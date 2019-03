Ce spun specialiştii în turism despre noul clip de promovare a României: „Nu am înţeles prea bine de ce este în limba română“ VIDEO

Filmul, lung de trei minute şi jumătate şi al cărui buget estimat este de 139.000 de lei, prezintă de la imagini din mai multe regiuni emblematice ale ţării, clădiri istorice şi obiceiuri populare, până la distracţia din cluburi şi de la festivalurile de muzică.







Coloana sonoră aparţine naistului Nicolae Voiculeţ, iar Ilie Năstase este singura vedetă care apare în clip. „Te aştept în ţara mea. Pentru mine, România rămâne numărul 1“, spune fostul tenismen, care în ultimii ani a ieşit în evidenţă cu o serie de atacuri la adresa unor jucătoare din tenisul mondial, printre care şi Serena Williams. Aceste atacuri i-au afectat considerabil imaginea pe plan extern, ceea ce nu-l recomandă ca fiind cea mai potrivită persoană care să facă reclamă României.





Acest fapt a fost remarcat şi de internauţi - „Simona Halep a fost numărul 1 mondial la tenis feminin timp de un an de curând. Vreun motiv real pentru care l-aţi folosit pe Ilie Năstase, atât de controversat în ţările civilizate, în locul ei?“, „Cireaşa de pe tort e stimabilul Ilie Năstase, o prezenţă desăvârşită, ce să mai zicem?!“).





„Nu am uitat niciun domeniu care ar putea atrage turiştii în România! Avem de la imagini cu monumente UNESCO, la obiective unice în lume, peisaje de vis şi chiar cadre care ilustrează perfect felul de a fi jovial al românului, pus pe distracţie. Clipul este doar începutul unei campanii de promovare integrate, care va pune România în prim-planul atenţiei tuturor“, a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif.





Filmul a fost creat pentru a fi utilizat în campanii TV şi marketing online, dar şi cu ocazia unor evenimente interne şi externe.





Rǎzvan Pascu, consultant în marketing turistic la Travel Communication Romania, a declarat pentru „Adevărul“ că filmul este bine conturat, însă este departe de a fi perfect. Specialistul remarcă şi faptul că textul care însoţeşte clipul este în limba română, deşi se presupune că mesajul este adresat turiştilor străini. De altfel, acest aspect a stârnit şi glume în rândul internauţilor: „Frumos clip de promovare, mai ales pentru toţi turiştii străini care vorbesc fluent limba română“.





„Deşi nu e perfect, mi se pare bine conturat şi mă ajută să îmi fac o imagine despre ţară. Nu am înţeles prea bine însă de ce este în limba română, că doar Ministerul Turismului nu l-a făcut pentru români, ci pentru străini. De asemenea, aş vrea să văd acest film în limbile engleză, spaniolă, germană, chineză, franceză, arabă, rusă, hindi, etc. Ideea nu este rea, avem nevoie de mult mai multe astfel de filme de prezentare, inclusiv pe regiuni turistice sau pe anotimpuri - de exemplu ce poţi face vara/iarna în România. Clipul este OK, dar nu este WOW. Aş vrea să văd ceva WOW pe viitor, sunt convins că în ţara asta există tineri foarte dedicaţi şi pasionaţi care pot face filmuleţe de prezentare tot mai bune“, a punctat Pascu.





El a atras atenţia şi asupra coloanei sonore şi a lungimii şi i-a sfătuit pe oficiali ca pe viitor să fie mai îndrăzneţi: „Mi-ar fi plăcut ca muzica să fie mai «electrizantă» şi nu tot veşnicul nai, dacă tot vorbim în film despre «festivaluri electrizante de muzică». De asemenea, aş vrea să văd şi variante mult mai scurte de film, de 20, 30, 40 si 60 de secunde. După care aş vrea să văd acest film pe toate posturile TV importante din lume, dar şi prin campanii online şi mai ales pe YouTube. Îi felicit pentru implicare pe cei de la minister şi le doresc ca la următoarele filmuleţe să fie mai puţin temători şi să nu meargă mereu pe varianta «safe» (sigură – trad.), pentru că uneori în marketingul turistic trebuie să ieşi «out of the box», mai ales în aglomeraţia de destinaţii turistice care se promovează la nivel mondial. E tot mai greu să ajungi acum la mintea consumatorului de turism şi va fi şi mai greu să o faci cu clipuri aşa de «cuminţi»“.









Şi specialistul în marketing turistic Raluca Anghel este de părere că filmul este realizat corect, însă crede, de asemenea, că ar avea un succes mai mare într-o variantă mai scurtă.





„Sper că acest film are variante mai scurte, deoarece consider că este foarte lung pentru a fi promovat ca spot publicitar pe canalele din străinătate, aşa cum am înţeles că se doreşte. Interesant la filmele vechi de promovare era faptul că ele erau împărţite pe forme de turism (cultural, city break, wellness&spa, activ şi de aventura), cred că si acesta ar putea fi abordat astfel pentru a fi folosit mai targetat. Consider că aveam nevoie de un spot nou de promovare, este bine că l-am făcut, sper să nu rămânem cu el într-un sertar şi să-l folosim doar la târguri în standurile României, ci să îl promovăm în campanii în exterior pentru a convinge străinii să ne viziteze“, a precizat Raluca Anghel şi a subliniat că are încredere în sloganul „România celor 365 de zile“.













