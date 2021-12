Tentativă de omor la Sebeş. Un bărbat a vrut să-şi ucidă soţia şi fiica cu un cuţit

Agresorului îi era interzis să se apropie de fiica sa de 16 ani şi de soţia în vârstă de 34 de ani.

Potrivit IPJ Alba, în seara de 30 decembrie, bărbatul s-a înarmat cu un cuţit şi a mers la casa unde locuiesc soţia şi fiica.

Bărbatul le-a atacat şi le-a provocat răni grave. Din câte se pare cele două s-au luptat cu agresorul pentru a-şi salva viaţa. Potrivit poliţiştilor şi bărbatul are răni provocate tot cu un obiect ascuţit.

Toţi trei au fost transportaţi la spital.

Cercetarea se efectuează sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie sub forma tentaivei de omor.