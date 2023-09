25 septembrie: S-a născut celebra interpretă de muzică populară, Maria Tănase. Cum și-a început cariera

Ziua de 25 septembrie este una bogată în evenimente istorice remarcabile, printre care: Lupta de la Nicopole, a doua călătorie a lui Cristofor Columb și semnarea Convenţiei ruso-turcă de la Akkerman. De asemenea, se împlinesc 110 ani de la nașterea legendarei interprete de muzică populară, Maria Tănase.

1396: Lupta de la Nicopole

Armatele cruciate, conduse de regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg (1387-1437), alături de care a participat şi Mircea cel Bătrân, domnul Ţării Româneşti (1386-1418), au fost înfrânte de oastea turcă condusă de sultanul Baiazid I (1389-1402).

1493: A doua călătorie a lui Cristofor Columb

Începe cea de-a doua călătorie a lui Cristofor Columb (încheiată la 11 iunie 1496), în cursul căreia descoperă insulele Dominica, Guadelupa, Monserrat, Antigua, St. Martin, Virgine, Porto Rico, Jamaica şi coasta de sud a Cubei.

1513: Vasco Nunez de Balboa traversează istmul Panama

Spaniolul Vasco Nunez de Balboa (1475-1517) a traversat istmul Panama de la Marea Caraibilor până la Golful Panama. Este primul european care a văzut simultan Oceanul Pacific (Marea de Sud) şi Oceanul Atlantic.

1785: S-a născut juristul Christian Flechtenmacher

S-a născut, la Braşov. A fost principalul autor al codului de legi cunoscut sub numele de „Codul Calimach” (1817); a publicat, pentru prima dată în spaţiul românesc, un „Dicţionar juridic” (1815).

Studiile liceale le-a urmat în Brașov, unde, după absolvire, a ocupat funcții administrative la Primăria orașului până în anul 1811, când a plecat la Viena, spre a se specializa în drept și filozofie.

Christian Flechtenmacher a fost adus în Iași de către domnitorul Scarlat Callimachi. Noul domnitor, Mihail Sturdza, l-a ridicat la rangul de căminar (boier de rangul patru) și l-a numit pravilist și jurisconsult al statului, în Moldova, unde s-a străduit ca vechiul Drept românesc să fie pus în concordanță cu legile Apusului.

Christian Flechtenmacher a avut și o activitate didactică: după reforma școlară din 1828 a fost o vreme profesor de limba latină la Academia Domnească din Iași. Ulterior a predat la Academia Mihăileană din Iași, fiind primul profesor de legi de la această Academie. Și-a început aici activitatea didactică la 3 iunie 1830, la inaugurarea Facultății de drept, predând primul curs de legi în limba română, în calitatea sa de jurisconsult al statului.

De numele său se leagă elaborarea primului dicționar juridic românesc, publicat în 1815. având și o importantă contribuție la elaborarea Codului Calimach.

A fost tatăl compozitorului, violonistului și dirijorului Alexandru Flechtenmacher.

1826: A fost semnată Convenţia ruso-turcă de la Akkerman

Convenția de la Akkerman din 1826 a fost un acord semnat între Imperiul Rus și Imperiul Otoman, care a avut ca scop confirmarea și extinderea clauzelor tratatului de pace de la București, din 1812. Această convenție a fost încheiată la Akkerman (astăzi Bilhorod-Dnistrovskyi în Ucraina) pe data de 7 octombrie 1826.

Tratatul de la București din 1812 a pus capăt Războiului Ruso-Turc (1806-1812) și a avut consecințe semnificative asupra teritoriilor din regiunea Mării Negre. Tratatul a acordat Rusiei o serie de teritorii, inclusiv Basarabia și a stabilit granițele dintre cele două imperii.

Convenția de la Akkerman a fost semnată pentru a confirma și extinde clauzele tratatului de la București. De exemplu, convenția a stipulat că trupele rusești trebuie să părăsească teritoriile ocupate în conformitate cu tratatul anterior și a reglementat diferite aspecte legate de drepturile religioase ale ortodocșilor din Imperiul Otoman.

Convenția de la Akkerman nu a reprezentat un tratat de pace în sine, ci a avut rolul de a consolida și clarifica prevederile tratatului de la București din 1812. Aceasta a fost doar una dintre multele etape în evoluția relațiilor dintre Rusia și Imperiul Otoman în secolul al XIX-lea, iar conflictele ulterioare au continuat să marcheze istoria regiunii Mării Negre, până la sfârșitul secolului.

1913: S-a născut interpreta de muzică populară Maria Tănase

S-a născut la București. A fost o cunoscută interpretă română de muzică populară, ușoară, lăutărească, romanțe și teatru de revistă. Ea a fost supranumită „Pasărea măiastră”, de istoricului Nicolae Iorga, în anul 1938.

Maria Tănase s-a născut într-o familie modestă în mahalaua Cărămidarilor din București. Ea a fost al treilea copil al Anei Munteanu și al lui Ion Coandă Tănase, un florar. Avea o soră și un frate, Aurica și François.

În mai 1934, s-a angajat la Teatrul „Cărăbuș”. Sub pseudonimul Mary Atanasiu, a debutat în revista „Cărăbuș-Express”, pe 2 iunie, în același an.

Prima ei înregistrare a fost „Mansarda”, o romanță de Nello Manzatti, la casa de discuri „Lifa Record”. În vara anului 1937, a înregistrat primele cântece populare la casa de discuri „Columbia” sub supravegherea etnomuzicologilor Constantin Brăiloiu și Harry Brauner.

Maria Tănase a devenit foarte cunoscută în România, iar pe 20 februarie 1938, a avut debutul său radiofonic, interpretând cântece românești la emisiunea „Ora satului” cu acompaniamentul tarafului lui Ion Matache din Argeș. Datorită succesului său a devenit o prezență nelipsită la Radio România.

În 1938, s-a angajat la Teatrul „Alhambra” al lui Nicolae Vlădoianu și a lansat cu succes cântecele „Mi-am pus busuioc în păr” și „Habar n-ai tu”. În aprilie 1939, a plecat într-un turneu la Expoziția Universală de la New York, unde a cântat la Casa românească și a avut ocazia să întâlnească personalități precum George Enescu și Constantin Brâncuși.

În perioada interbelică, a cântat în numeroase localuri bucureștene, cum ar fi „Neptun”, „Café Wilson”, „Parcul Aro”, „Luxandra”, „Luther”, „Continental”, și „Prispa-naltă” din Piața Obor.

Maria Tănase a avut un repertoriu vast, cuprinzând cântece din toate regiunile României și din diverse categorii: doine, cântece de joc, cântece de dragoste, cântece lăutărești, satirice și bocete. După instaurarea comunismului, în 1952, a fost solicitată să predea la o școală de muzică din București. A continuat să înregistreze la Radio și la casa de discuri Electrecord.

Maria Tănase a jucat și în câteva filme: „România” (1947) și „Ciulinii Bărăganului” (1958). Ea a primit numeroase distincții, inclusiv Premiul de Stat și titlul de Artist emerit.

Viața personală a Mariei Tănase a inclus o căsătorie cu juristul Clery Sachelarie în decembrie 1950. A murit la Spitalul Fundeni la 22 iunie 1963, fiind răpusă de cancerul la plămâni.

1943: S-a născut actorul, regizorul şi scenaristul Robert Walden

S-a născut în New York City. Nepotul său este regizorul Howard Deutch (fiul surorii sale); iar strănepoatele sale sunt actrițele Zoey Deutch și Madelyn Deutch. Interesul lui Walden pentru actorie a luat naștere în timpul studiilor la City College of New York. Ulterior el s-a alăturat Actors Studio.

Cariera sa a debutat în 1970, în filmul „Bloody Mama”, regizat de Roger Corman. În anii care au urmat, a jucat adesea roluri de tineri medici, inclusiv în serialul de televiziune „The New Doctors” și în filme notabile precum „Blue Sunshine” și „The Hospital”.

Prima sa lovitură majoră în lumea cinematografică a fost în serialul de televiziune „Lou Grant”, unde l-a interpretat pe jurnalistul Joe Rossi. A fost membru al distribuției pe toată durata serialului (1977–1982) și a primit trei nominalizări la Premiile Emmy (în 1979, 1980 și 1981) pentru Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic. Walden a apărut, de asemenea, în filmul „Capricorn One” (1978) în rolul lui Elliot Whitter.

Walden a portretizat și câteva personaje istorice, cum ar fi Donald Segretti în filmul „All the President's Men” (1976) și J. Robert Oppenheimer, în filmul TV din 1980, „Enola Gay: The Men, the Mission, the Atomic Bomb”. Între 1984 și 1989, a jucat în sitcomul „Brothers”, în rolul celui de-al doilea dintre cei trei frați, proprietarul unui bar/restaurant care era un fost jucător de fotbal american în retragere.

În 2011, Walden s-a întors la televiziune cu sitcomul „Happily Divorced” de pe TV Land, unde a jucat rolul lui Glenn Newman, tatăl personajului principal, interpretat de creatoarea și scriitoarea serialului, Fran Drescher, cu Rita Moreno, în rolul soției sale. La fel ca și pe serialul său anterior, Brothers, Happily Divorced aborda în mare parte teme legate de comunitatea LGBTQ+.

Walden a fost membru al grupului Doo Wop Bobby & The Chord-A-Roys în anii 1960.

Este un distins profesor de actorie la The New School for Drama, parte a universității The New School din New York City.

1946: S-a născut Dan Voiculescu

S-a născut la București și este un politician și om de afaceri român. A fost președinte fondator al Partidului Umanist Român, care ulterior a devenit Partidul Conservator și, în cele din urmă, Partidul Umanist Social Liberal. Voiculescu a servit ca senator de București în trei legislaturi diferite.

Dan Voiculescu și-a început cariera după absolvirea Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Comerț Exterior, în 1969. Ulterior, a obținut un doctorat în științe economice, la aceeași instituție, în 1977 și un alt doctorat în economie, la Pacific Western University din Los Angeles, SUA, în 1991.

În perioada comunistă din România, Voiculescu a lucrat în diferite funcții în domeniul comerțului exterior și a colaborat, în anumite perioade, cu Securitatea, serviciul de informații al regimului comunist.

După Revoluția din 1989, Dan Voiculescu a devenit un om de afaceri important în România. După 1990 a înființat Holdingul Grivco, din 1992 devenind acționar majoritar.

Cea mai cunoscută companie a grupului Grivco este Intact Media Group, cu subgrupul Antena TV Group, care împreună cuprind televiziunile Antena 1, Antena 2, Antena 3, Euforia TV, Antena International și GSP TV.

În paralel cu activitatea sa de om de afaceri, Dan Voiculescu a intrat în politică, fondând Partidul Umanist Român în 1991, care ulterior a devenit Partidul Conservator. A fost ales senator de București în 2004 și a fost reales în funcție în 2008. În 2012, și-a dat demisia din Parlament, iar apoi și-a încheiat activitatea politică, în 2013.

Unul dintre momentele controversate ale carierei lui Dan Voiculescu a fost condamnarea sa, în august 2014, la 10 ani de închisoare într-un dosar legat de privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA). A fost eliberat condiționat din închisoare în iulie 2017, după ce a executat o parte din pedeapsă.

Pe lângă activitatea sa politică și de afaceri, Dan Voiculescu a fost implicat în diverse activități sociale, inclusiv în domeniul educației și în acordarea de burse pentru tinerii talentați. Fundația „Dan Voiculescu” pentru Dezvoltarea României a fost una dintre organizațiile pe care le-a înființat în acest scop.

1948: S-a născut compozitorul şi producătorul Vasile Şirli

S-a născut în comuna Variaş, județul Timiş. Este stabilit în Franţa din anul 1986. Încă din copilărie a fost atras de muzică, studiind vioara.

A urmat studiile muzicale la Liceul de Muzică şi Arte Plastice din Timişoara - pian (1959-1967), apoi la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti (1967-1972). Între 1972-1980 a fost redactor la Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, iar apoi, între 1980-1984, director artistic al Casei de discuri „Electrecord”.

Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, din anul 1979. A compus muzică de film, de teatru, instrumentală, precum şi compoziţie de muzică uşoară. Este, între altele, autorul binecunoscutului şlagăr „Neîmplinitele iubiri”, interpretat de Mirabela Dauer.

Laureat la numeroase concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale de muzică uşoară (Mamaia, Tokyo, Dresda, Bratislava, Soci, Montreux), a fost distins cu Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor în 1979. Din 1986 s-a stabilit în Franţa, unde a devenit, din 1990, director la departamentul de muzică de la Disneyland Paris, funcţie pe care a deţinut-o până în 2018. În Franţa, a compus pentru film, teatru şi televiziune şi a produs pentru industria muzicii, iar ca director muzical al Disneyland Paris a compus muzică originală, a produs şi a scris aranjamente pentru numeroase spectacole, potrivit https://www.sibfest.ro/.

După 1989 a revenit adesea în România. Aici a colaborat, în special, cu regizorul Silviu Purcărete, semnând muzica pentru numeroase spectacole de teatru ale acestuia. Compozitorul are, de asemenea, o relaţie specială cu Festivalul de Teatru de la Sibiu. În 2007 a fost prezent la Sibiu, capitala culturală europeană a anului 2007, iar în 2017 a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor de la Sibiu. Printre cele mai recente piese regizate de Silviu Purcărete, a căror muzică este semnată de compozitorul Vasile Şirli, se numără „Faust”, „Metamorfoze” şi „Povestea prinţesei deocheate”.

A obţinut numeroase premii naţionale şi internaţionale: Premiul Uniunii Compozitorilor, Premiul pentru muzica de fi lm GOPO, Premiul UNITER, premii pentru cântece la Dresda, Bratislava, Soci, Tokyo etc., după cum indică site-ul https://www.sibfest.ro/.

La Gala UNITER din 2007, Senatul UNITER i-a acordat lui Vasile Şirli Premiul special pentru muzică de teatru, potrivit https://www.uniter.ro/. În 2010, Premiul de excelenţă al UNITER a fost acordat creatorilor Silviu Purcărete (regizor şi scenarist), Helmut Stürmer (scenografdecor), Lia Manţoc (scenograf-costume), Vasile Şirli (compozitor), Andu Dumitrescu (scenograf-efecte video) pentru impactul internaţional al spectacolului „Faust” după Goethe (Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu) la Festivalul Edinburgh 2009, potrivit https://www.uniter.ro/.

În 2013, Vasile Şirli a câştigat Premiul Gopo pentru cea mai bună muzică originală, decernat pentru coloana sonoră a producţiei „Undeva la Palilula”, primul lungmetraj al regizorului Silviu Purcărete.

1963: S-a născut actorul și regizorul Tate Donovan

S-a născut în Tenafly, New Jersey, într-o familie de catolici irlandezi și este cel mai mic dintre cei șase frați. După absolvirea Dwight-Englewood School din Englewood, New Jersey, a continuat să studieze la Tenafly High School și la University of Southern California. A devenit un nume cunoscut în lumea filmului și a televiziunii încă de la o vârstă fragedă.

Cariera sa cinematografică a început să strălucească odată cu roluri în filme precum „SpaceCamp” (1986), unde l-a interpretat pe Kevin Donaldson, și „Clean and Sober” (1988), în care a jucat un dependent de droguri. El a jucat, de asemenea, în „Memphis Belle” (1990) în rolul locotenentului Luke Sinclair și în „Love Potion No. 9” (1992) ca Paul Matthews.

Unul dintre rolurile sale cele mai remarcabile a fost acela de a da voce personajului principal din filmul animat Disney „Hercules” (1997).

Donovan a continuat să se distingă în industria filmului cu apariții în producții notabile precum „Good Night, and Good Luck” (2005), unde a jucat rolul lui Jesse Zousmer și „Argo"”(2012), în care a interpretat personajul Bob Anders. În 2019, a interpretat rolul lui Doug Weston în „Rocketman”.

În ceea ce privește televiziunea, Tate Donovan a avut o prezență remarcabilă, jucând în seriale de succes precum „Friends”, unde a interpretat rolul lui Joshua Burgin și „The O.C.”, în care a adus la viață personajul Jimmy Cooper. El a fost apreciat pentru abilitatea sa de a aduce personaje complexe și captivante pe micile ecrane.

În plus față de cariera sa ca actor, Donovan a explorat și latura de regizor, lucrând la regia episoadelor pentru seriale TV. A fost, de asemenea, implicat în producția de documentare scurte, ceea ce i-a adus un premiu Emmy Primetime.

1990: România aderă la Corporaţia Financiară Internaţională

Aderarea României la Corporația Financiară Internațională (CFI), o organizație afiliată Băncii Mondiale, în 1990 a reprezentat un pas semnificativ pentru țara europeană în procesul de tranziție de la o economie centralizată comunistă la o economie de piață și în eforturile sale de a se integra în comunitatea economică globală.

Corporația Financiară Internațională este o organizație internațională cu sediul la Washington, D.C., care face parte din Grupul Băncii Mondiale. Scopul său principal este de a sprijini dezvoltarea sectorului privat în țările în curs de dezvoltare. CFI oferă finanțare, asistență tehnică și expertiză în domeniul afacerilor pentru a promova creșterea economică și reducerea sărăciei.

România a devenit membră a CFI în 1990, la scurt timp după căderea regimului comunist. Acest lucru a marcat un pas semnificativ în direcția deschiderii economiei românești către investiții străine și dezvoltarea sectorului privat. Prin aderarea la CFI, România a avut acces la resurse financiare și experțiză pentru a promova reformele economice și pentru a atrage investiții străine directe în țară.

Prin intermediul CFI, România a beneficiat de sprijin pentru modernizarea infrastructurii, dezvoltarea sectorului privat, consolidarea instituțiilor financiare și promovarea mediului de afaceri.

2008: Prima ieșire în spațiu a unui astronaut chinez

A fost lansată nava spaţială Shenzhou 7, având la bord trei astronauţi. Ea a revenit pe Pământ, la 28 septembrie 2008, după o misiune istorică marcată de prima ieşire în spaţiu a unui astronaut chinez.

2013: Teatrul de Operetă „Ion Dacian”, închis definitiv

Teatrul de Operetă „Ion Dacian” şi-a încetat existenţa, potrivit unei Hotărâri adoptate de Executiv, fuzionând prin absorbţie cu Opera Naţională Bucureşti. La 9 noiembrie 2016, Guvernul a decis reînfi inţarea Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”, prin reorganizarea Operei Naţionale Bucureşti.