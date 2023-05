5 mai: Ziua în care s-a născut faimoasa creatoare de modă Irina Schrotter VIDEO

La 5 mai 1965 s-a născut creatoarea de modă Irina Schrotter, iar în 1988 s-a născut cântăreața Adele. În aceeași zi, dar în 2006, a murit criticul literar Zoe Dumitrescu-Bușulenga.

5 mai 1949: A fost fondat Consiliul Europei

Organizația internațională interguvernamentală și regională a fost fondată la 5 mai 1949, iar sediul său este la Strasbourg.

„Consiliul Europei reprezintă un cadru instituțional de colaborare interguvernamentală între statele membre, în toate domeniile de interes ale societăţii europene (cu excepţia celor legate de apărare) şi anume: cooperare juridică, în domeniul mijloacelor de informare în masă, în educaţie, cultură, patrimoniu, tineret şi sport, probleme sociale şi economice, puteri locale şi regionale, protecţia mediului etc”, conform MAE.

5 mai 1965: S-a născut creatoarea de modă Irina Schrotter

Născută la Iași, Irina Schrotter a urmat cursurile Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. În 1990, a activat pentru un an ca medic stagiar la Spitalul de Urgențe „Sf Ioan” din Iași. În același an a deschis primul salon de înfrumusețare din Iași, iar un an mai târziu a avut prima prezentare de modă.

De asemenea, în anul 2006, a fondat la Iași Asociația FIT („Future in Textile”). A fost distinsă cu numeroase premii, printre care: Premiul „Personalitatea lunii” la Gala Personalităților, Premiul „Femeia anului 2001”, Premiul „Femeia de succes a anului 2004” și Premiul de „Excelență în modă”.

5 mai 1988: S-a născut cântăreața britanică Adele

Adele Laurie Blue Adkins, cunoscută ca Adele, a început să cânte de la o vârstă fragedă, mai exact de la patru ani. Cântăreața i-a dăruit un disc cu trei piese unui prieten, care l-a publicat pe rețeaua de socializare My Space. Ulterior, în anul 2006, a încheiat un contract cu casa de discuri XL Records.

La vârsta de 16 ani a lansat melodia „Hometown Glory”, iar în anul 2008 a lansat primul său album, numit „19”. Amintim câteva dintre piesele sale: „Hello”, „Someone Like You”, „Easy On Me” și „Rolling in the Deep”.

5 mai 1989: S-a născut rapperul Chris Brown

Chris Brown s-a născut în orașul Tappahannock, Virginia, iar la vârsta de 11 ani și-a dat seama că vrea să devină cântăreț. Ulterior, în anul 2004, el a hotărât să renunțe la școală și să se ocupe de primul său album, iar în anul 2005 Chris Brown a devenit cunoscut cu single-ul „Run It!“.

De asemenea, în anul 2007, și-a făcut debutul în actorie în filmul: „Stomp the Yard/ În ritm de step”. Apoi, a mai jucat și în „This Christmas/ Acasă de Crăciun” și „Takers/Fură și fugi”.

Amintim câteva dintre melodiile sale: „Take You Down” „With You”, „Wet the Bed” și „Under the Influence”.

5 mai 2006: A murit criticul şi istoricul literar Zoe Dumitrescu-Bușulenga

Născută la 20 august 1920, Zoe Dumitrescu-Bușulenga a fost membră a Academiei Române, director al Institutului de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu” din București și membră a Academiei de Științe și Studii Europene din Franța.

Cu câțiva ani înainte de a muri, criticul și istoricul literar s-a călugărit sub numele de Maica Benedicta. Zoe Dumitrescu-Bușulenga a fost înmormântată la Mănăstirea Putna.

Amintim câteva dintre operele sale: „Ion Creangă”, „Eminescu”, și „Renașterea: Umanismul și dialogul artelor”.

5 mai 2007: 114 persoane au murit după ce zborul 507 al companiei Kenya Airways s-a prăbușit

Avionul Boeing 737-800 al companiei Kenya Airways cu 114 persoane la bord s-a prăbușit la scurt timp după ce a decolat de pe Aeroportul Internațional Douala din Camerun cu destinația Nairobi.

Conform unei anchete, piloții nu au sesizat și nu au corectat înclinarea excesivă a aeronavei după decolare. Astfel, au pierdut controlul, iar avionul s-a prăbușit. Epava a fost găsită pe 6 mai la circa 20 de kilometri de Douala.