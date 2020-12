Tips&tricks: cum îngrijeşti iarna plantele în apartament

„În general, iarna există două tipuri de probleme: fie plantele stau într-un mediu încălzit cu calorifer şi aer condiţionat, iar umiditatea e foarte mică şi suferă, fie stau într-un loc care nu e încălzit cum trebuie şi nici izolat perfect (cum ar fi balconul)”, îmi povesteşte Vlad Bălănescu, un proprietar conştiincios a 250 de plante.

I-am cerut ajutorul după ce la mijlocul lui decembrie 2019 am declarat decesul iremediabil al uneia dintre cele patru plante din apartament (şi singurele, de altfel) pe care le posedam de jumătate de an. Am trăit împreună fericite toată vara şi toamna, dar din decembrie au început pe rând să cadă şi nu s-au mai oprit. Le-am udat mai rar, mai des, mai mult, mai puţin, le-am stropit, le-am mutat prin casă, nimic.

Exasperată de situaţie şi convinsă că nu sunt singura care trece prin asta, am cerut ajutor. Am deschis Facebook-ul, spaţiul unde există răspuns pentru orice problemă, şi am intrat pe grupul Schimb de plante . Peste 1000 de posesori de plante fac aici schimb de idei şi cunoştinţe, metode de îngrijire pentru orice anotimp, spaţiu sau tip de plană, sunt chiar şi unii care lucrează în domeniul biofilic. Tot aici l-am găsit şi pe Vlad Bălănescu.

Câţiva oameni care au peste patru plante mi-au dat informaţii vitale despre nevoile pe care acestea le au iarna şi cum îmi pot face o rutină de îngrijire a lor.

Le ţii departe de curenţii de aer rece şi de căldura caloriferelor

Când le ţii în casă şi nu pe balcon (unul închis), primul instinct e să aşezi plantele pe pervaz, să primească lumină. Dar dacă ai caloriferul sub pervaz, le poate dăuna, îmi explică Sorina Neaga, o posesoare novice de plante care a început să adune din ce în ce mai multe în ultimul an şi a testat diferite ritualuri de îngrijire. Iarna, plantele au nevoie de umezeală şi o temperatură ok, dar căldura caloriferului le va usca.

Dar nici să stea lângă un geam pe care îl deschizi regulat nu le face bine. „Nu mi-a trecut prin cap ca geamul deschis în mijlocul iernii le poate face rău (fumez şi aeriseam uneori multe minute în şir). Mi-am dat seama că nu e ok când unei Cordyline Rumba au început să i se usuce frunzele şi să se pigmenteze galben. A fost învăţătură pe propria piele”, îmi mai povesteşte ea. Cât de mult le afectează curenţii de aer rece depinde de locul în care stau şi de temperatura din casă, dar e bine să ai asta în vedere.

Cum poţi face loc pentru plante în apartament? Pe două etajere Ikea.

O soluţie rapidă şi ieftină: Ikea îl are pe Albert, etajera de 1.59 metri şi 60 lei pe care poţi aşeza plantele şi prin care trece lumina. O poţi pune undeva lângă o fereastră, dacă ai loc sau în orice colţ luminos al casei. Şi, dacă într-adevăr ai spaţiu şi îţi doreşti să te joci un pic cu designul, poţi testa ideea Miei Mihaela, fondatoarea grupului Schimb de plante. Ea a aşezat etajera orizontal pe unul dintre pereţii camerei ei, apoi a mai pus una deasupra, le-a prins între ele şi a construit astfel un perete de flori. Aşa ai spaţiu să pui mai multe plante pe aceeaşi etajeră şi îţi rămâne destul perete liber încât să mai pui poliţe sau dulapuri suspendate.

Reglezi umiditatea şi temperatura din încăperi

Vlad ţine toate plantele pe balcon şi menţine acolo o temperatură de peste 15 grade cu un calorifer electric cu termostat, în anotimpul rece. Cum un număr atât de mare de plante în acelaşi spaţiu duce la o umiditate de peste 60%, rabatează din când în când geamul ca să aerisească şi dă drumul dimineaţa şi seara unui ventilator de putere mare, ca să reducă umiditatea.

Vlad face eforturi să reducă umiditatea, dar în mod normal lucrurile stau invers: ca plantele să aibă parte de condiţii ideale, e nevoie să creşti umiditatea din încăperile în care le ţii. În funcţie de câte plante ai, poţi face asta fie dacă le pui unele lângă celelalte, fie pui boluri cu apă pe calorifere, fie printr-un umidificator. „Nu e musai să fie unul scump, eu am unul mic care se încarcă la usb cu baterie externă şi îl pun lângă plantele care au nevoie de asta”, explică Sorina.

