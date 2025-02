Istoria zilei 17 februarie: Ziua în care s-a stins din viață marea scriitoare Elena Văcărescu

Pe 17 februarie s-a stins din viață celebra scriitoare Elena Văcărescu, și se naște legendarul baschetbalist american, Michael Jordan.

1411: Musa Çelebi, unul dintre fiii Baiazid, devine sultan al Imperiului Otoman cu sprijinul lui Mircea cel Bătrân

Mircea cel Bătrân a fost domn al Țării Românești în perioada septembrie 1386 - noiembrie 1394 și între ianuarie 1397 - 31 ianuarie 1418.

După ce turcii au pierdut în fața mongolilor conduși de Timur Lenk (1402), voievodul a profitat de slăbiciunea Imperiului și s-a implicat în luptele fiilor lui Baiazid, scrie Historia.

Potrivit cronicilor otomane, Mircea l-a invitat pe Musa Çelebi în Țara Românească, în 1409. Mai mult, fiul lui Baiazid s-a căsătorit cu o fiică a lui Mircea.

„Stăpânitorul Țării Românești... a trimis o solie..., cerând trimiterea lui (Musa – n.r.) lângă el. În același timp, el (Mircea – n.r.) scrisese o epistolă de garanție și lui Musa Çelebi prin care îl înștiința că, atunci când va sosi în acea parte, îi va pune la dispoziție țara sa și îi va da de soție pe fiica sa”, scria istoricul otoman Hoca Sadeddin Efendi.

Musa, ajuns în Țara Românească, , din Sinop, a organizat revolta Rumeliei împotriva fratelui său, Süleyman. În drumul său spre lupta pentru tron, Musa era sprijinit de turcii răsculați din Rumelia, un corp de oaste românesc, comandat de Dan, nepotul lui Mircea, și de sârbii conduși personal de despotul Ștefan Lazarevici, fiul țarului Lazăr, cel care a murit în Bătălia de la Kosovo Polje (1389) împotriva otomanilor.

Musa s-a retras în apropierea Țării Românești, unde și-a regrupat forțele și, în anul următor, a reușit să cucerească Edirne, unde a urcat pe tronul tatălui său, la17 februarie 1411. Cu toate acestea, Mehmed Çelebi a ocupat Bursa, vechea capitală otomană din Anatolia, de unde și-a proclamat autoritatea suverană asupra întregului imperiu.

După ce Mehmed I a ocupat tronul, și-a făcut apariția un nou rival, Mustafa Çelebi, la fel, ajutat de Mircea cel Bătrân.

1803: Se naște Edgar Quinet scriitor, filozof și filoromân francez

Edgar Quinet s-a născut la 17 februarie 1803 în Bourg-en-Bresse, oraș din estul Franței, fiind recunoscut, mai ales în România, pentru contribuția și susținerea cauzei naționale a românilor, scrie Rador.

După ce a studiat dreptul şi literele la Paris şi filosofia la Heidelberg, Quinet a devenit profesor de literatură străină la Lyon (1839-1840).

În 1851, Quinet îi trimite o scrisoare lui Gheorghe Asachi, prin care îi cere încuviinţarea căsătoriei cu Hermiona, mărturisind că dânsa îi inspirase o „afecţiune religioasă“. Anul următor, deși era o diferență de 18 ani între ei, cei doi se căsătoresc la Primăria oraşului Bruxelles.

Cu ajutorul soției și a lui Gheorghe Asachi, Quinet a cunoscut și mai bine istoria românilor. După războiul Crimeii, în anul 1856, a avut loc un congres la Paris, unde s-au stabilit condițiile de pace cu Rusia şi noua hartă a Europei.

Moldova şi Muntenia voiau de mai multă vreme să se unească, iar ideea era sprjinită de Franţa şi, parţial, Anglia. Se opunea Turcia, care nu accepta slăbirea imperiului, dar şi Austria, care se temea pentru Transilvania. Ideea Unirii avea nevoie de sprijinul opiniei publice.

Așadar, românii au început o campanie de presă, însă era nevoie să fie susținută de o personalitate europeană. S-a oferit tribunul Revoluţiei din februarie 1848, istoricul şi scriitorul Edgar Quinet, apărătorul libertăţii naţiunilor, stimat de intelectualitatea întregii Europe. Edgar Quinet s-a folosit de tot prestigiul câștigat de-a lungul anilor pentru a convinge marile puteri să accepte unirea românilor.

La 27 martie 1875, Edgar Quinet se stinge din viață la Versailles, în Franța.

1947: Se stinge din viață marea scriitoare Elena Văcărescu

Elena Văcărescu s-a născut la 21 septembrie/3 octombrie 1864, la Bucureşti, fiind fiica diplomatului Ioan Văcărescu, şi a Eufrosinei Fălcoianu, potrivit Radio România Cultural.

În perioada tinereții, Elena Văcărescu a studiat la Paris, unde a aprofundat filosofia, arta poetică şi istoria.

Ulterior, scriitoarea a urmat cursurile Universităţii de la Sorbona, primind îndrumări de la dascăli şi poeţi francezi de prestigiu, cum ar fi Sully Prudhomme, Leconte de Lisle, Jose-Maria de Heredia şi alţii.

În anul 1886 a publicat, la Paris, „Chants d’Aurore”, primul ei volum de versuri, care a fost mult lăudat de criticii acelei vremi, și chiar i-a fost oferit cu un premiu special al Academiei Franceze.

Un alt moment important din viața Elenei este acela când se întoarce în România în 1888, pentru a-i fi domnișoara de onoare a reginei Elisabeta, cunoscută literar sub pseudonimul Carmen Sylva, acesta fiind momentul începutului unei relaţii apropiate între ea şi regină.

Văcărescu rămâne în istorie și pentru participarea sa, în 1919, în calitate de membră a delegaţiei României la Conferinţa de Pace de la Paris, după care a fost aleasă secretar general al Asociaţiei Române de pe lângă Societatea Naţiunilor, poziţie din care a susţinut cauza păcii.

În 1922, a fost aleasă membru permanent cu drepturi depline în prezidiul Comisiei de colaborare intelectuală, patronat de Societatea Naţiunilor, perioadă care i-a facilitat o strânsă colaborare cu Nicolae Titulescu.

În 11 iunie 1925 a devenit prima femeie desemnată membru de onoare a Academiei Române.

Elena Văcărescu se stinge din viață la 17 februarie 1947, la Paris, însă rămășițele îi sunt aduse în 1959 la Cimitirul Bellu din București, alături de cele ale familiei Văcăreștilor.

1963: Se naște legendarul baschetbalist american, Michael Jordan

„Michael Jordan este recunoscut ca cel mai mare jucător de baschet al tuturor timpurilor”, spune biografia sa de pe site-ul NBA.

Născut la 17 februarie 1963, în Brooklyn, New York, Jordan a fost cel mai important instrument în popularizarea NBA în jurul lumii în anii 1980 și 1990. A fost numit Bobocul anului; De cinci ori MVP (cel mai valoros jucător) NBA; De șase ori campion NBA; De șase ori MVP al finalei NBA; De zece ori All-NBA First Team; De nouă ori NBA All-Defensive First Team; Defensive Player of the Year; De 14 ori NBA All-Star; De trei ori NBA All-Star MVP; 50th Anniversary All-Time Team; Zece titluri de marcator - un record NBA și șapte consecutive egalându-l pe Wilt Chamberlain; S-a retras cu cea mai mare medie de scor din NBA de 30.

Până să urmeze cariera de baschetbalist, Jordan a studiat la Liceul Laney din Carolina de Nord, însă, deoarece avea numai 1.80 metri, nu a fost inclus echipa de baschet universitară. Peste vară, acesta a ajuns la înălțimea de 1.90m, începându-și astfel drumul spre succes.

După al treilea an de liceu, a fost ales de Chicago Bulls cu a treia opțiune în NBA Draft 1984. În 1991 a câștigat primul său campionat NBA cu Bulls. Au urmat alte titluri în 1992 și 1993. Deși s-a retras brusc din baschet la începutul sezonului 1993-1994, dorind să urmeze o carieră în baseball, el a revenit la Bulls în 1995.

Acesta a colaborat cu firme precum Nike, Hanes și Gatorade. Cu ajutorul Nike, alături de care au fondat brandul „Jordan”, baschetbalistul a devenit unul dintre cei mai bogați sportivi.

1969: Se naște cunoscutul antrenor, Răzvan Lucescu

Fost jucător (pe postul de portar), iar din mai 2021, antrenorul echipei elene PAOK Salonic, Răzvan Lucescu este fiul fostului fotbalist și actual selecționer al naționalei, Mircea Lucescu.

În sezonul 2005-06, a cucerit Cupa României cu Rapid București și a dus echipa în sferturile de finală ale Cupei UEFA, unde a părăsit competiția în urma a 2 rezultate de egalitate, pierzând la numărul de goluri marcate în deplasare împotriva echipei Steaua București.

De asemenea, publicația Gazeta Sporturilor i-a acordat titlul „Antrenorul anului în România” în anii 2018 (cu echipa PAOK Salonic) și 2020 (cu Al Hilal SFC).

1993: Ion Iliescu merge într-o vizită oficială la sediul NATO din Bruxelles

La 17 februarie 1993, fostul preşedinte Ion Iliescu vizitează Cartierul General al NATO. Este reafirmată dorinţa României de a se integra în structurile euro-atlantice, potrivit site-ului MAE.

În octombrie același an, adjunctul secretarului apărării al SUA efectuează o vizită la Bucureşti şi prezintă propunerea americană de stabilire a unui Parteneriat pentru Pace.

La 29 martie 2004, România intră oficial în NATO. Câtveva zile mai târziu, la 2 aprilie, are loc Ceremonia înălţării drapelelor de stat la Cartierul General al NATO, Bruxelles, şi reuniunea informală a miniştrilor de externe ai statelor membre NATO.