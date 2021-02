Noi vacanţe charter în Kenya, disponibile din luna martie. Cât costă un sejur

„Zborurile directe, tarifele avantajoase, diminuarea timpului petrecut până la destinaţie şi evitarea aeroportului de escală sunt doar câteva elemente care fac din pachetul de tip charter un produs atât de apreciat de turiştii români. După inaugurarea, la finalul anului 2020, a charterelor exotice în Maldive, Republica Dominicană şi Zanzibar, a crescut numărul solicitărilor pentru acest tip de călătorii pentru că au acel avantaj al siguranţei sporite. Iar interesul deosebit pentru continentul african ne-a determinat să propunem o nouă destinaţie cu zbor direct, spre Kenya (Mombasa).

Charterul către Kenya se lansează la începutul lui martie, pachetele au tarife de la 1190 Euro/persoană, iar plecările vor fi săptămânale. Astfel, la Eturia, am creat mai multe tipuri de produse pentru a acoperi toate preferinţele clienţilor: de la relaxare (clasicul sejur la plajă) până la aventură în natură (safari). Vacanţele în Kenya vor putea fi organizate în regim individual, cu prietenii sau cu însoţitor de grup. Important de ştiut este că, pentru un plus de siguranţă, testul PCR este obligatoriu,” declară Ana Maria Gherasim, Sales Manager Eturia.

În prima parte a anului 2021, vacanţele vor fi marcate de zborurile charter spre destinaţii care primesc turiştii români şi care nu presupun carantina la retur. În fruntea listei sunt Maldive şi Republica Dominicana către care Eturia oferă curse charter cu plecări săptămânale. Tarifele pornesc de la 1.790 euro/persoană pentru un sejur de 7 nopţi la un resort de 5* în Maldive şi de la 1.430 Euro/persoană pentru 7 nopţi cu All Inclusive la un resort de 4* în Punta Cana. Tanzania este o altă destinaţie de succes în această perioadă, fie că vorbim de sejururi de o săptămână în Zanzibar (tariful porneşte de la 1.770 euro/pers pentru 7 nopţi cu demipensiune la un hotel de 5*) sau circuite complete de 11 zile ce îmbină perfect relaxarea la plajă cu turele de safari. În timp ce toate pachetele de vacanţă din Luna Iubirii sunt epuizate, românii sunt foarte interesaţi, în această perioadă, de ofertele din Luna Femeii. Şi de această dată, destinaţiile vedetă sunt Maldive (de la 1.850 euro/pers), Republica Dominicană (de la 1.400 euro /pers), Kenya (de la 1.190 euro/pers), Egipt - Sharm El Sheikh (de la 620 euro/pers).

„Dacă discutăm despre cererile de pachete de vacanţă de tip charter, acestea au fost peste aşteptări încă de la lansare, iar, de la sfârşitul lunii noiembrie, interesul turiştilor pentru aceste vacanţe creştea de la o săptămână la alta. De exemplu, în luna decembrie am avut de doua ori mai multe rezervări faţă de luna noiembrie, iar tendinţa de creştere s-a păstrat şi în cursul lunii ianuarie. Interesant este faptul că, în mare parte, solicitările se concentrează pentru călătoriile last-minute. Este primul an în care cererile sunt în proporţie de 90% pentru călătorii cu plecare sub 30 de zile. În anii precedenţi, turiştii îşi planificau concediile pentru următoarele 6 - 8 luni şi beneficiau de promoţiile de tip early-booking, însă anul acesta este diferit,” declară Ana Maria Gherasim.

Eturia este prima agenţie de turism din România specializată în vacanţe exotice personalizate de tip tailor-made, care oferă turiştilor pachete în peste 120 de destinaţii din întreaga lume, dar şi vacanţe cu plecări predefinite create pe principiul celui mai bun tarif. Mai mult, companiile aeriene prestigioase alese pentru zboruri, transferurile private, hotelurile de 4 şi 5 stele atent selecţionate în special în contextul actual, dar şi faptul că pachetele includ toate costurile (intrările la obiectivele turistice, ghizii locali şi bacşişurile acestora, serviciu de asistenţă non-stop), transformă vacanţele în experienţe la superlativ. Asigurarea medicală este inclusă în toate pachetele şi acoperă chiar şi îmbolnăvirea de COVID-19 înainte sau în timpul călătoriei.