2 iulie, finalul Nopții cuțitelor lungi, evenimentul care a consolidat regimul lui Adolf Hitler

Pe 2 iulie 1934, regimul nazist încheia o epurare sângeroasă care a întărit poziția lui Hitler și a eliminat opoziția din interiorul partidului. Evenimentul a marcat un moment-cheie în consolidarea dictaturii în Germania.

1698 – Primul motor cu abur brevetat

La data de 2 iulie 1698, inginerul englez Thomas Savery a obținut brevetul pentru un dispozitiv destinat pomperii apei din mine, considerat primul motor cu abur. Aparatul funcționa pe baza condensării aburului pentru a crea un vid, ceea ce permitea ridicarea apei prin presiune atmosferică.

Brevetul nr. 356 a fost emis de către autoritățile britanice și oferea lui Savery drepturi exclusive asupra invenției timp de 14 ani. Deși avea limitări tehnice și era periculos la presiuni mari, dispozitivul lui Savery a reprezentat un pas esențial în dezvoltarea tehnologiei cu aburi.

1504 – Moartea lui Ștefan cel Mare

Ștefan cel Mare, domn al Moldovei timp de 47 de ani, a murit pe 2 iulie 1504, la vârsta de aproximativ 71 de ani. Domnia sa a fost marcată de numeroase conflicte militare și o politică externă echilibrată între Imperiul Otoman, Regatul Poloniei și Ungaria.

După moartea sa, tronul Moldovei a fost preluat de fiul său, Bogdan al III-lea. Ștefan cel Mare este considerat unul dintre cei mai importanți conducători ai Moldovei medievale, iar în 1992 a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română.

1934 – Finalul Nopții cuțitelor lungi

Pe 2 iulie 1934, în Germania nazistă, s-a încheiat epurarea internă cunoscută sub numele de „Noaptea cuțitelor lungi”, în urma căreia liderul SA (Sturmabteilung), Ernst Röhm, a fost executat. Acțiunea fusese inițiată de Adolf Hitler începând cu 30 iunie 1934.

În total, peste 80 de persoane au fost ucise, deși unele surse susțin că numărul real a fost semnificativ mai mare. Epurarea a consolidat controlul lui Hitler asupra Partidului Nazist și a fost justificată public drept o acțiune preventivă împotriva unei presupuse lovituri de stat.

1937 – Dispariția Ameliei Earhart

La 2 iulie 1937, aviatoarea americană Amelia Earhart și navigatorul Fred Noonan au dispărut deasupra Oceanului Pacific în timpul unei încercări de a înconjura globul pe calea ecuatorului. Avionul lor, un Lockheed Electra, a pierdut contactul radio în apropierea insulei Howland.

Guvernul Statelor Unite a declanșat cea mai amplă operațiune de căutare aeriană și navală de până atunci. Deși oficial au fost declarați dispăruți, evenimentul a generat o serie de teorii despre soarta lor, unele dintre ele fiind investigate și în prezent.

1990 – Nașterea actriței Margot Robbie

Margot Robbie s-a născut pe 2 iulie 1990 în Dalby, Queensland, Australia. A crescut în regiunea Gold Coast și a început cariera de actriță în producții locale, înainte de a se remarca în serialul australian „Neighbours”.

Ulterior, Robbie a devenit cunoscută la nivel internațional, mai ales după rolul din „The Wolf of Wall Street” (2013). A primit aprecieri pentru interpretări din filme precum „I, Tonya”, „Once Upon a Time in Hollywood” și „Barbie”, devenind una dintre cele mai vizibile actrițe ale generației sale.