19 mai: 5 ani de la nunta Prinţului Harry cu Meghan Markle, care a avut o audiență globală de 1,9 miliarde de persoane

Data de 19 mai este marcată în istoria universală de moartea Annei Boleyn, a doua soție a regelui Henric al VIII-lea al Angliei (1536), de înființarea organizației nonguvernamentale „Save the children” („Salvați copiii”)(1919) și de lansarea primului episod al filmului „Războiul Stelelor” (1999). De asemenea, pe 19 mai 1887, România îl pierde pe celebrul sculptor Ion Jelea.

1536 - Anne Boleyn, a doua soție a regelui Henric al VIII-lea al Angliei și mama viitoarei regine Elisabeta I, este executată în Turnul Londrei pentru presupusul adulter, incest cu fratele ei George și trădare

Anne Boleyn (1501/1507 – 19 mai 1536), a fost a doua soție a regelui Henric al VIII-lea al Angliei, cu care s-a căsătorit în ianuarie 1533, la numai patru luni după ce acesta a divorțat de Caterina de Aragon.

Henric al VIII-lea (engleză Henry VIII) (n. 28 iunie 1491 – d. 28 ianuarie 1547) a fost rege al Angliei din 21 aprilie 1509 până la moartea sa. După ce în ianuarie 1536 Anne pierde sarcina, in martie 1536, Henric o curta pe Jane Seymour iar la 2 mai 1536 o acuză pe Anne de înaltă trădare, o arestează și o închide în Turnul Londrei.

„Crima” de care a fost acuzată se referea la presupuse legături amoroase cu cinci bărbați, din care unul era chiar fratele ei George. Deși nu au existat dovezi, toți șase au fost găsiți vinovați atât de adulter, cât și de complot pentru a-l ucide pe Henric al VIII-lea. Anne Boleyn a murit executată pe 19 mai 1536.

Cu toate că în timpul vieții n-a fost o regină populară, după arestarea ei, procesul și execuția, opinia publică a început s-o simpatizeze și să dezaprobe comportamentul lui Henric. După numai 11 zile de la execuția ei, Henric al VIII-lea s-a căsătorit, pe 30 mai 1536, cu Jane Seymour, cea de-a treia soție a sa.

1743 - Jean-Pierre Christin a elaborat scara de temperatură „Celsius”

Celsius se referă la scara de temperatură Celsius (în centigrade). Grade Celsius (simbol: °C) se referă la o temperatură exprimată pe scara Celsius. Gradul Celsius, este un termen derivat, se referă la unitatea folosită pentru indicarea unui interval de temperatură de pe Scara termometrică Celsius.

Denumirea „Celsius” vine de la numele astronomului suedez Anders Celsius, care a propus primul această scară în 1742, cu doi ani înainte de moartea sa.

În 1742 Anders Celsius a propus o scară „inversă” scării Celsius moderne, unde 0 era temperatura de fierbere, iar 100 cea de îngheț a apei. El a constatat că temperatura de înghețare a apei nu depinde practic de presiune. De asemenea, el a determinat cu o precizie remarcabilă cum depinde temperatura de fierbere a apei de presiunea atmosferică. Datorită influenței mari a presiunii asupra temperaturii de fierbere a apei el a propus ca punctul de zero (punctul de fierbere al apei) să fie fixat la presiunea barometrică de la nivelul mării, adică la presiune normală. În 1954 Rezoluția 4 a celei de a 10-a Conferințe Generale de Măsuri și Greutăți (franceză Conférence Générale des Poids et Mesures - CGPM) a stabilit că pe plan internațional presiunea normală are 101325 Pa.

În 1744, anul morții lui Anders Celsius, botanistul Carl Linné a inversat scara Celsius, dându-i forma actuală.

1887 - S-a născut sculptorul roman Ion Jalea, membru al Academiei Române; (d. 7 noiembrie 1983)

Ion Jalea (n. 19 mai 1887, Casimcea, județul Tulcea – d. 7 noiembrie 1983) a fost un sculptor român, membru titular al Academiei Române. A participat la Primul Război Mondial, unde și-a pierdut mână stângă în luptă și a fost nevoit să sculpteze toată viața doar cu mână dreaptă.

Sculptorul Ion Jalea este autor a numeroase monumente, statui, busturi, reliefuri, compoziții alegorice. La baza viziunii lui stă cultul pentru formă ca rezultat al observării realității - în special a figurii umane - și tendința încorporării unor morfologii fantastice evocatoare ale mitologiei antice. Sculpturile sale au un sens idealizant, autorul vizând în permanență glorificarea unor fapte sau personalități semnificative din experiența istorică.

În compozițiile sale, Ion Jalea urmează legile clasice ale echilibrului, ale raporturilor armonice între părți, ale dozajului elementelor dinamice - gesturi, diagonale ascendente sau descendente - într-un ansamblu coerent și static. O sinteză a înzestrării sale, a perfectei îmbinări între nivelul realist și cel alegoric, a științei împăcării tensiunilor dinamice și statice ne oferă compoziția „Arcaș odihnindu-se”, lucrarea sa cea mai reprezentativă, creată în 1926.

1919 - A fost înființată organizația non-guvernamentală „Save the Children“ ( Salvați copii) pentru apărarea drepturilor copilului

Salvați copiii este o organizație non-guvernamentală internațională a cărei scop este de a acorda sprijin copiilor care au nevoie de ajutor din întreaga lume. A fost înființată în anul 1919 în Marea Britanie. Scopul principal al asociației este dezvoltarea proiectelor care aduc îmbunătățiri substanțiale și de lungă durată în folosul copiilor. Face parte din „International Save the Children Alliance” care este compusă din alte 27 de organizații naționale. „International Save the Children Alliance” este un ONG cu statut consultativ pe lângă consiliul Economic și Social al ONU.

„Salvaţi Copiii România” este o organizaţie non-guvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care militează activ pentru drepturile şi protecţia copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Programele Organizaţiei sunt adresate tuturor copiilor, cu o atenţie deosebită către cei aflaţi în situaţii dificile – copiii din comunităţile dezavantajate, copiii victime ale violenţei, exploatării prin muncă, traficului sau neglijării, copiii refugiaţi etc. În cei 26 de ani de activitate, peste 1.340.000 copii au fost implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate de Organizaţie.

1962 - Actrița Marilyn Monroe cântă celebrul „Happy Birthday, Mr President” în onoarea președintelui John F. Kennedy, la Madison Square Garden

Marilyn Monroe (născută Norma Jeane Mortensen; n. 1 iunie 1926, Los Angeles, California, SUA – d. 5 august 1962, Brentwood, California, SUA a fost o actriță, model, cântăreață, sex simbol și divă pop a secolului al XX-lea.

Ascensiunea lui Monroe la nivelul de celebritate a început cu selectarea ei pentru a poza în câteva reviste, asta în timp ce primul ei soț făcea parte din Marina Comercială. Cea mai însemnată parte a filmelor ei au fost făcute pentru 20th Century Fox, unde și-a luat și numele care a făcut-o celebră. După câteva apariții minore în decurs de câțiva ani, Marilyn a început să devină cunoscută pentru talentul ei de comediană, ajutată fiind și de remarcabila ei prezență scenică. Și-a îndreptat eforturile către apariții mai consistente, și, la un anumit moment al carierei sale, a reușit să-și îndeplinească acest scop. Circumstanțele misterioase ale morții lui Marilyn au fost subiectul multor speculații, dar nu au reușit să-i știrbească reputația de cea mai legendară figură publică a tuturor timpurilor.

În mai 1962, Monroe și-a făcut ultima apariție publică importantă, cântând Happy Birthday, Mr. President în cadrul unei petreceri televizate făcută în cinstea președintelui american John F. Kennedy.

1999 - A fost lansat episodul I din saga de mare succes internațional, „Războiul stelelor”

„Războiul stelelor - Episodul I: Amenințarea fantomă” ( „Star Wars Episode I: The Phantom Menace”) este un film epic american, o epopee spațială din 1999. Filmul este scris și regizat de George Lucas. Este al patrulea film care a fost lansat din seria de filme Războiul stelelor și primul film din punct de vedere al cronologiei întâmplărilor prezentate în serie. Amenințarea fantomă este primul film din trilogia prequel a seriei originale Războiul stelelor. Este primul film regizat de Lucas după o pauză de 22 ani când a regizat filmul original „Războiul stelelor” și doar al patrulea regizat de-a lungul carierei sale cinematografice.

2007 - A avut loc Referendumul privind demiterea preşedintelui suspendat Traian Băsescu

Întrebarea referendumului a fost, Sunteți de acord cu demiterea Președintelui României, domnul Traian Băsescu? Susținătorii Președintelui trebuiau să voteze „NU”, iar cei care doreau demiterea acestuia să voteze „DA”.

Acest fapt a creat confuzie printre cei puțin informați, fiecare tabără încercând să manipuleze electoratul cu diferite argumente. Rezultatul votului – Au votat 24,75% „DA” și 74,48% „NU”.

2018: Nunta Prinţului Harry cu Meghan Markle a avut loc la Capela St George, cu o audienţă globală estimată la 1,9 miliarde de persoane.

Căsătoria dintre Prințului Harry și actrița americană Meghan Markle a avut loc la 19 mai 2018 la capela St George de la Palatul Windsor.

Cei doi și-au început relația în iunie 2016, dar a fost recunoscută public pentru prima dată public la 8 noiembrie 2016, când secretarul de comunicații al familiei regale a făcut o declarație oficială care se referea la „valul de abuz și hărțuire” îndreptat spre Meghan Markle.

La 27 noiembrie 2017, Casa Clarence a anunțat că Prințul Harry se va căsători cu Meghan Markle în primăvara anului 2018. Ei s-au logodit mai devreme în aceeași lună, la Londra, Prințul Harry dăruindu-i lui Megan un inel de logodnă personalizat, alcătuit dintr-un diamant central mare din Botswana, cu două diamante mai mici din colecția de bijuterii a mamei sale.