Oliver Cromwell, Al Pacino, Lia Manoliu și Ella Fitzgerald sunt doar câteva dintre personalitățile marcante născute în această zi. Tot într-o zi de 25 aprilie au avut loc și evenimente importante consemnate de istorie, inclusiv prima execuție cu ghilotina, instrumentul gândit pentru a reduce suferința condamnaților, dar care a rămas asociat tocmai cu aceasta.

25 aprilie 1599: S-a născut Oliver Cromwell: liderul militar care a transformat Anglia în republică

Oliver Cromwell (1599–1658) a fost una dintre cele mai influente și controversate figuri ale istoriei britanice. Militar și om politic, el a jucat un rol decisiv în Războiul Civil Englez, conducând armata Noului Model spre victoria împotriva regaliștilor și contribuind la instaurarea Commonwealth‑ului, prima republică din istoria Angliei. După executarea regelui Carol I, în 1649, Cromwell a devenit figura dominantă a noii puteri, conducând campaniile militare din Irlanda și Scoția și preluând titlul de Lord Protector în 1653, funcție pe care a deținut‑o până la moarte.

Provenit dintr-o familie de mici nobili, Cromwell a dus o viață discretă până în anii 1630, când o moștenire l-a readus în rândul gentry‑ului. Convertirea sa religioasă l-a transformat într-un puritan fervent, lucru care i-a influențat profund acțiunile politice și militare. A fost deputat în Parlamentul Scurt și în Parlamentul Lung, iar odată izbucnit războiul civil, s-a remarcat rapid ca strateg militar, trecând de la comanda unei trupe de cavalerie la conducerea întregii armate parlamentare.

Cromwell a fost printre semnatarii sentinței de moarte a lui Carol I și a condus ulterior campaniile dure din Irlanda și Scoția. În 1653 a dizolvat Rump Parliament și a instaurat un regim autoritar, bazat pe armată și centralizare administrativă. Deși puritan strict, a promovat toleranța pentru cultele protestante și a sprijinit educația, inclusiv prin donații din pământurile confiscate Bisericii.

După restaurarea monarhiei, în 1660, memoria sa a fost tratată cu ostilitate: trupul i-a fost exhumat și supus unei execuții simbolice. În istoriografie, Cromwell rămâne o figură profund divizantă — considerat de unii un dictator regicid, iar de alții un apărător al libertăților. În Irlanda, campaniile sale, în special masacrele de la Drogheda și Wexford, sunt privite ca unele dintre cele mai grave atrocități ale epocii.

Cu toate controversele, Cromwell rămâne o personalitate centrală a Revoluției Engleze și arhitectul Protectoratului, un regim care a schimbat pentru totdeauna evoluția politică a Angliei.

25 aprilie 1719: A fost publicat romanul „Robinson Crusoe”

În 1919, într-o zi de 25 aprilie, a apărut celebrul roman al lui Daniel Defoe, „Robinson Crusoe”. Povestea este considerată a fi inspirată în mare parte din experiența reală a marinarului scoțian Alexander Selkirk, care a trăit izolat pe insula Más a Tierra din Pacific, redenumită ulterior Insula lui Robinson.

Alte influențe posibile provin din traducerile englezești ale romanului „Hayy ibn Yaqdhan” de Ibn Tufail, dar și din relatările lui Robert Knox despre captivitatea sa în Ceylon, publicate în „O referire istorică a insulei Ceylon”.

25 aprilie 1792: A fost compus imnul Franței - „La Marseillaise”

În noaptea de 25 spre 26 aprilie 1792, la Strasbourg, Claude Joseph Rouget de Lisle compunea „La Marseillaise”, inițial intitulată „Cântecul de război al armatei de pe Rin”.

Trei ani mai târziu, la 14 iulie 1795, melodia avea să devină oficial imnul național al Franței.

25 aprilie 1792: Prima execuție cu ghilotina

În 1792, ghilotina era folosită pentru prima dată, în cazul tâlharului Nicolas J. Pelletier. Dispozitivul fusese propus încă din 1789 de medicul Joseph Ignace Guillotin, care dorea o metodă de execuție mai rapidă și mai puțin crudă decât decapitarea tradițională, adesea ratată de călău. Deși intenția sa era de a reduce suferința condamnaților, numele său a rămas asociat pentru totdeauna cu instrumentul de execuție, lucru care l-a afectat profund.

Mecanism de execuție conceput pentru decapitarea rapidă a condamnaților, ghilotina folosește o lamă grea, mobilă, care cade vertical, asigurând o moarte considerată, la vremea respectivă, mai puțin dureroasă.

Ironia a făcut ca unul dintre cei mai fervenți promotori ai execuțiilor prin ghilotinare, Maximilien Robespierre — lider al Revoluției și figură centrală a Terorii — să sfârșească el însuși sub lama acestui instrument.

De-a lungul timpului, au existat mai multe variante ale instrumentului, cunoscute popular sub nume precum „briciul național” sau „cea care scurtează”.

Ghilotina a rămas în uz în Franța până în 1981, fiind ultimul dispozitiv de acest tip folosit în Europa Occidentală.

25 aprilie 1859: A început construcția Canalului Suez

La 25 aprilie 1859 au demarat lucrările pentru unul dintre cele mai importante proiecte inginerești ale lumii moderne: Canalul Suez. Situat în vestul Peninsulei Sinai, în Egipt, canalul se întinde pe aproximativ 193 de kilometri și are o lățime de circa 300 de metri în zona cea mai îngustă. El leagă orașul Port Said, aflat pe țărmul Mediteranei, de orașul Suez, la Marea Roșie.

Prin deschiderea sa, navele au putut circula direct între Europa și Asia, fără a mai fi nevoite să ocolească Africa pe la Capul Bunei Speranțe. Înainte de inaugurarea oficială din 1869, mărfurile erau transportate uneori pe uscat între cele două mări. Canalul este împărțit în două sectoare, situate la nord și la sud de Marele Lac Amar, și asigură legătura dintre Marea Mediterană și Golful Suez. Construcția s-a încheiat la 17 noiembrie 1869.

25 aprilie 1917: S-a născut Ella Fitzgerald, legendă a jazzului

Pe 25 aprilie 1917 se năștea, în Newport News, Virginia, una dintre cele mai influente voci ale jazzului mondial: Ella Fitzgerald. Supranumită „Prima Doamnă a Cântecului”, artista s-a remarcat printr-un registru vocal impresionant, întins pe trei octave, prin claritatea interpretării și prin talentul excepțional de improvizație, în special în stilul scat.

De-a lungul carierei, a primit numeroase distincții, inclusiv 14 premii Grammy, unul dintre acestea fiind acordat pentru întreaga activitate. Colaborările cu Louis Armstrong și Count Basie, precum și participarea la turneele „Jazz At The Philharmonic”, au consacrat-o pe plan internațional. Ella Fitzgerald a murit la 15 iunie 1996.

25 aprilie 1932: S-a născut atleta Lia Manoliu

Tot într-o zi de 25 aprilie, în 1932, venea pe lume la Chișinău una dintre cele mai mari sportive ale României: Lia Manoliu. Campioană olimpică la aruncarea discului și fost președinte al Comitetului Olimpic Român, Manoliu a avut o carieră remarcabilă, întinsă pe mai multe decenii.

A început sportul cu tenisul, la 13 ani, iar trei ani mai târziu s-a orientat către atletism, trecând de la săritura în înălțime la probele de aruncări. După o perioadă în care a concurat la greutate, s-a specializat în aruncarea discului, disciplină în care a obținut performanțe de excepție până la vârsta de 40 de ani. În paralel, a absolvit Facultatea de Energetică a Institutului Politehnic București, în 1954.

Lia Manoliu a fost prima sportivă din România care a adus puncte la Jocurile Olimpice, clasându-se pe locul șase la Helsinki, în 1952. A intrat în istorie ca prima atletă din lume prezentă la șase ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice: Helsinki 1952, Melbourne 1956, Roma 1960, Tokyo 1964, Ciudad de Mexico 1968 și München 1972 — o performanță consemnată în „Guinness Book of Records”. A murit la 9 ianuarie 1998.

25 aprilie 1940: S-a născut actorul american Al Pacino

Pe 25 aprilie 1940, la New York, venea pe lume Alfredo James Pacino, cel care avea să devină una dintre figurile esențiale ale cinematografiei americane. Considerat un reper al artei actorului, Pacino și-a construit o carieră de peste cinci decenii, marcată de roluri puternice și interpretări care au rămas în istoria filmului.



Ascensiunea sa a început în anii ’70, odată cu rolul lui Michael Corleone din trilogia „Nașul”, regizată de Francis Ford Coppola. Personajul său a devenit emblematic, iar prestația actorului a fost elogiată atât de critici, cât și de public. Ulterior, Pacino a continuat să impresioneze în producții precum „Scarface” (1983), unde l-a interpretat pe Tony Montana, „Scent of a Woman” (1992), film pentru care a primit Oscarul pentru cel mai bun actor, „Dog Day Afternoon” (1975) sau „Heat” (1995), unde a jucat alături de Robert De Niro.

De-a lungul timpului, a acumulat numeroase nominalizări la Oscar și a câștigat premii importante, între care Globuri de Aur, un BAFTA și un Emmy. Stilul său intens, modul în care construiește personaje complexe și prezența scenică inconfundabilă l-au transformat într-un simbol al cinematografiei moderne. În paralel cu activitatea din film, Pacino a rămas fidel teatrului, evoluând constant pe scenele din New York și Londra. Chiar și la o vârstă înaintată, continuă să fie activ în industrie, menținându-și reputația de artist dedicat și pasionat.

25 aprilie 1995: A murit actrița, cântăreța și dansatoarea Ginger Rogers

În 1995 se stingea din viață Ginger Rogers, una dintre cele mai versatile artiste ale Hollywoodului clasic. Născută la 16 iulie 1911, sub numele Virginia Katherine McMath, Rogers a excelat în film, teatru, muzică și dans, devenind o prezență emblematică a epocii de aur a cinematografiei americane.

Cariera ei a inclus colaborări memorabile cu Fred Astaire, prima lor apariție împreună fiind în filmul „Flying Down to Rio”. A fost singura producție în care numele ei a fost trecut pe generic înaintea celui al lui Astaire. Viața personală a inclus și o căsătorie cu actorul Lew Ayres, începută după filmările pentru „Don’t Bet on Love” și încheiată după șapte ani.

Rogers a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță datorită rolului din „Kitty Foyle”, într-un an în care Academia nu anunțase câștigătorii înainte de ceremonie. A obținut distincția în fața unor nume mari ale vremii, precum Bette Davis, Joan Fontaine sau Katharine Hepburn.

25 aprilie 2014: A murit regizorul Petre Bokor

Petre Bokor, regizor de teatru și film, dar și scriitor, s-a născut la 24 mai 1940, la Cluj. Absolvent al IATC București, a debutat în cinematografie cu documentarul „Apa ca un bivol negru” (1970), premiat la Cannes. După cutremurul din 1977, a emigrat în Canada, unde a continuat să lucreze ca regizor și profesor de teatru, activând ulterior și în Australia.

După 1990, Bokor a revenit periodic în România, montând spectacole apreciate pe scenele importante din București. A regizat și comedia „Tufă de Veneția” (1977) și a fost recunoscut pentru atenția acordată actorilor și pentru afinitatea sa pentru comedie. Membru al Uniunii Scriitorilor și laureat al mai multor premii internaționale, Petre Bokor a murit la 25 aprilie 2014, la Montreal.

25 aprilie 2023: A murit cântărețul și actorul Harry Belafonte

Harry Belafonte, artist complex și figură marcantă a culturii americane, s-a născut la 1 martie 1927, în New York, din părinți originari din Martinica și Jamaica. În copilărie, a locuit o perioadă în Jamaica, iar în adolescență a renunțat la școală pentru a se înrola în marina americană, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

După întoarcerea la New York, a studiat actoria la atelierul lui Erwin Piscator și a început să cânte în cluburi de noapte, abordând atât muzică americană, cât și ritmuri caraibiene. Piese precum „Day-O (Banana Boat Song)” și „Jamaica Farewell” au declanșat o adevărată modă pentru stilul calypso, ceea ce i-a adus supranumele de „Regele Calypso-ului”. În anii ’50, și-a făcut debutul pe Broadway, unde a câștigat un Premiu Tony.

Deși a alternat perioadele dedicate actoriei cu cele dedicate muzicii, Belafonte a înregistrat albume premiate, precum „Swing Dat Hammer” (1960), recompensat cu un Grammy. A colaborat cu artiști precum Miriam Makeba și Nana Mouskouri, iar spectacolul „An Evening with Belafonte/Makeba” (1965) a primit, de asemenea, un premiu Grammy.

Harry Belafonte a murit pe 25 aprilie 2023, lăsând în urmă o moștenire artistică și socială remarcabilă.