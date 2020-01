FOTO VIDEO Raven’s Nest, cătunul unde străinii descoperă România tradiţională

În Apuseni, la peste 800 de metri altitudine, într-o poiană liniştită a masivului Bedeleu, se află un veritabil cuib de linişte şi relaxare. Raven’s Nest e mai mult un cătun decât o pensiune. Sătucul ascuns a fost construit prin ambiţia unui cuplu de tineri din Cluj şi a devenit un reper despre cum se face bine turism.

Întreaga zonă este una dintre cele mai spectaculoase din România, cu păduri întinse, culmi semeţe din piatră, peşteri şi chei care îţi taie răsuflarea. Posibilităţile pentru turişti sunt nelimitate, este nevoie doar de timp pentru a cunoaşte ceea ce oferă natura în această parte a judeţului Alba. Raven’s Nest se află în satul Sub Piatră, la 70 de kilometri de Cluj-Napoca şi la 90 de kilometri de Alba Iulia, în apropierea rezervaţiei Cascada Vânătarele Ponorului, la o diferenţă de nivel de aproximativ 400 de metri de Săl-ciua de Jos.





Zona în care a fost amenajat este asemănătoare unui crater vulcanic, înconjurată de versanţi care o protejează de vânturi. Localnicii povestesc despre acest loc ca unul în care se aflau – şi se mai găsesc şi astăzi – cuiburi de corbi, motiv pentru care a fost aleasă denumirea pensiunii.

Raven’s Nest se promovează mai ales cu ajutorul turiştilor care-i trec pragul, în mare parte străini. Senegal, Singapore, Noua Zeelandă sunt doar câteva repere de pe meridianele lumii de unde turiştii au venit să vadă România profundă. Pentru că adresabilitatea locului este una globală, numele cătunului ascuns din Apuseni este în limba engleză, iar atenţia la detalii pleacă de la sigla corbului, care e plasată strategic, ici, colo, şi a fost concepută de designerul Vlad Şulea (The Taylor).

CAZARE ÎN CASE VECHI DE SUTE DE ANI

Raven’s Nest sau Cuibul Corbului este ca o gură de aer proaspăt de munte pentru turismul românesc. Amplasat într-un loc de poveste, la poalele munţilor, are circuit închis şi se poate ajunge aici doar în baza unei rezervări. Oaspeţii au toate condiţiile pentru a se bucura de o escapadă de neuitat. Casele sunt vechi de câteva sute de ani, cu acoperiş din şindrilă, cu şura acoperită cu paie, şi au fost recondiţionate în cel mai minuţios mod. Căsuţele şi celelalte construcţii din Raven’s Nest au 100-130 de ani vechime şi au fost achiziţionate din satele Munţilor Apuseni, din judeţele Cluj şi Alba. Unul dintre investitori a cutreierat văile şi dealurile din zonă aproape un an pentru a le găsi. Unele erau transformate în grajduri, altele erau lăsate în paragină şi doar o mică parte erau locuite. Arhitectura construcţiilor este clasică pentru zona Munţilor Apuseni: acoperiş înalt, cu pantă mare, pentru scurgerea rapidă a zăpezii. Locuinţele au suferit unele modificări în timpul reconstrucţiei, însă cele mai multe dintre elementele tradiţionale au fost păstrate.

BUCATE ROMÂNEŞTI, DIN BĂTRÂNI

Stilul tradiţional face loc şi confortului, de la care turistul contemporan nu -face rabat. Fiecare dintre spaţiile de cazare – amenajate minimalist şi doar cu piese de mobilier din lemn simplu, originale, mobilier ţărănesc vechi, cumpărat de la săteni din -diferite zone – are câte-un nume ce aminteşte de epoci arhaice: -Casa de la Miază Noapte, Casa de Miază Zi, -Casa de Mijloc şi Taverna Dragonului, aceasta din urmă fiind echipată cu bar complet. În Taverna Dragonului se ia şi masa. Meniul include reţete culese de peste tot din România, reţete autentice, din bătrâni, a căror savoare este sporită de faptul că sunt folosite ingrediente specifice fiecărui sezon, pregătite de bucătăresele din sat. Nu se mănâncă à la -carte, surpriza unui meniu tradiţional fiind mereu binevenită. Bucatele sunt însoţite de vinuri alese, româneşti, pentru că, spune Adrian Păun, creatorul acestui loc mirific, „avem vinuri foarte bune, dar şi licori din partea locului sau de la o aruncătură de băţ, pălinca lui Ilie Galben fiind cap de afiş“.

SPA ŞI CINEMA ÎN AER LIBER

În pădurea de mesteceni de pe proprietate, există un spa în toată puterea cuvântului, cu jacuzzi în aer liber şi cu o privelişte de-ţi taie răsuflarea. De aici, turiştii pot intra la saună, după care se odihnesc într-unul dintre şezlongurile ori fotoliile-puf de pe cea mai spectaculoasă terasă de belvedere, podită în jurul coamelor de stâncă. Din confortul şezlongului admiră în linişte întreaga vale a Arieşului, cu culmile muntoase ce se ridică de-o parte şi de alta. Mai jos, este zona de hamace, care se completează cu cinematograful în aer liber.

Pentru şi mai multă intimitate se poate ajunge în cotlonul îndrăgostiţilor, cu o panoramă la fel de spectaculoasă. Chiar dacă se află pe munte, într-o zonă pustie, complexul oferă turiştilor toate facilităţile necesare petrecerii unui sejur cu totul deosebit: acces auto facil, energie electrică, apă curentă, internet şi televiziune prin satelit. De asemenea, se pot organiza şi drumeţii pe munte, cu bicicleta sau pe jos. Turiştii au ocazia să ia contact cu localnicii din zonă, să se implice în viaţa comunităţii, să-i cunoască tradiţiile şi obiceiurile, portul şi cântecul popular, mâncărurile şi legendele Transilvaniei, în care se povesteşte despre zmei, zâne, corbi, dragoni, vampiri şi alte fiinţe fantastice.

Secretele Muntelui Mare

De celaltă parte a Arieşului, la poalele Muntelui Mare (1.826 de metri), în comunele Poşaga şi Ocoliş, se găsesc chei spectaculoase, peşteri neumblate şi grote în care s-au ascuns în anii ’50 luptătorii anticomunişti. Zona e virgină din punct de vedere turistic, chiar dacă se află la câţiva paşi de civilizaţie. Se ajunge aici pe DN75, Turda-Câmpeni, pentru cei care vin dinspre Cluj sau Ţara Moţilor, şi pe drumul judeţean Aiud-Buru, pentru accesul dinspre Alba Iulia. Farmecul zonei începe cu Cheile Runcului (foto) şi Cheile Pociovaliştei de la Ocoliş. Relieful pitoresc, cu pereţi înalţi, aproape verticali impresionează de la prima vedere. Cheile au fost create în sute de mii de ani de pârâul Runc, prin masivul calcaros Vultureasa. O excursie până în vârful Cheilor Runcului oferă imagini unice, până la Roşia Montană.

Grote în Cheile Runcului

Cheile Pociovaliştei se află la 3 kilometri de Cheile Runcului şi fac legătura spre Rezervaţia Geobotanică Scăriţa-Belioara. Pe aici, trece câte-un om la trei-cinci zile. Cheile sunt o arie naturală complexă, constituită dintr-o asociaţie de abrupturi prăpăstioase, creste, turnuri şi hornuri. Vizitarea lor se poate face într-o zi, dacă turistul este grăbit, dar se poate realiza şi pe parcursul mai multor zile, caz în care se pot explora şi împrejurimile. Pe crestele Vârfului Pleşa din Cheile Runcului se mai pot zări tranşeele celui de-Al Doilea Război Mondial, precum şi o serie de peşteri unde s-au ascuns după război luptătorii anticomunişti din Apuseni.

Poarta uriaşă de intrare în peştera Huda lui Papară

Cătunul Sub Piatră şi peştera Huda lui Papară

Cea mai apropiată atracţie turistică din zonă este satul Sub Piatră, unde se află mănăstirea cu acelaşi nume şi peştera Huda lui Papară (foto), care, din păcate, nu poate fi vizitată. Satul a fost, în mare parte, părăsit de localnici, dar a devenit un loc de pelerinaj. Este amplasat pe Valea Morilor, la vreo 5 kilometri de centrul comunei Sălciua. De la Raven’s Nest se ajunge aici foare simplu, pe traseul care coboară prin pădure până sub uriaşa piatră a Bedeleului. Aici s-au construit case de vacanţă şi o pensiune modernă, în apropierea unei mănăstiri vechi de sute de ani şi a peşterii Huda lui Papară. Peştera este renumită pentru lungimea sa de 5.200 de metri. De cum ajungi în apropierea peşterii, te întâmpină un portal înalt de 37 de metri, sub formă de canion, parţial inundat. Nu poate fi vizitată decât cu echipament special şi de persoane care deţin cunoştinţe şi pregătire în domeniu. Dar turiştii merg să admire imensul portal de la intrare şi să facă fotografii, după care pleacă mai departe pe traseele stabilite.

Portalul de la peştera Poarta Zmeilor

Spectacolul subteran de la Poarta Zmeilor

Tot în apropiere de Raven’s Nest se află una dintre frumuseţile mai puţin cunoscute ale Apusenilor: peştera Poarta Zmeilor. Legenda spune că numele vine de la forma portalului, care se află la 15 metri de intrarea în subteran. Departe de drum şi de privirile trecătorilor, se lasă greu descoperită. Este o peşteră uriaşă care îi intimidează până şi pe cei curajoşi. În interior, este un spectacol subteran, în care apa se prelinge pe pereţi, iar stalactite atârnă de tavan, înnegrite de humus. Este una dintre cele mai vechi peşteri din Munţi Trascăului, cu o lungime interioară de 125 de metri şi se găseşte la o altitudine de circa 1.150 de metri. De aici, turiştii pot merge şi în rezervaţia Vânătările Ponorului (foto), a cărei denumire provine de la dungile de culoare vânătă de pe peretele uriaş de piatră. Zona are legătură directă cu Huda lui Papară. La ploi puternice se formează un lac temporar, vinovat de desele inundaţii în peştera de jos şi pe Valea Morilor. Partea cea mai interesantă din rezervaţie este zona ponorului, unde pot fi văzute Cheile Vânătări, Peştera Mică şi peştera Dâlbina.

Cătunul Sub Piatră de la poalele Bedeleului

