29 aprilie: Ziua în care s-a născut omul de televiziune Florin Călinescu VIDEO

La 29 aprilie 1818 s-a născut Țarul Rusiei Alexandru al II-lea. În aceeași zi, dar în anul 1956, s-a născut omul de televiziune Florin Călinescu, iar în anul 1970 s-a născut actrița Uma Thurman.

29 aprilie 1818: S-a născut Alexandru al II-lea al Rusiei

Alexandru al II-lea a fost Țar al Rusiei din anul 1855 și până la uciderea sa, care a avut loc în 1881. Țarul Rusiei a fost ucis de organizația teroristă Narodnaya Volya.

De asemenea, Alexandru al II-lea al Rusiei a fost considerat ca fiind „Țarul Eliberator” pentru decretele prin care au fost emancipați șerbii.

29 aprilie 1956: S-a născut omul de televiziune și actorul Florin Călinescu

Florin Călinescu a absolvit Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L Caragiale”. În anul 1981 a debutat ca actor în serialul „Lumini și umbre”. Ulterior, a prezentat emisiunea „Duminicile celor singuri” de la Pro FM.

În continuare, a prezentat la ProTV emisiunile „Ora șapte, bună dimineața” și „Chestiunea zilei”. În anul 2001 a fost desemnat director general al postului Tele 7 abc. Doi ani mai târziu devenea directorul ziarului „Știrea zilei”.

De asemenea, în 2003 s-a întors la ProTV, unde a prezentat „Procesul etapei”. Între 2000 și 2014 a ocupat funcția de director al Teatrului Mic. Totodată, din 2015 până în 2017 a făcut parte din juriul emisiunii „Românii au talent”.

Din filmografia sa amintim: „Poveste de cartier”, „Băieți buni”, „Prea târziu”, „O vară de neuitat” și „Balanța”.

29 aprilie 1958: S-a născut actrița Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer a absolvit în anul 1976 Liceul Fountain Valley și a studiat la Golden West College. În anul 1978 a apărut într-un episod al serialului „Fantasy Island”, iar în anul 1980 a jucat și în filmul „Falling In Love Again”.

Ulterior, a fost distribuită în filmul „Grease 2”. A fost de trei ori nominalizată la Oscar. Conform imdb.com, până în prezent, actrița a obținut 27 de premii și a primit 64 de nominalizări pentru rolurile sale.

Din filmografia sa amintim: „Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, „Maleficent: Mistress of Evil”, „Ant-Man and the Wasp”, „Ant-Man” și „The Family”.

29 aprilie 1970: S-a născut actrița Uma Thurman

La vârsta de 15 ani Uma Thurman și-a început cariera în modelling, iar în anul 1987 aceasta a debutat ca actriță în filmul „Kiss Daddy Goodnight”. Apoi, a jucat în „Johnny Be Good” și „The Adventures of Baron Munchausen”.

Actrița este cunoscută pentru rolurile din filmele „Dangerous Liaisons”, „Pulp Fiction” și „Kill Bill”. A fost o singură dată nominalizată la Oscar. Conform imdb.com, până în prezent, actrița a obținut 29 de premii și a primit 67 de nominalizări pentru rolurile sale.

Din filmografia sa amintim: „Batman&Robin”, „Gattaca”, „Vatel”, „Motherhood”, „Down a Dark Hall” și „The War with Grandpa”.

29 aprilie 1997: A intrat în vigoare Convenția privind armele chimice

Convenția privind armele chimice interzice folosirea pe scară largă, dezvoltarea, producerea și stocarea acestora. Convenția este administrată de Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), care este o organizație interguvernamentală, cu sediul la Haga, Olanda.

În anul 2018 peste 96% din arsenalul chimic declarat de statele posesoare a fost distrus. Conform MAE, România s-a alăturat Convenției la data deschiderii de semnare și a ratificat-o la 9 decembrie 1994 (prin Legea nr. 125/1994).

29 aprilie 2011: Nunta regală dintre prințul William și Kate Middleton

Prințul William și Kate Middleton s-au cunoscut în anul 2001, în timp ce erau studenți. Cei doi s-au logodit în luna octombrie a anului 2010, în Kenya. Kate Middleton a primit inelul de logodnă purtat de prințesa Diana.

Prințul William și Kate Middleton s-au căsătorit la Westminster Abbey.