Hagi primește o veste uriașă din Italia: Genoa vrea acțiuni la Farul Constanța

Gheorghe Hagi (58 de ani) a tot amenințat că, fără o susținere primită din partea autorităților, va fi nevoit să facă un pas înapoi în ceea ce privește nivelul investițiilor la Farul Constanța. Acum, e posibil ca managerul dobrogenilor să primească o susținere financiară, însă nu din partea Primăriei, ci din Italia!

În dialog cu gsp.ro, directorul clubului Genoa, Andres Blazquez (53 de ani), a fost abordat, mai întâi, pe tema plecării lui Radu Drăgușin la Tottenham. Doar cu, după ce dialogul a avansat, Blazquez a atins și un alt subiect și anume interesul manifestat de 777 Partners, fondul de investiții american care deține și clubul Genoa, pentru Farul lui Hagi!

Ce a declarat Andres Blazquez?

*De doi ani am stabilit contacte, am primit referințe bune de la Răzvan Raț, cu care sunt prieten de zece ani. Și cu el m-am consultat când am decis să-l transferăm definitiv de la Juventus pe Drăgușin. El ne-a pus și în legătură cu Hagi.

*Face o treabă extraordinară la Constanța cu Academia lui. Ne-ar interesa să intrăm în acționariatul Farului, așa am mai făcut și în alte țări, avem un portofoliu important. La un club din București e mai greu să ajungem, dar suntem deschiși la colaborări.