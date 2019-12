Un pacient ars refuzat de spitalele din România a fost trimis la o clinică din Viena pe cheltuiala patronului său

Un nou caz de pacient refuzat în spitalele din România arată problemele grave cu care se confruntă sistemul românesc de sănătate. Refuzat de spitalele româneşti, bărbatul de 41 de ani, din Baia Mare, va avea o şansă la viaţă după ce a fost transferat la AKH Viena. Transferul a fost plătit de către omul de afaceri pentru care lucra bărbatul şi a fost făcut cu un avion medical din Gyor, Ungaria. Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) îi putea asigura doar transport terestru, cu o ambulanţă, iar în cazul bărbatului care suferise arsuri grave de gradele II şi III pe aproape 55% din suprafaţa corpului orice minut în plus putea duce la complicaţii.

Demersurile pentru transferul în străinătate au fost începute de către managerul Spitalului Judeţean din Baia Mare, Sorina Pintea, după ce aceasta s-a lovit de refuzurile spitalelor din România.

„Un manager responsabil ia măsuri. Am făcut formularul 112, am luat legătura cu Viena, care mi-a dat acceptul. Era vorba de ore şi DSU mi-a asigurat transport terestru şi se punea problema transportului aerian. Şi atunci omul de afaceri a fost de acord să plătească transportul aerian. Din start mi s-a spus că se asigură transport terestru, iar în momentul în care mi s-a spus asta eu am transmis medicilor de la Viena, iar ei au zis că este ciudat să îl transportăm terestru având în vedere situaţia lui şi dacă acceptăm varianta cu plata avionului medical. Eu am întrebat şi s-a plătit”, a declarat Sorina Pintea, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Baia Mare.

10.900 de euro, transportul medical

Transportul la Viena, cu avionul medical sosit din Gyor a costat 10.900 de euro. Marţi, la ora 16:30, s-a primit ordinul de plată pentru transferul aerian, iar trei ore mai târziu avionul a fost pe aeroportul din Baia Mare.



„Avem legislaţie pe 112 care permite transferul pentru că toţi pacienţii arşi pe care eu, în calitate de ministru, i-am trimis afară au plecat cu acest formular 112. Nu poate spune nimeni că sunt restanţe la plată pentru că, odată ce un spital acceptă acest formular, acceptă şi termenul de plată care este stabilit prin directivă europeană. Atunci am luat legătura cu AKH-ul, am trimis documentele medicale traduse în engleză şi în momentul în care profesoara de la Chirurgie plastică din AKH, la ora 15:30, a zis că preia cazul, la 16:30 s-a făcut plata pentru transferul cu avionul medical şi la 19:30 avionul a fost în Baia Mare. La 20:17 pacientul a decolat”, a mai adăugat Sorina Pintea.

Bărbatul, rănit în urma unei explozii

„Societatea comercială a declanşat o cercetare internă pentru a stabili modul producerii accidentului şi are termen de 15 zile pentru a finalizarea ei. În funcţie de rezultatul cercetării, ITM Maramureş decide dacă prelungeşte sau suspendă avizul de funcţionare a activităţii”, a spus Dragoş Năcuţă, directorul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureş.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

Citeşte şi