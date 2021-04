Aeromodelismul, zborul cu avioane mici pe care îl învaţă părinţi şi copii VIDEO

În Alba, în fiecare an, în perioada zilei de 1 mai, era organizat unul dintre cele mai mari evenimente pentru amatorii de aeromodelism. Sute de persoane se întâlneau în zona monumentului natural Râpa Roşie de lângă Sebeş la ”Fun to Fly”, unde îşi demonstrau abilităţile în zborul cu aeromodele. Evenimentul nu se organizează nici în 2021 din cauza pandemiei.

Din punct de vedere tehnic, aeromodelismul este un sport tehnico-aplicativ ce constă în proiectarea, construirea şi pilotarea sau lansarea în zbor a unor aeromodele cum ar fi planoare, machete de avioane la scară sau elicoptere.

Aeromodelul este un model de avion de dimensiuni reduse, care poate zbura sau plana pe o distanţă apreciabilă. Se construiesc folosind materiale uşoare cum ar fi baghete de lemn de brad, placaj din lemn de mesteacăn, lemn de balsa, polistiren, fibră de sticlă sau fibră de carbon.

Dorin Petruţiu din Alba Iulia este unul dintre cei mai noi practicanţi ai acestui sport pe care îl deprinde împreună cu fiica sa.

„Am început acum de o lună şi jumătate cu zborul. Înainte am făcut vreo două săptămâni de cercetare, până am găsit modelul care am crezut că e bun, dar pentru asta am luat legătura cu nişte băieţi de la Sebeş, care organizau evenimentul de la Râpa Roşie. Ne-au dat şi un simulator, pentru că spuneau că, fără un simulator, durează cam şase secunde primul zbor. A fost foarte bine pentru că după ce am zburat pe simulator, am zburat de la 6 secunde până la primul accident, cam o lună de zile. Am prelungit viaţa avionului foarte mult”, spune Dorin Petruţiu.

Acesta explică şi cum se poreneşte micul avion: ”Prima oară pornim telecomanda, după care pornim avionul. Îşi va face apoi singur un ciclu de verificare, după care verificăm şi noi. Elicea este periculoasă, deci trebuie să stau în spate. Verificăm apoi direcţia vântului. Am avut norocul ca, la a doua ieşire, ne-a văzut cineva de pe drum. Este poate cel mai bun aeromodelist din Alba Iulia, Adi şi ne-a luat puţin să învăţăm tot felul de lucruri. Acum, avem profesor. Învăţăm să zburăm disciplinat şi am învăţat de la el că nu este bine să zburăm deasupra capului, pentru că ne dezorientăm”.

Pentru o astfel de ocupaţie, care ar putea deveni periculoasă pentru necunoscători, există şi un curs axat în principal pe siguranţă. ”Cursul este obligatoriu să îl faci dacă vrei să zbori cu aparate mai grele de 250 de grame. Aceasta este legislaţia de la 1 ianuarie 2021. E foarte important de făcut, pentru că pe lângă faptul că, dacă zbori fără acest curs, vei primi amendă, sunt foarte multe lucruri despre siguranţa ta şi a celorlalţi. Nu ai voie să zbori deasupra trecătorilor, nu ai voie să zbori în oraş. Sunt foarte multe lucruri despre siguranţa bateriilor, cum se încarcă, cum se păstrează. Sunt foarte periculoase şi pot provoca incendii”, mai afirmă bărbatul din Alba Iulia.

Pentru începători cele mai recomandate sunt cele de antrenament şi planoarele. Preferabil trebuie să fie din polistiren, elapor sau arcel, acestea din urmă fiind mai flexibile, mai rezistente şi se pot lipi cu superglue. Sunt uşoare, relativ ieftine şi cel mai important se repară uşor. Preţul unui astfel de model este de circa 500 - 700 de lei.