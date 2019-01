Comuna unde „răsar“ lunar cinci bolnavi psihic. Ce venituri încasează comunitatea romă cu certificate de handicap suspecte

Comuna Rodna este una dintre cele mai mari din Bistriţa-Năsăud, declarată de curând staţiune de interes local. Potrivit ultimului recensământ, aceasta numără peste 5.500 de persoane, dintre care aproximativ 7% sunt de etnie romă.

Edilii locali se plâng că cei din comunitatea romă le creează probleme mari, încercând să profite nemeritat din ajutoare sociale sau de boală. Primarul Valentin Grapini (PSD) spune că a reuşit să reducă numărul de dosare pentru ajutor social de la 280 la 80. Asta după ce unii au refuzat să presteze orele de muncă stabilite de autorităţile locale.

„Eu nu pot să refuz un dosar. Au fost 280 şi acum mai sunt 80. Vine omul cu dosarul complet, îl primesc, îl semnez, îl dau în plată, dar îl trimit la lucru. Noi am stabilit prin Consiliul Local munci uşoare precum măturat, curăţat rigole, desfundat şanţuri, zugrăvit borduri sau pomi, lucruri pe care le poate face şi un copil de clasa a V-a. Nu i-am pus să răstoarne munţii niciodată şi totuşi nu vin la muncă. Iniţial au adus de la medicul de familie adeverinţe şi am luat o hotărâre în Consiliul Local să nu mai acceptăm aceste adeverinţe şi să cerem de la medicul de specialitate”, a explicat primarul Valentin Grapini.

Edilul a constatat că, după aceste măsuri, o parte au renunţat la ajutoarele sociale, întrucât nu erau dispuşi să muncească şi era destul de complicat să ajungă la oraş să solicite un act de la un medic specialist, care putea să refuze să îl acorde.

O mare parte din ajutoarele sociale erau acordate romilor din Rodna. Măsurile luate de autorităţile locale i-au determinat pe unii chiar să muncească. „Am un prieten foarte bun din comunitatea romă care era beneficiar de ajutor social şi i l-am tăiat”, mai spune primarul.

Primarul Valentin Grapini spune că mai bine de 100 de persoane s-au îmbolnăvit brusc FOTO - Bianca Sara Gavrilă

Peste 100 de rodneni s-au îmbolnăvit brusc de afecţiuni psihice

Rămaşi fără ajutoare sociale, romii din Rodna au găsit altă soluţie – certificatele de handicap. Aşa se face că în fiecare lună la Primăria Rodna se prezintă în jur de 5 persoane care susţin că s-au îmbolnăvit brusc de afecţiuni psihice. Acest lucru este susţinut de un dosar ticsit cu documente medicale.

Mai bine de 100 de astfel de dosare au fost înregistrate din anul 2017 încoace la primărie. Iniţial la primărie se prezentau 1-2 persoane lunar cu astfel de dosare, însă în ultima vreme numărul lor a crescut la 5.

„Au găsit până la urmă o variantă, au devenit handicapaţi peste noapte. În ultima perioadă ne-am confruntat cu din ce în ce mai multe dosare de handicap. Oameni de 20 de ani care până acum nu aveau nimic, într-o lună au devenit bolnavi psihic. Un om care conduce, care are permis şi maşină.... Mai grav e că cer şi însoţitor. Un om care conduce, care are maşină şi permis mi-a venit cu dosar complet şi eu nu pot să-l refuz. Este o comisie de medici care a spus că este bolnav, iar eu nu pot să mă împotrivesc. Bolnavul psihic ia amendă de circulaţie, nu i s-a retras permisul. Aici un pic instituţiile statului nu-şi prea fac treaba. Eu am sesizat verbal de mai multe ori aceste instituţii, n-am găsit nicio soluţie”, completează primarul Valentin Grapini.

Un bolnav psihic împreună cu însoţitor pune mâna lună de lună pe indemnizaţii în valoare totală de 2.100 de lei. Practic suma este mai mare decât în cazul ajutoarelor clasice sociale, care nu prea trec de 1.000 de lei per familie, potrivit primarului.

