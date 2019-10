FOTO Profesorul care învaţă, de 27 de ani, copiii să meargă cu kartul: „Toţi au luat permisul de conducere din prima“

Iniţial, Iosif Raţ (65 ani), a fost profesor de mecanică la Liceul ”Horea Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia. În 1993, a fost delagat la Palatul Copiilor şi de atunci a rămas aici, ca profesor şi coordonator al cercului de karting, timp de 27 de ani.

Aici i-au trecut prin mână mii de copii şi nu a fost unul care apoi să nu ia examenul de conducere din prima, atât la teorie cât şi la proba practică. Împreună au adunat sute de cupe, diplome şi medalii de pe la concursurile de viteză şi îndemânare organizate la Arad, Sibiu, Târgu Secuiesc, Câmpia Turzii, Cisnădie ori Cugir.

În prima lună de muncă la Palatul Copiilor a reuşit să asambleze trei karturi, aruncate prin garaj. ”Nu aveam ce să le arăt la copii, cu ce să lucrez, în garaj erau aruncate roţile peste nişte fiare şi dedesubt cadrele. Dar le-am făcut”, îşi aminteşte Iosif Raţ. Apoi, în fiecare an, sute de copii au venit pentru a învăţa să meargă cu kartul. ”Într-un an şcolar am avut 226 de elevi, lucram cu ei pe trei karturi odată, în Cetate, anul trecut am avut puţin peste 100, nu mai au timp părinţii să-i aducă, iar aici pot lucra doar cu un kart odată”, spune profesorul. Iosif Raţ îşi aminteşte că în toată carera un singur copil a avut un mic accident, în 2007, la Arad, la o competiţie, dar de vina a fost un alt elev din Timişoara. Elevul din Alba Iulia a fost lovit uşor la o mână, dar a concurat şi, deşi era doar în clasa a III-a, a obţinut premiul I.

Astăzi, copiii care merg la cercul de Karting la Palatul Copiilor se dau în jurul clădirii şi abia apucă să meargă la o competiţie, în alt oraş, unde există un circuit. ”Ne lipseşte nouă şi mai ales oraşului, un kartodrom. La fiecare sesiune de alegeri, din patru în patru ani, mai ales la parlamentari, am mers cu proiectul la biroul lor şi nu am reuşit să rezolv nimic. Nu vreau un kartodrom pentru Palatul Copiilor, al nostru, special, am propus unul pentru întreg municipiul. S-ar putea face diferite activităţi pe el, la sfârşit de săptămână n-ar mai face liniuţe noaptea, nu ar mai muri în accidente, s-ar duce la kartodrom. Plătesc o taxă şi îşi descarcă acolo adrenalina. După o pistă din Milano am făcut proiectul, cu lungimea pistei cu tot, aproximativ 32.000 de lei am calculat că ar fi fost atunci investiţia. Palatul Copiilor din Arad are kartodromul propriu, are Târgul Secuiesc, ar mai fi exemple de urmat în ţară. Alba Iulia nu a avut niciodată. Mai făceam antrenamente în parcarea de la stadion, acum au pus acolo un cântar, nu mai putem folosi acel spaţiu”, mai spune profesorul de karturi.

Iarna, când vremea nu permite pornirea micilor autovehicule, copiii de la karturi învaţă legislaţie şi mecanică. Cercul s-a confruntat dintotdeauna cu probleme financiare. ”Într-un an, prin `94, `95, îmi amintesc că am mers după anvelope, la Floreşti, judeţul Prahova, numai acolo se făceau. Cu mecanicul de întreţinere, funcţie care de multă vreme nu mai există, ne-am pus seara pe tren, am plătit biletul din buzunar, şi am adus 40 de anvelope cu trenul, în bagaje. Atunci au fost bani să le cumpărăm, dar de 12 ani nu am mai luat altele noi, doar ce am mai primit de la unul şi de la altul. Costă în jur de 100 de euro setul. Nu ne permitem aşa ceva. Altă dată am mers la Braşov, tot cu trenul, după piese”, afirmă Iosif Raţ.

Şi cu combustibilul pentru karturi se descurcă cum pot, pentru că ce se primeşte de la Palat este foarte puţin. ”Ne mai ajută câte un părinte că aude de la copil că nu mai avem benzină, câte un prieten, cunoscut. Raţia de la Palat a scăzut, din necesarul de 360 de litri pe an am primit 30 de litri. Mai rău e când se arde câte o componentă, am stat anul trecut 3 luni până am reuşit să o înlocuim. La concursuri îi duc cu maşina mea, bag patru, iar în maşina care duce cartul, alţi patru şi mergem. Cu microbuzul de la palat nu putem să ne deplasăm, nu încape kartul, ar trebui desfăcute câteva rânduri de scaune”, mai spune profesorul de la Palatul Copiilor.

Astăzi, la Palatul Copiilor sunt funcţionale 9 din 10 carturi, dintre care două datează din 1970. Lucrează pe ele 12 grupe de copii, câte 2 în fiecare dintre cele cinci zile de activitate.