Relațiile dintre marile familii regale europene au fost, de-a lungul timpului, țesute cu grijă din fire de prietenie, alianțe și legături de sânge. În acest context rafinat, povestea de dragoste dintre Regele Mihai al României și Ana de Bourbon-Parma nu este o simplă întâmplare, ci un capitol aparte într-o istorie regală marcată de eleganță și emoție.

Legătura lor s-a născut într-un cadru grandios, la nunta prințesei Elisabeta a Marii Britanii, și s-a transformat într-o iubire rară, cu o chimie evidentă încă de la prima întâlnire. Ceea ce părut un gest stângaci din partea Anei – poziția de „drept” în fața regelui – a fost, de fapt, începutul unei povești care avea să sfideze timpul și greutățile.

Relația dintre Mihai și Ana a durat mai bine de jumătate de secol – o uniune clădită pe respect, sprijin necondiționat și o înțelegere profundă. Ei au reprezentat cel mai longeviv cuplu regal din istoria României.

Nu a fost doar o dragoste romantică, ci un parteneriat solid care a rezistat exilului, rupturilor istorice și tăcerii impuse de vremuri. Împreună, au crescut cinci copii și au construit o moștenire de demnitate, curaj și discreție regală, care continuă să inspire și astăzi.

Dar cum a început povestea de iubire fără de egal care a durat mai bine aproape șapte decenii?

→ Imaginea 1/13: Regele Mihai și Regina Ana, în ziua căsătoriei lor din Atena, 10 iunie 1948, alături de Regina mamă Elena, ultima din rândul de jos, în dreapta jpeg

Scena dintr-un film de război care a pregătit întâlnirea destinului la o nuntă regală

După decenii în care poveștile regale au fost marcate de alianțe și momente istorice, un eveniment fastuos din inima Europei avea să devină scena unei întâlniri ce avea să schimbe destinul monarhiei românești. La una dintre cele mai strălucitoare nunți regale ale secolului XX – căsătoria prințesei Elisabeta a Marii Britanii cu ducele Philip Mountbatten – Regele Mihai și mama sa, Regina Elena, au fost martorii nu doar ai unui eveniment grandios, ci și ai începutului unei povești de dragoste care avea să dăinuie peste vremuri tulburi.

Întoarcerea lor în România a fost însă umbrită de drama exilului forțat, în noaptea dintre 3 și 4 ianuarie 1948. Totuși, ceremonia regală din Londra a marcat și momentul în care Mihai a văzut pentru prima oară personal chipul Principesei Anna de Bourbon-Parma, viitoarea sa soție și regină a României.

Curiozitatea sa pentru Ana fusese trezită însă cu mult înainte, în timpul războiului, când obișnuia să primească filme documentare despre front. Într-un astfel de reportaj filmat în Maroc, a zărit-o pe Ana, care lucra ca voluntar și a fost atât de impresionat, încât a cerut să i se decupeze imagini cu ea, transformate apoi în fotografii care i-au captat atenția cu mult timp înainte de întâlnirea lor oficială.

Momentul memorabil: „Imaginați-vă scena — eu, într-o rochie elegantă executând o poziție militară”

Întâlnirea față în față din 1947, la Londra, a fost, de fapt, atent planificată. Ana, care cunoscuse deja, din familie, legătura strânsă dintre regina-mamă Elena și Margareta a Danemarcei — verișoara și prietena apropiată a reginei — a însoțit părinții la nunta principesei Elisabeta. Cei doi tineri s-au întâlnit acolo și au realizat imediat că sunt făcuți unul pentru celălalt. Însă, înainte să înceapă povestea lor de dragoste, au trecut încă doi ani plini de încercări și destin.

După ce a ajuns pe aeroportul londonez, Ana de Bourbon s-a îndreptat spre Hotelul Claridge’s, unde urma să se reunească cu mama sa. Momentul care a urmat a devenit rapid un episod memorabil și plin de farmec.

Regina Ana a povestit mai apoi într-o serie de documentare (VEZI și VIDEO) dedicate acestei întâlniri regale: „Am intrat în salon și am văzut multe persoane. Am vrut să mă retrag... L-am văzut în uniformă (pe Regele Mihai -n. red). Fusesem și eu în armată și în loc să fac o reverență am pocnit călcâiele și am luat poziție de drepți. Am fost atât de oripilată după aceea, încât mi-am cerut scuze și am plecat... Așa a fost prima întâlnire cu Regele Mihai”.

Într-un alt documentar, Ana avea să recunoască că a remarcat încă de la prima întâlnire statura impresionantă a „omului fantastic” care avea să-i devină soț: „înalt, impunător, purtând uniforma aviației române”. Și a mai povestit despre același episod al primei întâlniri: „Într-o clipă, toate amintirile războiului mi-au năvălit în minte și, după ce m-am prezentat, în loc să fac reverența potrivită, am luat poziție de drepți, lovind cu strășnicie călcâiele, ca un soldat. Imaginați-vă scena — eu, într-o rochie elegantă și cu capul descoperit, executând o poziție militară!”.

Această stângăcie a Anei, departe de a fi o gafă, i s-a părut regelui fermecătoare și inedită. Cei doi s-au revăzut curând, la un dineu organizat de Ambasada Luxemburgului, iar de atunci nimic nu i-a mai putut despărți. „Așa a fost scris în stele”, avea să mai remarce regina despre prima lor întâlnire.