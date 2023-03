25 martie: 778 de ani de când românii au fost menționați ca locuitorii zonei din preajma Dunării

Tot pe 25 martie, creștinii marchează Buna Vestire sau Blagoveștenia, care este sărbătoarea „Vestirii Nașterii Domnului”.

Blagoveștenia amintește momentul în care Arhanghelul Gabriel a anunțat-o pe Fecioara Maria că-l va naște pe Isus din Nazaret.

Conform evangheliei după Luca 1:26, Buna Vestire a avut loc „în a șasea lună” a sarcinii Elisabetei, mama lui Ioan Botezătorul.

Atât tradiția catolică cât și cea ortodoxă localizează Buna Vestire în Nazaret, dar locul exact diferă. În tradiția catolică punctul de referință este marcat de Bazilica Anunțării, iar în tradiția ortodoxă de biserica ortodoxă grecească a Bunei Vestiri.

101: A început primul război daco-roman

Împăratul Traian a părăsit Roma, îndreptându-se spre Moesia Superior, pentru a începe luptele cu dacii conduşi de regele Decebal. Această dată marchează începutul primului război daco-roman. (101-102)

Regatul dac, sub regele Decebal, devenise o amenințare pentru Imperiul Roman, și învinsese câteva armate romane în timpul domniei lui Domițian. Împăratul Traian a hotărât să elimine această amenințare, și în 101 a pornit împotriva Daciei.

1245: Menționarea românilor ca locuitori ai zonei din preajma Dunării şi a Mării Negre

Menţionarea românilor ca locuitorii zonei din preajma Dunării şi a Mării Negre într-o scrisoare a papei Inocenţiu al IV-lea.

1813: S-a născut scriitorul Cezar Bolliac

Cezar Bolliac, poet romantic și publicist, s-a născut în București. A studiat cu profesori particulari şi apoi la Colegiu „Sf. Sava” din Bucureşti, unde l-a avut profesor pe I. Heliade-Rădulescu, se arată în „Dicţionarul general al literaturii române”, apărut sub egida Academiei Române (Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004). La vârsta de 17 ani, intră în armata naţională ca iuncher, dar se retrage la scurt timp. În 1842, Gheorghe Bibescu, domnul Munteniei (1842-1848), îl numeşte procuror la Tribunalul din Bucureşti. După ce participase, în 1840, la mişcarea revoluţionară condusă de Dimitrie Filipescu, s-a numărat printre membrii marcanţi ai societăţii secrete „Frăţia”, alături de Nicolae Bălcescu. Participant la Revoluţia de la 1848, Cezar Bolliac a fost, împreună cu Nicolae Bălcescu, secretar al Guvernului provizoriu şi vornic al Capitalei, precum şi editor al ziarului „Popolul suveran”. După înfrângerea revoluţiei din Muntenia se refugiază mai întâi la Braşov, unde editează „Espatriatul”, prin care militează pentru împăcarea revoluţionarilor maghiari cu românii. Alături de Nicolae Bălcescu, iniţiază tratative cu Lajos Kossuth, conducătorul revoluţiei maghiare, şi semnează la Seghedin, la 2/14 iulie 1849, „Proiectul de pacificare”. Obligat la exil, revine în ţară după 1856 şi participă activ la lupta unionistă, militând pentru alegerea lui Al.I. Cuza. După 1866, este ales în mai multe rânduri deputat. Publicist de talent şi excelent pamfl etar, Cezar Bolliac a condus mai

multe publicaţii, unele cu nume-simbol, precum „Trompeta Carpaţilor” şi „Buciumul”. A scris mai ales poezii cu caracter social-politic.

1857: S-a născut mezzosoprană şi soprana Elena Teodorini

Mezzosoprana şi soprana Elena Teodorini s-a născut la Craiova.

A fost prima cântăreaţă din România care a ajuns să cânte la celebra Scala din Milano. Când a urcat pe prestigioasa scenă, în 1880, românca avea doar 22 de ani.

Deşi astăzi numele ei este mai puţin cunoscut, în epoca sa de glorie românca a fost aplaudată şi adorată nu doar în România, ci şi în Italia, Franţa, Spania, Portugalia, Rusia, la Viena, în America Latină.

1918 - A murit compozitorul, pianistul şi criticul muzical Claude-Achille Debussy

A fost un reprezentant de seamă al impresionismului. S-a născut la Saint-Germain-en-Laye. Debussy a arătat o afinitate timpurie pentru pian şi a început să ia lecţii de la vârsta de 7 ani. La 10 sau 11 ani, a intrat la Conservatorul din Paris, unde instructorii şi colegii săi i-au recunoscut talentul. A studiat pianul cu profesori consacraţi, precum Antoine Francois Marmontel şi Ernest Guiraud. Prima sa compoziţie, cantata „L’enfant”, a fost distinsă cu Premiul muzical, la Roma.

Din 1887, s-a dedicat exclusiv compoziţiei, apărând foarte rar, în public, ca interpret. Influenţa impresionismului este simţită în compoziţiile sale. A compus lucrări vocal-simfonice („Martirul Sf. Sebastian”,1911), balete („Jocuri”, 1912), muzică de cameră şi de operă („Pelleas” şi „Melisande”, între 1892-1902), melodii. ClaudeAchille Debussy a fost iniţiatorul şi cel mai de seamă reprezentant al impresionismului muzical francez.

1920: S-a născut compozitorul de muzică uşoară şi dirijorul Henry Mălineanu

Născut în București în 1920 studiază în paralel cu liceul la Conservatorul Regal de Muzică sub îndrumarea marilor profesori Cecilia Nitzulescu-Lupu (vioară), Ion Nonna-Otescu (armonie), Mihail Andricu (muzică de cameră)... și înființează la numai 16 ani propria formație de jazz numită întâi "Tango", apoi "Metropol".

Obține, la 18 ani postul de pianist în orchestra teatrului Alhambra și se produce pentru prima oară în revista "De la munte la mare" pe scena grădinii "Colos". Anul 1938 îi aduce și prima înregistrare a unor melodii proprii pe discuri Columbia și Electrecord, precum și admiterea ca membru al Societății Compozitorilor Români în urma primelor succese muzicale: cântecul "Întoarce-te curând", scris pentru Lya Crăciunescu e reluat de Jean Moscopol ca și de tânărul Gică Petrescu.

Anii 60 înseamnă nașterea noii generații de interpreți ai muzicii ușoare românești, pentru care va compune cântece precum "Nici-o dragoste nu e ca a noastră" (Margareta Pâslaru), "Nimeni" (Doina Badea), "Dacă n-oi trăi acum" (Dan Spătaru) șamd. În același timp, melodii ca "Am început să-mbătrânesc", "Aș vrea iar anii tinereții" și "Nu se poate" il consacră ca unul din cei mai apreciați compozitori de romanțe.

1942: S-a născut fizicianul și eseistul Basarab Nicolescu

Basarab Nicolescu a fost un fizician și un filosof remarcabil, membru de onoare din străinătate al Academiei Române. Opera sa se concretizează în peste 130 de lucrări științifice de specialitate, numeroase cărți și sute de lucrări privind transdisciplinaritatea, toate citate în întreaga lume.

The Academy of Transdisciplinary Learning and Advanced Studies (ATLAS), Texas, SUA a decis instituirea premiului "Basarab Nicolescu Transdisciplinary Science & Engineering Award". Primele premii au fost acordate în 2014.

1942: S-a născut poeta Ana Blandiana (Otilia Valeria Coman)

S-a născut la Timișoara, ca fiică a preotului ortodox Gheorghe Coman.

Este una dintre figurile importante ale celor care au contestat regimul comunist, iar căderea regimului a adus-o în prim plan.

În luna mai 1990 a reînființat Centrul PEN din România, pe care l-a condus până în 2004. În noiembrie 1990 s-a numărat printre fondatorii Alianței Civice (președinte între 1991-2002). În ianuarie 1993 a fost inițiatoare, împreună cu Romulus Rusan, a Memorialului Sighet, iar în aprilie 1995, a Academiei Civice, pe care le conduce de la începuturi până în prezent.

1958: A murit filologul şi traducătorul Ştefan Bezdechi

A fost membru coresponden al Academiei Române.

S-a născut la Ploieşti. A urmat cursurile liceale la Ploieşti, apoi a absolvit Facultatea de Litere şi Filosofi e din Bucureşti, potrivit dicţionarului „Membrii Academiei Române (1866-2003)”. Şi-a continuat specializarea la Berlin, iar în 1924 s-a numărat printre membrii Şcolii Române din Roma. A fost profesor de Limba şi Literatura Greacă la Facultatea de Litere şi Filosofi e a Universităţii din Cluj (1919-1951), decan al acestei facultăţi (1932-1933). A fost şi director al Institutului de Studii Clasice (1932-1934). Şi-a adus o importantă contribuţie la cunoaşterea literaturilor elină, latină şi bizantină. A tradus din autori greci şi latini (Homer, Platon, Aristofan, Aristotel, Ovidiu, Hesiod) precum şi din Erasmus din Rotterdam şi Thomas Morus.

1997: Ora de vară este corelată cu orarul de vară din UE

Prin Ordonanța de Guvern 20/1997, pe întreg teritoriul României ora de vară este corelată cu orarul de vară practicat în statele Uniunii Europene. Astfel, din ultima duminică a lunii martie, ora 03:00 devine ora 04:00 (ora oficială a României trece de la GMT+2 la GMT+3). Orarul de vară se aplică până în ultima duminică a lunii octombrie.

1998 - Comisia Europeană a recomandat adoptarea monedei unice EURO de către 11 ţări

După un deceniu de pregătiri, moneda euro a fost lansată la 1 ianuarie 1999: în primii trei ani, a fost o monedă „invizibilă”, utilizată doar pentru contabilitate și plăți electronice. La 1 ianuarie 2002, au fost lansate monedele și bancnotele euro. Astfel, în 12 țări ale UE, a avut loc cea mai mare schimbare de monede din istorie.

1999: A murit Valentin Lipatti, eseist şi traducător

Valentin Lipatti (1923 - 1999) a fost profesor, scriitor și diplomat. A absolvit Facultatea de Filozofie la București, avându-i profesori pe Basil Munteanu și pe Tudor Vianu, urmând o carieră universitară la Facultatea de Limbi Romanice și Clasice din Capitală. A fost francofon și om de stânga, desfășurând o deosebită carieră diplomatică.

A tradus din Moliere, Beaumarchais, Victor Hugo și Balzac, scriind el însuși literatură, dar și istorii literare, monografii, manuale școlare, cursuri universitare și eseuri.

Valentin Lipatti a fost fratele cunoscutului pianist Dinu Lipatti.

2006: Înscăunarea arhiepiscopului Bartolomeu Anania (1921-2011)

La 25 martie 2006 a avut loc înscăunarea ca mitropolit al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. Cu această ocazie, Arhiepiscopia de la Cluj a fost ridicată la rang de Mitropolie.

2006: Record mondial la săritura cu parapanta

Parapantistul brașovean Marius Duță, în echipaj cu aeronauții Mihai Ilie și Mugurel Ionescu din București, a depășit recordul mondial la săritura cu parapanta, în localitatea Sânpetru. Performanța a fost omologată în Cartea Recordurilor. Cei trei au atins cu balonul YR-9002 înălțimea de 11.000 de metri și au depășit recordul mondial de 10.100 de metri cu lansare de parapantist, deținut de austriacul Mike Küng.

2020 - A murit, la Paris, scriitorul şi disidentul Paul Goma

A fost un scriitor român comunist apoi, disident anticomunist. Pentru opoziția sa împotriva regimului comunist a fost arestat și maltratat dar, datorită popularizării internaționale a cazului său, a putut să părăsească România și s-a stabilit în Franța, unde a fost unul dintre membrii marcanți ai exilului românesc.

A refuzat în 1980 cetățenia franceză și a rămas multă vreme apatrid.