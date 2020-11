FOTO Povestea celui mai cunoscut brad de Crăciun din lume. Are în vârf o stea Swarovski de o tonă

An de an, ceremonia de aprindere a luminiţelor din bradul de Crăciun de la Rockefeller Center este un adevărat spectacol. Unii asistă pe viu, alţii doar la televizor şi pot doar să viseze că vor ajunge să-şi pună o dorinţă sub faimosul brad.

Povestea lui începe în 1931, când angajaţii de la Rockefeller Center au decis să simtă cu-adevărat spiritul Crăciunului, chiar dacă întreaga ţară se afla în plină criză economică. Au strâns bani şi au cumpărat un brad de 6 metri, pe care l-au pus în faţa clădirii şi l-au împodobit. Au continuat şi în anul următor, iar în 1933, când criza s-a sfârşit, în brad au apărut şi celebrele luminiţe. De atunci, a devenit o tradiţie.

