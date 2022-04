Şeful ISU Alba, dat în judecată pentru anularea ordinului prin care a fost numit în funcţie după promovarea concursului

Absurdul situaţiei de la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) se referă la locotenent colonel Ovidiu Nicolae Costea (41 de ani), comandant al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ”Unirea” al judeţului Alba.

Acesta a promovat anul trecut un concurs organizat la nivelul IGSU şi a fost numit prin ordin al şefului instituţiei în funcţia de inspector şef al ISU Alba, începând cu data de 1 august 2021. Costea a mai deţinut funcţia respectivă şi în perioada noiembrie 2020 – iulie 2021, în regim de interimat prin împuternicire.

După câteva luni, şefii IGSU au descoperit că şeful ISU Alba nu ar fi avut dreptul să participe la concurs pe motiv că ar fi fost cercetat disciplinar. Prin urmare, au iniţiat un proces la Curtea de Apel Alba Iulia prin care au cerut suspendarea şi anularea Ordinului Inspectorului General al IGSU nr. 1873/IG din 26 iulie 2021 privind numirea în funcţia de inspector şef al ISU Alba, anularea concursului organizat prin anunţul publicat în 12 mai 2021 şi repunerea părţilor în situaţia anterioară.

Acţiunea a fost înregistrată în martie 2022, iar până în prezent instanţa s-a pronunţat doar cu privire la suspendarea ordinului. Prin încheierea din 6 aprilie 2022, Curtea de Apel a respins cererea IGSU. Procesul continuă cu privire la solicitarea de anulare a documentului emis de şeful Inspectoratului General.

Cercetare disciplinară suspendată

„(…) La data înscrierii la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei în care este numit pârâtul, acesta era sub efectul unei cercetări prealabile disciplinare nefinalizate, ca urmare a sesizării Serviciului Judeţean Anticorupţie Alba prin adresa nr. 53033 din 08.01.2020, prin care a fost transmis procesul - verbal de sesizare din oficiu nr. 53032 din 08.01.2020 cu privire la săvârşirea unor fapte de natură penală de către cadre militare din ISU Alba.

Sesizarea Serviciului Judeţean de Anticorupţie Alba a avut la bază efectuarea unei verificări executată în perioada 16-18.09.2019 de către 2 ofiţeri, cu privire la respectarea dispoziţiilor legale raportat la planificarea, organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă, acestea fiind reţinute în nota - raport nr. S/100243 din 20.12.2019, clasificată la nivel «secret de serviciu». În baza aceloraşi documente, prin Ordinul IGSU nr. 59/IG din 20.01.2020 s-a dispus cercetarea prealabilă disciplinară a mai multor cadre militare din cadrul ISU Alba pentru a constata existenţa/inexistenţa unor abateri disciplinare”, astfel este justificată acţiunea IGSU potrivit încheierii instanţei publicată pe rejust.ro.





Dosarul rezultat a fost, însă, clasat ”in rem” de către un procuror militar, în noiembrie 2020.

Se mai susţine că cercetarea prealabilă disciplinară a fost suspendată la data de 28 ianuarie 2020, având în vedere existenţa sesizării Serviciului Judeţean Anticorupţie. Reprezentanţii IGSU mai afirmă că, deşi, cercetarea prealabilă disciplinară a fost suspendată, lt. col. Ovidiu Costea se afla sub efectul acesteia şi nu ar fi îndeplinit condiţiile legale pentru a participa la concurs.

Dovezi îndoielnice de la IGSU

Şeful ISU Alba a cerut respingerea acţiunii promovate de IGSU. ”(…) Susţinerea reclamantului potrivit căreia la data înscrierii sale la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei în care este numit era sub efectul unei cercetări disciplinare prealabile este complet falsă, întrucât această cercetare disciplinară era suspendată în acel moment, neproducând efecte. În plus, reclamantul adaugă o nouă situaţie care nu permite participarea la concurs, prin uzitarea sintagmei cercetarea prealabilă disciplinară a fost suspendată iar pârâtul s-a aflat sub efectul acesteia. Or, condiţiile pentru a participa la concursul organizat sunt următoarele: nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziţie. Este evident că situaţia «nu se află sub efectele cercetării disciplinare» nu se regăseşte în cuprinsul Ordinului MAI nr. 177/2016”, a susţinut Costea, potrivit documentului menţionat.

În final, instanţa de la Curtea de Apel a stabilit că IGSU ”nu a făcut dovada existenţei condiţiilor de admisibilitate, respectiv nu a făcut dovada existenţei unui caz bine justificat şi necesitatea evitării unei pagube iminente” pentru ca ordinul şefului Inspectoratului General să fie suspendat.

”Întrucât la analiza sumară a actului administrativ dedus judecăţii reclamantul nu se prevalează de apărări de natură a crea o îndoială serioasă în privinţa legalităţii sale, Curtea reţine că nu există temei pentru suspendarea executării Ordinului Inspectorului General al IGSU nr. 1873/IG din 26.07.2021, neîndeplinirea acestei condiţii conducând ea singură la respingerea petitului de suspendare, fără a mai fi necesară verificarea condiţiei pagubei iminente”, susţine instanţa de judecată. În plus, a mai precizat că IGSU ”nu a depus nicio dovadă la dosarul cauzei privind faptul că sumele plătite pârâtului cu titlu de venituri salariale aferente funcţiei de inspector şef ar afecta grav activitatea instituţiei”.

În privinţa cererii de anulare a ordinului, Curtea de Apel a solicitat depunerea la dosar a ordonanţei procurorului militar din data de 12 noiembrie 2020 de clasare în rem, emisă în dosarul penal deschis în 2020 cu privire la problemele invocate de conducerea IGSU. Ovidiu Costea are peste 20 ani de carieră militară în arma pompierilor, unde a avut atribuţii de execuţie şi comandă în ISU Alba, ISU Hunedoara, dar şi în cadrul IGSU