Garda de Mediu, după ce l-a amendat pe fermierul care a plantat 40.000 de copaci: „E om cu şcoală, ştie să citească autorizaţia“

Felix Mulţescu are o fermă în localitatea Răsmireşti, judeţul Teleorman. Aici, pe o suprafaţă de 10 hectare a plantat, în perioada 2005-2009, peste 40.000 de copaci, majoritatea salcâmi. Face asta pentru că-şi doreşte să respire un aer curat, dar şi pentru că în familia sa există un cult al pomilor verzi.



Necazurile fermierului cu instituţiile satului au început în ianuarie 2018, când doi comisari ai Gărzii de Mediu Teleorman au venit să inspecteze ferma. „M-am trezit cu un telefon prin care mi se spunea că vin în inspecţie. N-aveam nicio problemă, îi aşteptam să vină. Era primul control după mai bine de 10 ani de când activam”, spune fermierul.



Omul afirmă că a ajuns în atenţia inspectorilor pentru că în urmă cu câţiva ani a accesat fonduri europene pentru achiziţionarea unui tractor de capacitate medie. Atunci a trebuit să depună un proiect la Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman. „Am avut nevoie de 127 de semnături, printre care şi cele de la Mediu. În 10 ani nimeni nu m-a controlat, nimeni nu m-a întrebat ceva”



Controlul Gărzii, sinonim cu amenda



Felix Mulţescu spune că în clipa în care inspectorii au venit în fermă l-au întrebat direct unde depozitează îngrăşămintele. Le-a arătat magazia unde erau depozitate, apărate de ploaie sau de contactul cu alţi factori. „«Dar cu sacii ce faci?» În momentul acela mi-am dat seama că sunt tendenţioşi. Nu le dau foc, nu îi arunc nici în câmp, îi adun şi îi predau firmei care-mi furnizează erbicide, că aşa scrie în contractul cu firma furnizoare. Oricum, acele recipiente (saci sau plicuri) au o toxicitate extrem de slabă”, spune fermierul.



Felix Mulţescu a fost de faţă la control, iar la plecare inspectorii nu i-au zis că o să-l amendeze, doar i-au pus în vedere, în cazul anvelopelor, că trebuie să facă un contract din 6 în 6 luni pentru ridicarea anvelopelor uzate, deşi el, în decurs de câţiva ani, nu a schimbat nicio anvelopă, utilajele fiind relativ noi.



După 10 zile de la acest control a aflat că a fost amendat cu 3.000 de lei. A sunat la Garda de Mediu, iar unul dintre inspectorii care l-au controlat i-au spus că poate să-i dea în judecată dacă nu-i convine, apoi i-a închis telefonul.



„Fiind un prim control, puteau să mă pună să aplic diferite reglementări, să mă avertizeze, dar ei m-au amendat direct. Intrând în contact cu alţi fermieri mi-au spus că trebuie să fiu bucuros că am primit doar 3.000 de lei amendă. Ei au luat 10.000 sau 20.000 de lei amendă. Vizita lor este sinonimă cu amenda. Pe mine mă înspăimântă acest lucru: o vizită a Gărzii de Mediu e sinonimă cu amenda? Indiferent ce facem?”, se întreabă Felix Mulţescu.



Omul a făcut pasul firesc: a contestat amenda în instanţă. Doar că aici nimeni nu l-a ascultat. „Când am vrut să iau cuvântul, în cadrul procesului, judecătorul mi-a zis să stau jos, că n-am nimic de spus. Din două înfăţişări am pierdut. Am plătit amenda. Nu am mai făcut apel pentru că simţeam că pierd timpul”, spune fermierul.



A încercat chiar să meargă în audienţă la şefii Gărzii de Mediu Teleorman pentru a discuta toată situaţia. Demersul său a fost zadarnic. „Deşi le-am zis că eu iubesc extraordinar de mult mediul şi am plantat 40.000 de pomi, pentru ei nu contează. Eu am investit în fermă, în primul rând, lacrimi, apoi bani. Ferma este vegetală, iar tatăl are 35 de stupi. Vă daţi seama că nu aş face niciodată ceva împotriva florei sau faunei”.



„E om cu şcoală, ştie să citească autorizaţia”



De cealaltă parte, comisarul şef Gabriela Horumbă, cea care conduce Garda de Mediu Teleorman, a declarat pentru „Adevărul” că fermierul a fost sancţionat pentru neîntocmirea evidenţei deşeurilor rezultate din activitate. „El a desfăşurat o activitate de agricultură. Are un teren în arendă şi are utilaje cu care lucrează. Noi pentru activitatea aceasta l-am controlat. Plantarea de pomi a făcut-o el cu mulţi ani în urmă.”



În timpul controlului, spune şefa Gărzii de Mediu, au fost constatate 9 neconformităţi, toate încadrându-se la sancţiuni, iar comisarii i-au dat cea mai mică sancţiune, de 3.000 de lei. Au dat amenda după 10 zile pentru că legea care reglementează aplicarea sancţiunilor permite aplicarea acesteia într-un termen de până la 6 luni de la constatare.



„Legislaţia de mediu nu este trecută în legea prevenţiei. Dacă era o singură o singură neconformitate nu-l sancţionam, dar erau nouă. Chiar nu a fost sancţionat pentru treaba cu erbicidul. El avea o autorizaţie de mediu pentru o anumită suprafaţă, dar şi-a majorat suprafaţa şi trebuia să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului. Sancţiunea pentru aceasta era între 15.000 şi 30.000 de lei. Apoi, semestrial trebuiau raportări privind uleiurile uzate ce rezultă din activitate. Nu a făcut nici acest lucru. Conform Legii 211 trebuia să facă o caracterizare a deşeurilor, să aibă un contract pentru transportul şi eliminarea deşeurilor. E om cu şcoală şi cred că ştie să citească o autorizaţie de mediu”, conchide Gabriela Horumbă.

