3 iulie: Ziua în care s-a adoptat Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei în comunism

În ziua de 3 iulie s-au născut scriitorul Franz Kafka, Horia Sima, ultimul comandant al Gărzii de Fier, sau actorii Coca Andronescu și Tom Cruise. În aceeași zi au murit Jim Morrison, solistul trupei The Doors, și politicianul român Radu Vasile.

1883: S-a născut scriitorul Franz Kafka

Franz Kafka s-a născut la 3 iulie 1883, la Praga, într-o familie de evrei. A fost unul dintre cei mai importanţi scriitori ai secolului XX. Reprezentant remarcabil al prozei moderne, a exercitat o influență covârșitoare asupra literaturii postbelice.

În timpul vieţii, Kafka a publicat puţin, excepţii făcând colecţiile de povestiri „Meditaţii" şi „Medic de ţară", precum şi povestirea „Metamorfoza”. Colecţia „Artistul flămând” a fost editată de el, dar publicată postum.

Opera lui a devenit cunoscută abia după moarte. Deşi Kafka, în testamentul său, a cerut ca toate manuscrisele operelor netipărite să fie distruse, prietenul său Max Brod a editat, totuşi, aceste manuscrise. Iar tocmai această parte a scrierilor lui este cea mai cunoscută şi apreciată.

Printre alte creații kafkiene se află romanele „Procesul”, „Castelul” și „America”, povestirile „Verdictul”, „Colonia penitenciară”, „Un medic de țară” și „Marele zid chinezesc”.

Franz Kafka a murit de tuberculoză la 3 iunie 1924.

1886: Inginerul german Karl Benz dezvăluie oficial „Benz Patent Motorwagen”

Primul automobil construit de inginerul german Karl Benz se numea Benz Patent-Motorwagen, construit în 1885 la Mannheim. Pe 29 ianuarie 1886 Benz a primit brevetul german 37435 pentru inventia sa.

Acesta a fost prezentat oficial pe 3 iulie 1886, fiind considerat primul automobil conceput pentru a fi propulsat de un motor. Motorul, care avea instalație de răcire cu apă, era conectat la roți prin curele și lanțuri de bicicletă. În 1888, soția lui, Bertha, a folosit mașina într-o călătorie de 100 km pentru a-și vizita rudele din Pforzheim.

În 1903, Karl Benz a părăsit compania Benz & Cie. Rheinische Gasmotorenfabrik. S-a mutat la Ladenburg unde a înfiintat în 1906 cu fiul său Eugen Benz compania C. Benz Söhne.

1906: S-a născut Horia Sima, lider al Mișcării Legionare în al Doilea Război Mondial

Horia Sima a fost un politician fascist român, al doilea și ultimul comandant al Gărzii de Fier, cunoscută și sub denumirea de Legiunea Arhanghelul Mihail sau Mișcarea Legionară.

În zilele 21-23 ianuarie 1941, Horia Sima a declanșat și a condus Rebeliunea legionară împotriva conducătorului Ion Antonescu și a armatei române, pentru care a fost condamnat în contumacie la moarte (14 noiembrie 1941).

În același timp cu rebeliunea, în fruntea legionarior, Sima a inițiat și condus cel mai mare și cel mai violent pogrom împotriva evreilor din istoria Munteniei, Pogromul de la București. În urma rebeliunii, Sima a reușit să fugă în Germania, iar mai târziu în Spania, unde a trăit până la moartea sa.

Horia Sima a murit la 25 mai 1993.

3 iulie 1928: John Logie Baird a transmis prima emisiune TV color din lume

John Logie Baird a fost un inginer scoțian, cunoscut pentru faptul că a inventat primul sistem de televiziune mecanică. De asemenea, a realizat primul tub electronic pentru televiziunea color.

A realizat prima demonstrație a invenției sale în fața membrilor Royal Society cu un echipament care utiliza discuri rotative pentru a descompune imaginea într-o serie de linii.

Prima emisiune TV color din lume a avut loc pe 3 iulie 1928, fiind realizată de inginerul scoțian.

3 iulie 1932: S-a născut actriţa Coca Andronescu

Coca Andronescu s-a născut la 3 iulie 1932, la Pătârlagele, în judeţul Buzău. Ea a fost o actriță română de film, radio, televiziune, scenă și voce, care a făcut parte din trupa Teatrului Național din București.

În anii 1970 a jucat într-un miniserial de televiziune de mare succes la public și la critică, care a fost difuzat de Televiziunea Română și în care a interpretat în duet cu Octavian Cotescu memorabilul cuplu de personaje „Tanța și Costel“ din Lehliu Gară.

Alte roluri remarcabile au fost cele din „Îmblânzirea scorpiei” (1975), „Fiicele”(1976), Gaiţele (1977), „Căruţa cu paiaţe” (1978) etc.

Coca Andronescu a murit la 5 august 1998, la Bucureşti, la vârsta de 66 de ani.

S-a născut actorul american Tom Cruise

Tom Cruise, considerat de mulți ca fiind unul dintre ultimele mari staruri de cinema, capabil să umple sălile de cinema cu numele său, împlinește pe 3 iulie vârsta de 63 de ani.

În ciuda a patru nominalizări la Oscar, ca actor pentru „Născut pe 4 iulie”, „Jerry Maguire” și „Magnolia” și ca producător pentru „Top Gun: Maverick”, acesta nu a fost niciodată câștigător.

Cu toate acestea, în luna iunie, Academia a anunțat că Tom Cruise va primi un Oscar onorific pentru întreaga sa carieră. Acest Oscar onorific îi va fi înmânat la ceremonia Governors Awards care va avea loc pe 16 noiembrie 2025.

De-a lungul timpulyi, Revista Forbes l-a denumit ca cea mai puternică celebritate din lume în 2006. El a câștigat trei Premii Globul de Aur.

Primul său rol principal a fost 1983 în filmul „Risky Business”, care a fost descris ca fiind „un clasic al Generației X", precum și o „promovare în carieră” pentru actor.

De asemenea, Tom Cruise a fost inclus oficial în Cartea Recordurilor pentru o performanță unică în lumea cascadoriilor cinematografice: 16 salturi în gol, fiecare executat cu o parașută aflată în flăcări, în timpul filmărilor pentru lungmetrajul „Mission: Impossible – The Final Reckoning”.

3 iulie 1971: a murit Jim Morrison, solistul trupei The Doors

James Douglas ''Jim'' Morrison s-a născut la 8 decembrie 1943, în Florida, SUA. El a fost un cântăreț, compozitor și textier american, solistul vocal și liderul formației rock „The Doors”.

Cu Jim Morrison solist vocal, The Doors a lansat, în ianuarie 1967, albumul de debut. Primul single al trupei, „Break on Through (To the Other Side)”, nu a avut un succes imediat, dar al doilea single, „Light My Fire", a propulsat formația pe locul întâi în topul Billboard.

„Light My Fire" rămâne cel mai cunoscut cântec al trupei, fiind prezent pe lista celor mai bune melodii rock înregistrate vreodată

Al doilea album a fost „Strange Days'', lansat tot în 1967, care a cuprins single-uri precum „Love Me Two Times", „People are Strange", „When the Music's Over". Câteva luni mai târziu, în 1968, The Doors a lansat al treilea album - '„Waiting for the Sun'', de pe care au fost promovate melodiile „Hello, I Love You", „Love Street" şi „Five to One". The Doors au înregistrat încă trei albume - „The Soft Parade” (1969), „Morrison Hotel” (1970) şi „L.A. Woman” (1971).

Jim Morrison a încetat din viaţă pe 3 iulie 1971, la 27 de ani.

1982 – A fost adoptat Programul de alimentație științifică a populației

În anul 1982 s-a introdus programul de alimentaţie sănătoasă, după ce Ceauşescu a constatat că românii consumau mai multe calorii decât indicaţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

O comisie formată din 27 de oficiali de partid și de stat reprezentând ministerele Sănătății, Învățământului, Comerțului Interior, Clinica de Nutriție și Boli Metabolice, Institutul de Cercetări Biologice, Institutul de Cercetări pentru Industria Alimentară etc. a redactat programul prin care se declanșa lupta împotriva caloriilor și a obiceiurilor culinare nesănătoase ale românilor.

Programul, impus într-o perioadă de austeritate economică, nu a avut rolul de a îmbunătăți calitativ alimentația românilor, ci a răspuns nevoilor de raționalizare și economisire ale regimului. De fapt, era un program de înfometare a populaţiei.

Iulian Mincu a fost creatorul Programului de alimentație rațională, fiind autorul lucrării Alimentația rațională a omului sănătos (1978), lucrare care a stat la baza înfometării românilor de către liderii comuniști. Propusă în ședința Comitetului Politic Executiv din 20 octombrie 1981, varianta finală a programului a fost adoptată un an mai târziu, la 3 iulie 1982.

În România anului 1982, statisticile oficiale indicau un consum de 3.300 de calorii, ceea ce însemna că românii mâncau nesănătos, beau prea multă bere şi preferau băuturile răcoritoare.

Programul conţinea şi o anexă cu date exacte ale consumului de alimente pe fiecare categorie în parte. Între 1982 şi 1985 se prevedea consumul pe cap de locuitor între 60-70 kilograme de carne, 8-10 kg de peşte, 260-280 de ouă, 89-95 kg de fructe, 70-90 kg de cartofi etc.

„În sprijinul hotărârii se venea cu recomandări medicale privind raportul dintre înălţime şi greutate. Astfel, pentru un bărbat de 1,65 m înălţime, cu vârsta între 30 – 39 de ani, greutatea optimă era de 67,5 kg; pentru unul de 1,80 m, cu vârsta între 40 – 49 de ani, greutatea trebuia să fie de 80,5 kg. La femei, standardele erau cam de tipul: înălţime 1,57 m / vârsta 30 – 39 ani / greutate 56,6 kg; înălţime 1,68 m / vârsta 40 – 49 ani / greutate 66,9 kg“, se arată pe comunismulinromania.ro.

2013: a murit Radu Vasile, politician român, prim-ministru al României

Radu Vasile a fost un om politic și istoric român, cel de-al 57-lea prim ministru al României între 1998 și 1999, propus de PNȚCD.

Studiile gimnaziale și liceale le-a urmat la Drăgășani și Orăștie. Din motive de dosar, în plină epocă stalinistă, nu s-a putut înscrie la facultate, urmând mai întâi cursurile Școlii Tehnice Sanitare, pe care le-a absolvit în 1962.

După relativul dezgheț din anii 1960 a devenit student al Facultății de Istorie a Universității București, pe care a absolvit-o cu rezultate excelente (al treilea din promoție) în anul 1967. A fost repartizat la Muzeul Satului, de unde a plecat, prin concurs, la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, ca cercetător stagiar.

Prin concurs a ajuns în învățământul universitar, mai întâi asistent și apoi lector la catedra de istorie economică de la ASE. În 1977 și-a susținut teza de doctorat în istorie, dar, nefiind membru al PCR, nu a avansat în ierarhia universitară, fiind promovat conferențiar abia după Revoluție, în 1990, când este ales prodecan la Facultatea de Comerț. În 1993, a devenit profesor universitar.

A decedat pe 3 iulie 2013, fiind înmormântat în data de 5 iulie în Cimitirul Bellu Catolic din București.