Spitalele din Alba nu mai au locuri libere la ATI pentru pacienţii adulţi infectaţi cu coronavirus. Mai sunt doar trei paturi la Pediatrie

În total, în judeţul Alba mai există 46 de paturi libere pentru pacienţii COVID-19. Spitalele au 258 de paturi destinate exclusiv pacienţilor infectaţi cu noul coornavirus, în condiţiile în sunt peste 2.700 de cazuri active.

Potrivit alba24.ro, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia are în total 55 de paturi alocate COVID, dintre care 10 la Terapie Intensivă. Toate aceste paturi sunt în prezent ocupate.

Spitalul Municipial Aiud are 39 de paturi (0 la ATI) din care 22 sunt libere. Spitalul Municipal Blaj are 46 de locuri pentru pacienţii COVID-19, dintre care 8 sunt libere.

În continuare, Spitalul Municipal Sebeş are 42 de locuri în total, alocate pacienţilor COVID. În afară de Spitalul Judeţean Alba, unitatea medicală din Sebeş este singura care mai are paturi la ATI, în cadrul secţiei de Pediatrie. Este vorba despre 3 locuri care sunt în prezent libere. De asemenea, spitalul mai are alte 7 locuri libere pentru pacienţi cu coronavirus.

Spitalul Orăşenesc Abrud are în total 30 de locuri, dintre care 6 sunt libere. Spitalul din oraşul vecin, Câmpeni, nu are pacienţi COVID (nici cel de boli cronice). Spitalul Orăşenesc Cugir are 18 locuri alocate, dintre care doar 2 mai sunt libere. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud are 28 de locuri pentru pacienţii COVID. Doar un singur loc mai este liber la această unitate.

