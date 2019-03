FOTO Povestea tinerilor români care vor să construiască un orfelinat în Tanzania: „Am găsit o mână de copii fără speranţă“

În perioada concendiului de anul trecut, Ciprian şi Lena Boca, alături de două prietene din Orăştie, au luat contact cu cealaltă parte a realităţii africane. Au vizitat un orfelinat unde copiii nu văzuseră niciodată o jucărie şi pentru care mâncarea şi apa erau un lux. Atunci au luat decizia că trebuie să facă ceva pentru aceşti copii şi au demarat, în România, o campanie de strângere de fonduri pentru construirea de la zero a unui alt orfelinat prin intermediul asociaţiei Twentyone (21), cifră ce reprezintă numărul copiilor aflaţi în orfelinatul din Tanzania.

”21 orfani din Manyara - Tanzania trăiesc fără speranţă, fără apă, alimente sau medicamente. Fără părinţi, fără un loc unde să doarmă sau să mănânce, fără să aibă nici un motiv să zâmbească. I-am găsit trişti, înfometaţi şi însetaţi. Există un înger care se ocupă de ei. O doamnă de 68 de ani, Angela Chabai, ajutată de doi tineri voluntari. Împreună putem schimba viaţa lor! Prin construirea a două dormitoare, a unei seli de mese şi a două toalete, dar mai întâi a unei reţele de apă. Nu este numai ceea ce dorim, ci misiunea noastră de când le-am vizitat, în septembrie anul trecut. Vom reveni acolo cu o echipă de voluntari în 2019, transformând toate aceste vise în realitate”, astfel este descrisă campania pe site-ul asociaţiei.

Povestea acestei iniţiative începe în septembrie 2019, în perioada concediului petrecut de cei patru tineri în această parte a Africii. Au găsit orfelinatul în drumul spre unul dintre parcurile naturale ale ţării. ”Am zărit o curte plină de viaţă. Am cerut ghidului să oprească maşina. Era un orfelinat. Am intrat şi am găsit o mână de copii trişti, foarte trişti, dar care ne-au zâmbit, au salutat în cor în limba engleză, apoi tot în cor au spus o rugăciune. Au închis ochii şi s-au rugat. Pentru ei şi pentru noi. I-am găsit mâncând griş cu lapte. Mâncau afară, pentru că nu aveau unde. E trist să vezi că în timp ce noi citim eticheta sticlelor de apă plată analizând PH-ul şi nu dăm copiilor noştri decât Evian sau Vittel (e bine că putem, nimic greşit în asta) micuţii ăştia mai aşteptau să pice un strop de apă dintr-o cană de plastic, încă un minut după ce cana se golise. Ne-am jucat cu ei. Ei se înveseliseră, dar acum noi eram cei trişti. Am plecat în Safari cu lacrimi în ochi. Animalele alea minunate, arată altfel când ai ochii umezi şi sufletul sfâşiat. Mă simţeam vinovat că am lăsat ca donaţie doar 50€ (ultimii bani neplanificaţi). Mai aveam două zile şi plecam spre România”, a spus Ciprian Boca.

În următoarea zi s-au întors din nou la orfelinat. ”Le-am cumpărat banane, iar în ultima zi le-am dus dulciuri. Ghidul nostru estima că sunt 14 copii. Am ajuns la orfelinat. Aveam o pungă cu 20 de brioşe şi una cu 50 de acadele. Am început să le împărţim. Erau 21 de îngeraşi frumoşi, toţi orfani. Dar doar 20 de brioşe. A fost momentul în care mi-aş fi dorit să vina zâna cea bună şi să mă transforme în brioşă. A fost greu. Am fi vrut să îi luăm pe toţi acasă la noi. Am aflat de la directoarea orfelinatului, un înger de 68 de ani, cu un nume predestinat, Angela, că niciunul dintre copii nu are părinţi. Muriseră din cauza bolilor, a sărăciei sau în urma unor accidente. Micuţii dorm câte 3-4 în pat, în două dormitoare întunecate şi sărace, mănâncă afară, de obicei orez fiert, lapte cu griş sau legume. Maxim două mese. Apa e adusă în găleţi de departe şi e cu porţia”, a completat tânărul din Sebeş.

Ciprian Boca, iniţiatorul campaniei de strângere de fonduri pentru micuţii din Tanzania

Întrebată care sunt priorităţile imediate ale orfelinatului, femeia a spus Apă, Hrană şi Medicamente. ”Plecând de acolo, am ştiut că mă voi întoarce. Am plecat înapoi acasă trist, dar hotărât. Hotărât să mă întorc imediat ce strâng destui bani pentru a le schimba micuţilor viaţa”, a completat tânărul din Sebeş, care a demarat campania de strângere de fonduri.