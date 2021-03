Test Drive Mercedes-Benz S 500 4Matic

Spre deosebire de toate generaţiile de până acum, W223 m-a luat prin surprindere puţin la capitolul design. Recunosc, va fi un test cu o tuşă ceva mai personală pentru că un obiect precum S Class nu poate fi tratat impersonal, fără emoţie, distant.

În imaginile oficiale am descoperit detalii care îmi aminteau de modele din istoria constructorului german, dar imaginea generală parcă nu avea acel plus de strălucire. După ce am socializat două zile cu modelul... am descoperit că designul creşte cu fiecare privire aruncată maşinii, are puterea să te convingă. Are prestanţă, impune respect... dar încă nu sunt convins de designul grupurilor optice spate. Şi mi-aş dori ca mânerele portierelor să se retragă mai repede, să îmi lase.. şi să lase audienţei, libertatea de a admira linia caroseriei nealterată. Recunosc, timpul limitat nu mi-a permis scotocirea prin meniu MBUX să văd dacă există opţiunea de a ”remedia” acest reproş.

Şi pentru a nu ajuta caroseria cu nimic, sesiunea foto am realizat-o intenţionat pe un câmp. Mi-am dorit să evadez într-un loc unde pot privi maşina curată, cu designul neinfluenţat de niciun reper.

1000%, da, am scris o mie, şi nu o sută, un S Class este despre interior şi despre experienţa de la bordul maşinii. Iar la acest capitol noua generaţie are subiecte pentru a umple câteva romane.

Deschizi portiera şi ai nevoie de o clipă pentru a-ţi recăpăta încrederea în glezne, să fii puternic, să nu te laşi dominat. Sunt detalii pe care le poţi admira până la abandon, să te surprinzi că ai rămas într-o contemplare continuă. Tapiţeria de piele a scaunelor, panoul de control ”plutitor” din plafon, ornamentele incintelor acustice ale sistemului Burmester. În ciuda unei revoluţii şi a unei uşoare controverse iniţiale generată de introducerea display-ului central de 12,8 inch, interiorul m-a cucerit cu simplitatea şi eleganţa sa. Este un cocktail de informaţie latentă, care este acolo tot timpul, la care ai acces fără a face un efort, dar care nu este agresivă, nu ţipă la cel de la volan şi design atemporal, clasic.

Zona mediană a planşei de bord este dominată de ecranul de 12,8 inch. Nu prea mai există butoane fizice, baza ecranului este asezonată cu o bandă pe care se regăsesc comenzi/ scurtături pentru a ajunge mai repede în diferite secţiuni ale sistemului MBUX. Tabloul de bord este un alt display cu diagonala de 12,3 inch.

Aici există un mic conflict cultural, dacă-l pot numi / identifica astfel. Într-un interior în care regăseşti ceea ce ştiai că defineşte un S Class, dai peste această infuzie de tehnologie. Pielea, lemnul şi display-ul... parcă nu ajuns la acel grad de metamorfoză.