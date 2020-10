O creatoare de modă a lansat o colecţie de haine inspirată de cartierul Obor

Colecţia se doreşte a fi un omagiu „celui mai pestriţ cartier al Bucureştiului”, se arată într-un comunicat remis News.ro.

Ea cuprinde obiecte vestimentare streetwear cu design original, inspirate de Piaţa Obor şi de locurile emblematice din Veranda Mall, pentru care au fost folosite printuri psihedelice cu verze, tarabe din piaţă, scări rulante şi treptele din faţa centrului comercial.

Colecţia realizată împreună cu designerul Tammy Lovin este versatilă, colorată, cu haine de damă şi unisex care reflectă diversitatea cartierului care a inspirat-o. În trecut, Oborul era loc de promenadă pentru doamne, capete încoronate, preşedinţi americani veniţi în vizită - Richard Nixon şi soţia lui au mâncat struguri în piaţă. Cu timpul, popularitatea cartierului a mai scăzut, iar obiectivul este de a repoziţiona cartierul pe harta locurilor cool din oraş.

Designul este semnat de Tammy Lovin sub brandul mysimplicated. Cu lucrări expuse la New York, la Museum of Design, Tammy Lovin este designer industrial cu o linie proprie de haine şi bijuterii. Ea colaborează de mult timp cu mysimplicated, un brand care permite purtătorilor să-şi personalizeze propriile haine printate digital.

Despre această colecţie, ea spune: „Peste cele două mixuri de vechi-tradiţional, piaţa Obor, şi mall-ul Veranda, nou şi modern, am venit cu viziunea mea asupra acestora. Culorile puternice, volumetrii atipice, tipare surprinzătoare care reinterpretează într-un mod contemporan şi purtabil toate elementele menţionate. Practic, print-ul hainelor este un treasure hunt uriaş. Pozele au fost făcute special pentru această colecţie şi absolut toate elementele pot fi regăsite fizic în cartierul Obor. A fost o provocare să îmbin stilul de design 3D în care activez şi să creez un look final închegat pentru toate piesele care atunci când sunt privite în ansamblu, să fie foarte evident că sunt o colecţie unitară”.

Imaginea colecţiei este Ana Tobor, influencer virtual din România. Colecţia va fi disponibilă exclusiv în magazinul online Veranda Mall începând cu 6 noiembrie.