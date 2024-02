5 februarie: Ziua în care s-au născut Gheorghe Hagi, Cristiano Ronaldo și Neymar

La 5 februarie 1965 s-a născut Gheorghe Hagi, considerat unul dintre cei mai buni fotbalişti români. La aceeaşi dată, dar în 1878, s-a născut şi inginerul André Citroën, creator al mărcii de automobile ce-i poartă numele.

1859 – A murit Alecu Russo, ideolog al generaţiei de la 1848. Este autorul volumului „Cântarea României”, tipărit anonim

„Cântarea României” a fost publicata pentru prima data in anul 1850 în România Viitoare, revistă politică a românilor exilați la Paris, in versiune franceză. In limba romana va aparea în România literară a lui Alecsandri in 1855.

„Dar ceea ce ar ajunge a face din Russo unul dintre numele mari ale literaturii noastre e tânguirea intitulată „Cântarea României” … E o scurtă ochire asupra trecutului țării, în toată vitejia și durerea ce cuprinde, cu blesteme de profet fanatic împotriva ticăloșilor timpului de față și cu perspective limpezi deschise asupra viitorului. O simțire tot atât de aleasă pe cât de puternică, o mare putere de a concretiza în icoane gândurile de păreri de rău sau de speranțe dau acestei scurte bucăți o valoare pe care unii n-au atins-o și n-o ating, și nimeni, în curgerea vremurilor, n-a mai găsit astfel de accente pentru a mângâia și îmbărbăta maica în suferință, «țara cea dragă», și în același timp, pentru întâia oară se caută în desfășurarea venimentelor ce alcătuiesc istoria noastră un rost filosofic“, scria Nicolae Iorga.

1878 - S-a născut André Citroën, pionier al automobilelor franceze

André Citroën a fost un industriaş francez cunoscut în lume datorită automobilului care îi poartă numele. Andre-Gustave s-a născut în 1878 în Paris într-o familie numeroasă, fiind al cincilea copil. Tatăl lui, Levie Citroen, a fost un vânzător de diamante olandez, iar mama lui a fost Masza Amelia Kleinman.

Numele Citroen provine de la „Limoenman“, care în limba olandeză înseamnă „omul cu lămâi mici“, apoi a fost schimbat în Citron (lămâie), apoi când familia s-a mutat la Paris în 1873 numele a suferit o nouă transformare: Citron a devenit Citroën.

În 1908 a fost angajat la automobilele Mors şi a reuşit să crească producţia companiei de la 125 de automobile pe an la 1.200. La vârsta de 24 de ani a pus bazele primei sale companii La Société des Engrenages Citroën (compania de angrenaje), pe care o transformă după Primul Război Mondial într-o companie de produs automobile. Prima maşină Citroën a ieşit de pe linia de asamblare în 1919. De-a lungul anilor construieşte mai multe fabrici în Franţa, iar în 1932 Citroen a devenit al patrulea producător de automobile din lume ca mărime.

1953: A murit, în închisoare la Sighet, Iuliu Maniu, preşedinte al Partidului Naţional Român

Iuliu Maniu (n. 8 ianuarie 1873, Bădăcin – d. 5 februarie 1953, Sighetu Marmației) om politic român, deputat român de Transilvania în Parlamentul de la Budapesta, de mai multe ori prim-ministru al României (noiembrie 1928-iunie 1930; iunie 1930-octombrie 1930; octombrie 1932-ianuarie 1933), președinte al Partidului Național-Țărănesc (1926-1933, 1937-1947), deținut politic după 1947, decedat în închisoarea Sighet. Membru de onoare (din 1919) al Academiei Române.

În urma înscenării de la Tămădău a fost arestat la 14 iulie 1947 de autoritățile comuniste și judecat pentru „înaltă trădare” în procesul început la 29 octombrie 1947. Prin sentința dată la 11 noiembrie 1947, Iuliu Maniu era condamnat la închisoare pe viață. Este trimis la penitenciarul din Galați, pe baza ordinului de arestare 105.515/27 noiembrie 1947.

În august 1951 este transferat împreună cu Ion Mihalache și alți național-țărăniști la Sighet.

Iuliu Maniu s-a stins din viață la 5 februarie 1953 la Sighet, cadavrul său fiind aruncat într-o groapă din Cimitirul Săracilor, de la marginea orașului Sighet. Iuliu Maniu a fost unul din cei mai importanți oameni politici dintre cele două războaie mondiale.

Victimă a regimului comunist din România, Iuliu Maniu a întruchipat pentru mulți români, în timpul anilor grei ai dictaturii comuniste, simbolul speranței și al dorinței de libertate.

1963: A murit, în penitenciarul din Râmnicu Sărat, Ion Mihalache, învăţător, om politic, unul din conducătorii Partidului Ţărănesc

Ion Mihalache (18 februarie 1882, Topoloveni, Argeș-5 februarie 1963, închisoarea Râmnicu Sărat) învăţător, lider istoric al PNŢ, preşedinte şi, alternativ, vicepreşedinte al PNŢ, ministru în mai multe guverne ţărăniste Arestat la 65 ani (14 iulie 1947), a fost condamnat la temniţă grea pe viaţă, pentru “crima de înaltă trădare” (11 noiembrie 1947). Internat iniţial la Galaţi, a fost transferat la Sighet la 15 august 1951. În 1955 este mutat la Râmnicu Sărat. În cei aproape opt ani de detenţie de la Râmnicu Sărat, fruntaşului ţărănist i s-au aplicat aproximativ 25 de pedepse administrative pentru încălcarea regulamentului scris sau nescris al penitenciarului.

Ion Mihalache a murit în noapte de 4/5 februarie 1963. În procesul-verbal semnat de medicul Aurel Dumitrescu se consemna că în cursul zilei de 4 februarie 1963, Mihalache a intrat „în stare comatoasă”, decedând ,,la orele 2.10 noaptea”, drept cauză a morţii fiind menţionată „insuficienţă circulatorie cerebrală – edem cerebral”. A doua zi, decesul a fost înregistrat la Sfatul Popular al oraşului Râmnicu Sărat la nr. 35/963, iar la 14 februarie s-a aprobat comunicarea decesului familiei. Tot din procesul verbal de constatare a decesului, aflăm că la 1 iunie 1962 Ion Mihalache „prezintă hemipareză (membrul inferior stâng și membrul superior stâng), fenomene care se remit. De remarcat însă că celelalte semne – dizartria – s-a menținut într-un grad atenuat”.

Adresa nr. 136 din 5 februarie 1963, emisă de conducerea penitenciarului Râmnicu Sărat transmitea M.I. următoarele: „Vă facem cunoscut că în ziua de 5 februarie 1963 a decedat în penitenciarul Râmnicu Sărat numitul Ion Mihalache, fiul lui Iancu și al Ana, născut la 18 februarie 1882 în comuna Topoloveni, reg. Pitești, profesia învățător”.

1965 – S-a născut Gheorghe Hagi, considerat cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor

Pe 5 februarie e ziua lui Gheorghe Hagi, născut în aceeaşi zi cu Neymar şi Cristiano Ronaldo. De fapt, respectând cronologia, CR 7 şi brazilianul s-au născut de ziua lui Hagi. Gică împlineşte azi 58 de ani de ani. Lui Gheorghe (Gică) Hagi nu i se spune „Maiestate“, n-are sceptru şi nici coroană, deşi e recunoscut drept „regele“. E monarhul din familia regală a fotbalului românesc. Şi nu doar pentru că a lăsat în şah mat cei mai buni portari lume, dar a fost unul dintre cei mai devotaţi strategi ai jocului cu 11 „piese“ de pe gazon.

1979 – Are loc premiera filmului „Nea Mărin Miliardar” în regia lui Sergiu Nicolaescu, avându-l în rolul principal Amza Pellea

A fost unul dintre filmele cu cea mai mare audienta din istoria cinematografului romanesc.

1983 - Anișoara Cușmir realizează un nou record mondial de sală la săritura în lungime (6,92 m)

Anișoara Cușmir-Stanciu (n. 28 iunie 1962, Brăila) este o atletă română, laureată cu aur la Los Angeles 1984 la săritură în lungime. Sportivă la Clubul „Steaua” în anul 1984 a primit gradul de locotenent, ulterior în 1988 a devenit locotenent major. După retragerea din activitatea competițională a devenit antrenoare la Secția de atletism a Clubului Steaua.

1985 – S-a născut fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (n. 5 februarie 1985, Funchal, Madeira, Portugalia), cunoscut ca Cristiano Ronaldo, este un fotbalist portughez, care evoluează la clubul spaniol Real Madrid și la echipa națională de fotbal a Portugaliei. Ronaldo este considerat unul din cei mai buni fotbaliști din toate timpurile, alături de rivalul său Lionel Messi. Este primul fotbalist portughez care a câștigat Balonul de Aur de trei ori și al doilea jucător după Messi care câștigă Gheata de aur de trei ori.

1992: S-a născut fotbalistul brazilian Neymar

Neymar da Silva Santos Júnior (n. 5 februarie 1992, Mogi das Cruzes, São Paulo, Brazilia), cunoscut sub numele de Neymar sau Neymar Jr., este un fotbalist brazilian, care joacă pe post de mijlocaș lateral la Al-Hilal în Liga Profesionistă din Arabia Saudită. Pe plan internațional, are prezențe la națională pentru Brazilia U17, Brazilia U-20, Brazilia U23 și Brazilia. Neymar a mai jucat și pentru echipa braziliană Santos Futebol Clube, la care și-a petrecut și cea mai mare parte a junioratului.

2004 – A murit John Hench, desenatorul oficial al celebrului personaj animat Mickey Mouse

John Hench (June 29, 1908 – February 5, 2004) apropiat colaborator si asociat al lui Walt Disney, a fost unul dintre artistii care au avut o contributie însemnata la realizarea unor filme de desene animate devenite clasice, dar si la crearea parcurilor de distractii care poarta numele celebrelor studiouri cinematografice.