanică. Dacă nu, i se dă o cască cu oxigen. Practic, developăm un instrument software ca să-i ajutăm pe cei din unitatea de terapie intensivă să ştie cantitatea de oxigen şi numărul de ventilatoare mecanice pe care le vor utiliza în următoarele 24 de ore.”



Autorităţile din Chicago au decis, pe 21 martie, ca populaţia oraşului să stea în case pentru a evita răspândirea virusului. Măsura este valabilă până la finalul lunii mai, cu posibilitatea de a fi prelungită în funcţie de situaţia din acel moment. Din acea zi, Teodora Szasz a început să lucreze la proiectele sale de acasă. „Străzile sunt goale. Cei care sunt nevoiţi să iasă din locuinţe poartă măşti. De Paşti, primarul oraşului s-a plimbat pe străzi încurajând lumea să nu iasă din case. Totul se desfăşoară on line aici: cursuri, serviciu, chiar şi proiectele de cercetare în care îi ajut pe unii studenţi. De altfel, nici nu am avea cum să mergem în laboratoarele universităţii deoarece totul este închis”



Despre COVID-19, Teodora Szasz spune că este un virus care se răspândeşte foarte repede şi nu iartă pe nimeni. De la două persoane infectate care ies afară şi interacţionează cu alţi oameni, poţi ajunge rapid chiar şi la zeci de cazuri de îmbolnăvire.



„Pe viitor, probabil, o să adoptăm măsurile de distanţare socială luate în unele ţări asiatice, iar purtarea măştii va deveni un instrument util pentru protecţia noastră. O să fim mult mai atenţi la igiena personală, de aici încolo. Cu toate acestea, trebuie să fim mai uniţi şi mai creativi, să folosim toate mijloacele de a fi mai apropiaţi unii de alţii, chiar dacă nu fizic”, spune cercetătoarea.





Îi învaţă pe americani să interpreteze datele



În paralel cu sprijinirea medicilor americani, Teodora Szasz organizează workshop-uri online (cursuri) prin care îi ajută pe alţi analişti să prelucreze statistic datele pe care autorităţile le pun la dispoziţie. Fiind specialistă în analiza de imagini şi vizualizare de date, românca le arată participanţilor cum să folosească şi să interpreteze datele legate de numărul cazurilor de îmbolnăvire cu coronavirus, numărul deceselor şi multe altele.



La ultimul curs au participat peste 160 de oameni din diferite colţuri ale ţării. Organizarea unor astfel de ateliere de vizualizare de date şi analiză de imagini sunt incluse în atribuţiile ei de cercetător al Universităţii din Chicago.



„Îi învăţ cum să simuleze un model simplu epidemiologic şi să compare modelul cu datele pe care le avem, cum să aibă grijă atunci când prezintă diferite rezultate - pentru că datele publice ce le avem deocamdată pentru COVID-19 nu sunt deloc complete şi, deşi avem tot mai multe date demografice (vârstă, rasă, gen), trebuie avut foarte mare grijă când tragem concluzii. Îi învăţ cum să exploreze datele din diverse perspective şi în loc să îşi facă opinii bazat pe ce citesc ei în ziare, să fie curioşi şi să interpreteze datele bazat pe explorările lor de date.”





Luna aceasta va organiza încă un curs on line, fiind invitată de comunitatea „AnitaBorg”, organizaţie ce promovează implicarea femeilor în domenii tehnologice.



Un alt proiect în care este implicată Teodora Szasz, alături de alţi 20 de cercetători ai universităţii, vizează tot activitatea Spitalului Universitar din Chicago. De data aceasta, specialiştii studiază modul în care se distribuie stocul de sânge în cadrul transfuziilor, sângele donat nefiind suficient în foarte multe cazuri.



Plecată de patru ani în Statele Unite ale Americii, românca spune că îi este dor de ţara natală şi de familie. De aceea se gândeşte, după ce omenirea va depăşi această criză provocată de COVID-19, să-şi ia un concediu pentru a veni în România. „Aici (în SUA n.red.) dacă eşti specialist într-un anumit domeniu, nu ai mult timp liber la dispoziţie. Eşti implicat permanent în multe proiecte, ţi se cere tot timpul să faci ceva, să sprijini ceva, astfel încât nu-ţi dai seama cât de repede trece timpul. De patru ani nu am mai fost în România”, mai spune Teodora Szasz.

Pe aceeaşi temă:

Românul care a cucerit aurul mondial la matematică. „Este vorba despre idei şi raţionament, mai puţin despre formule“

Performanţă unică pentru România: Lipiţanul Hergheliei Beclean, campion mondial

FOTO Românul cotat printre cei mai buni îmblânzitori de cai din lume: „Pentru mine calul este prieten, coleg, asociat“