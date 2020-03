Trucuri antiplictiseală pentru copii când părinţii lucrează de acasă

Statul acasă al părinţilor cu cei mici poate genera frustrari, crize de plans, certuri si perturbarea muncii. Iata cateva sugestii care te vor ajuta sa-ti organizezi programul de lucru si activitati pentru a ocupa timpul copiilor in mod placut.



Stabiliti un program zilnic



Este important sa creati o rutina atat in privinta muncii voastre, cat si a ocupatiilor copiilor. Rutina nu inseamna ceva plictisitor, ci presupune organizare si siguranta pentru copii. Oricum, ei sunt obisnuiti cu rutine si obiceiuri zilnice, cum sunt cele legate de somn, trezire, mers la gradinita sau scoala, teme, activitati extrascolare si multe altele. Chiar daca nu merg in colectivitate, incercati sa pastrati obiceiurile bune. A sta in pijama toata ziua nu este benefic nici pentru copii, nici pentru adulti. Asa ca la micul dejun faceti o mica reuniune de familie si stabiliti sarcinile de lucru in prima parte a zilei.

Adultii isi fac munca lor, in timp ce copilul are cam aceleasi ocupatii ca la gradinita sau scoala. Dupa pauza de pranz, cand cei mici dorm sau citesc, continuati-va sarcinile de lucru. Totusi, nu faceti o drama din micile intreruperi care pot surveni. In fond, nici la birou nu merge totul snur, scrie business24.ro



Asteptati-va la prelungirea sarcinilor de lucru



Flexibilitatea este cuvantul de ordine atunci cand vine vorba despre munca de acasa. Va puteti organiza programul cum doriti, dar nu va asteptati sa inchideti calculatorul la ora terminării programului normal de lucru. Asta va poate crea sentimentul ca munciti mai mult, iar munca va invadeaza viata de familie. Dar exista si avantaje: scapati de trafic aglomerat, de calatoria cu mijloacele de transport in comun, de sedinte si intalniri prelungite. Munca la domiciliu vine cu avantaje si dezavantaje. Acceptati-le si dati dovada de calm.



Fixati-va obiective realiste



Nu va asteptati sa beneficiati de aceeasi concentrare la biroul de acasa comparativ cu cel de la serviciu. Lipsa de concentrare poate cauza cele mai multe sentimente de frustrare. Incercati sa nu va aglomerati programul si chiar daca duceti la indeplinire mai putine sarcini, macar castigati mai mult timp petrecut cu copiii.



Jocuri care dezvolta inteligenta emotionala



La capitolul timp alocat copiilor includeti activitati care presupun implicarea emotionala. De exemplu, jocurile de rol cu papusile sau alte jucarii sunt activitati care ii incanta in mod special pe copii si prin care isi exprima in mod adecvat emotiile, starile. Alte activitati pe placul copiilor pot fi: pictura cu degetele, origami, puzzle, jocuri cu pioni, mima, telefonul fara fir. Pentru copiii scolari incercati moduri distractive de a le transmite cunostinte: faceti concursuri de cuvinte (cine spune mai multe cuvinte care incep cu litera... sau cuvinte formate din 3 silabe...), concursuri de operatii matematice. In rutina de seara nu uitati de cititul unei povesti.



Dansati impreuna cu cei mici



Dansul este o modalitate excelenta de exteriorizare a emotiilor si de antrenament fizic.

Alegeti muzica pe care o preferati de obicei sau pur si simplu o melodie ritmata si dansati impreuna cu copiii pana va consumati intreaga energie. Este o metoda sanatoasa de a face miscare si de a va imbunatati starea de spirit. Endorfinele - hormonii fericirii - care se elibereaza prin dans te ajuta sa te concentrezi mai bine si sa devii mai rezistent atunci cand te confrunti cu provocari mentale sau emotionale ale vietii.