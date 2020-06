Record de persoane vindecate de COVID 19 în Alba, în ultimele 24 de ore. Mesajul emoţionant transmis de un pacient

Potrivit DSP Alba, vineri, 5 iunie 2020, numărul persoanelor testate pozitiv a ajuns la 404, cu 1 mai mult faţă de situaţia de joi.

Numărul persoanelor vindecate a crescut spectaculos, de la 287 la 309. În aceste condiţii, numărul cazurilor active este de 74, mult faţă de cifra maximă înregistrată în urmă cu circa o săptămână (107).

Persoanele decedate de coronavirus sunt în continuare 21. Joi, în Alba au fost prelucrate 312 teste (144 la SJU şi 168 la DSP). Numărul total de teste - 20.622.

Majoritatea persoanelor declarate vindecate (17) provin de la Spitalul Orăşenesc Abrud. Un pacient care a fost externat a transmis un mesaj emoţionant cadrelor medicale de la această unitate sanitară:

Totul a început cu o testare care s-a sfârşit prin rezultate pozitive. A urmat necunoscutul: fără informaţii, fără simptome. După un telefon primit seara la 21.30, în care eram anunţaţi că într-o oră o să vină după noi să ne ridice de la domiciliu, am ajuns la spital la Abrud la ora 2 noaptea. Nu înţelegeam ce se întâmplă, ce o să se întâmple mai departe cu copilul meu, ce o să fie cu el? Multe gânduri şi întrebări la care nu aveam nici un răspuns cert din nici o parte.

Vrem de fapt că vă spunem despre cei fără de care nu cred că rezistam să trecem peste această perioadă. ”Pansamente pentru Suflet” au fost, de la doamnele infirmiere, la asistente şi la toate cadrele medicale, care rând pe rând îşi făceau timp să ne întrebe cum suntem, dacă ne trebuie ceva, daca avem nevoie de ceva.

Mulţumiri doamnelor infirmiere care cu o aşa drăgălăşenie, pe lângă că îşi făceau treaba cu cea mai mare dăruire, după ce lăsau curat spuneau ”Multumesc şi ne scuzaţi dacă am greşit sau nu am făcut. Cum vă mai simţiţi?” Vă mulţumim noi cu această ocazie, pentru că aţi fost pansamente pentru sufletele noastre. Fără voi nu am fi rezistat atâtea zile lungi de spitalizare care s-au definitivat prin vindecarea tuturor, 25 de persoane.

Pe mulţi nici nu ştim cum îi cheamă, cum arată, dar cu siguranţă a fost o luptă grea sub acele combinezoane. Mulţumim domnului doctor Presecan, domnului doctor Budae Ciprian pentru profesionalism şi starea de bine pe care o aduceau odată cu ei.