A dat naştere propriei nepoate după ce fiica sa nu a putut rămâne însărcinată

Ani de zile şi-au dorit un copil, iar în 2 noiembrie 2020 visul a devenit realitate. Breanna Lockwood are 29 de ani şi lucrează ca igienist dentar şi încearca, alături de soţul ei, să aibă un copil din 2016. A făcut multe încercări, multe dintre acestea şi dureroase. Şi-au dorit copil pe cale naturală, dar fără succes, aşa că au trecut la fertilizarea in vitro.

După mai multe proceduri, operaţii şi câteva pierderi de sarcină, medicul i-a sugerat fetei să se gândească să recurgă la o mamă surogată pentru că uterul ei nu poate susţine o sarcină. Atunci a venit soluţia salvatoare din partea mamei sale. Bunica a avut însă ideea de a deveni mama surogat, adică să îşi nască nepoata. „Am alergat 19 maratoane şi am participat la multe triatloane. Am simţit că pot s-o fac, mai ales că am avut sarcini uşoare cu ceilalţi doi copii ai mei”, a spus bunica.

Pe 2 noiembrie a venit vestea cea bună, bunica Julie Loving a născut o fetiţă sănătoasă, într-un spital din Illinois, SUA. Alături i-a fost chiar fiica ei, Breanna Lockwood, mama biologică a fetei. Micuţa este primul copil al lui Lockwood alături de soţul ei, Aaron, aceştia fiind părinţii biologici ai fetiţei.

„A fost cu siguranţă un proces incredibil. Toate stările au venit de-odată, doar privind-o pe mama că a trecut prin toate acestea pentru mine şi tot ce a făcut şi continuă să facă pentru mine”, a spus Breanna Lockwood, în cadrul emisiunii „Good Morning America”.

