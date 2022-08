„De ce sunt femeile mai grase decât bărbaţii în lumea arabă“, articolul care a oripilat reţele sociale. „O insultă şi o încălcare a drepturilor femeilor arabe“

Nu a fost vorba despre celulită, vergeturi sau merdenele, dar „grasă“, un termen tabu în media din întreaga lume, a fost folosit de şase ori. Articolul din The Economist a abordat tema obezităţii sub mai multe aspecte: sărăcie, discriminare, sănătate şi cutume din lumea arabă. Pentru ilustrare a fost folosită fotografia unei actriţe celebre din Irak, Enas Taleb (42 de ani), ale cărei forme voluptuoase sunt considerate ideale de către mulţi bărbaţi din această ţară, potrivit AP.

Taleb s-a simţit profund lezată de articol şi a acţionat publicaţia în instanţă. „Acest articol este o insultă nu numai pentru mine, ci şi o încălcare a drepturilor tuturor femeilor irakiene şi arabe. O elevă care merge la şcoală şi aude comentarii răutăcioase şi studenţi care o agresează pentru că este grasă, cum s-ar simţi?“, a declarat Taleb pentru Associated Press.

„Mi-au folosit fotografia în acest context, într-un mod dureros, negativ. Sunt împotriva modului în care este folosit corpul unei persoane pentru a stabili valoarea unei fiinţe umane“, a mai declarat Taleb,

Avocata ei, Samantha Kane, a declarat că a demarat o acţiune în justiţie, iar primul pas a fost să trimită o scrisoare către The Economist, solicitând publicţiei să ceară scuze pentru „vătămarea gravă cauzată actriţei“. Enas Taleb speră ca acest proces de defăimare să fie un mesaj pentru femei şi să le ajute să spună „mă iubesc, sunt puternică, pot să înfrunt aceste dificultăţi“.

Articolul a stârnit o furtună de reacţii în reţelele sociale, mai ales pe Twitter, unde numeroase publicaţii, jurnalişti, femei arabe, din Marea Britanie sau din alte ţări, jurnalişti şi personalităţi au criticat abordarea. The Economist nu a făcut niciun comentariu ulterior publicării articolului.

I am a woman living in an Arab country & I am fat because I can easily walk on the street feeling safe & get all the junk food I want because it’s delicious here. Almost all Arab ladies I’ve come across are beautiful & confident. Try harassing here & you’ll be behind bars.