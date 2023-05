Cum se transformă Meghan Markle în Kim Kardashian - de la concurența dintre podcasturi la același bodyguard

De-a lungul anilor, Meghan Markle a copiat-o în repetate rânduri pe Kim Kardashian, de la construirea unui imperiu media asemănător la achiziționarea de proprietăți în Los Angeles și până la felicitări de Crăciun identice, notează The Sun.

Săptămâna aceasta, ducesa de Sussex l-a angajat pe fostul bodyguard al lui Kim Kardashian.

Anterior, el a lucrat pentru vedeta „Keeping Up With The Kardashians” în 2016 - înainte și după ce vedeta a fost amenințată cu arma și jefuită în Paris.

Gardianul misterios a fost fotografiat în timp ce se plimba în spatele lui Meghan, 41 de ani, în apropierea casei sale de 14 milioane de lire sterline din Montecito, California.

Aceasta este departe de a fi singura asemănare dintre cele două vedete americane - mai ales de când Meghan s-a mutat în Statele Unite cu Prințul Harry în 2020.

Nu le-a luat mult timp lui Harry și Meghan să stabilească un imperiu mediatic peste ocean, semnând rapid un contract cu Netflix în valoare de 100 de milioane de dolari.

Seria lor documentară, difuzată anul trecut, a urmărit plecarea lor controversată din viața regală pentru a urma o nouă viață în SUA.

În timp ce cuplul a povestit despre „basmul lor modern”, ceea ce i-a captivat pe fani a fost abordarea lor cu privire la cearta cu familia regală.

Înaintea lansării emisiunii, au fost făcute comparații cu reality-show-ul „Keeping Up With The Kardashians”, emisiunea care prezintă fără menajamente viața tumultoasă a lui Kim, a celor patru surori ale sale și a mamei Kris Jenner.

Conform zvonurilor, acesta nu este unicul lucru pe care familia Sussex îl face în timp ce construiește un imperiu media, cuplul încheind, de asemenea, un contract de 18 milioane de lire sterline cu Spotify.

Podcastul lui Meghan, „Archetypes”, a ajuns pe primul loc în topurile de vânzări când a fost lansat anul trecut - dar a suferit o lovitură după ce Kim și-a lansat propria emisiune de succes.

Podcastul vedetei de reality-show, „The System: The Case Of Kevin Keith”, care a analizat cazul unui bărbat din Ohio condamnat la moarte pentru o triplă crimă, a ajuns pe primul loc în topuri în octombrie, coborându-l pe cel al lui Meghan pe locul patru.

Reginele stilului

Cum obții acea strălucire Kim/Meg de la Hollywood? Apelând la aceiași guru în materie de beauty și la același antrenor de fitness.

Cele două au lucrat amândouă cu hairstylistul Michael Silva.

El a aranjat-o pe ducesă în timpul perioadei în care a jucat în serialul american „Suits” și a fost, de asemenea, în spatele look-ului elegant al lui Kim de la Met Gala din 2017.

Între timp, Meghan apare în videoclipurile de fitness ale antrenorului personal Tracy Anderson - cu care Kim a lucrat când era însărcinată în 2013.

De asemenea, ambele femei au purtat rochii de mireasă Givenchy, foarte asemănătoare.

→ Imaginea 1/4: Meghan Markle și prințul Harry au sărbătorit 2 ani de mariaj pe 18 mai jpeg

Kim a purtat rochia „Jackie O” de la brandul „Black Halo” din Los Angeles în alb în 2007, înainte ca Meghan să o poarte în negru la o recepție din 2018 la Royal Aeronautical Society din Londra.

Iar cele două au fost fotografiate în stiluri ciudat de asemănătoare în timpul sarcinii, preferând paltoane lungi în culori asortate, rochii care le modelau silueta și rochii florale până la podea.

Case cu design asemănător

→ Imaginea 1/4: 12 casa lui meghan markle si a printului harry 1 jpg jpeg

Conacul de 11 milioane de lire sterline din Montecito al ei și al lui Harry are nouă dormitoare, 16 băi, o casă de oaspeți cu două dormitoare, o pivniță de vinuri și o piscină uriașă.

La fel ca în cazul casei lui Kim, din California, în valoare de 18 milioane de lire sterline, Meghan a optat pentru tonuri neutre peste tot.

Kim a optat pentru un look minimalist pentru că: „Mi se pare că există atât de mult haos în lume”.

Apariții televizate

Kim a fost un invitat favorit al emisiunii lui Ellen DeGeneres, după ce a devenit celebră cu propriul reality show în 2007.

Din 2018, ea a vorbit adesea cu Ellen despre viața de mamă a patru copii.

Apariția lui Meghan în emisiune în 2021, pentru a-și promova cartea pentru copii „The Bench” a fost încurajată de prințul Harry, care dorea ca ea să își arate „latura distractivă”.

Dar planul a eșuat după ce Meghan a luat parte la o farsă, în care trebuia să urmeze instrucțiunile gazdei, transmise printr-o cască ascunsă.

Ulterior, ducesa ar fi fost supărată de reacțiile primite după difuzarea acelei emisiuni.

Harry și Meghan au călcat, de asemenea, pe urmele lui Kim când au ales să acorde primul lor mare interviu în Statele Unite lui Oprah Winfrey. De asemenea, Kim a ales-o pe Oprah în 2012 pentru a vorbi despre celebra sa casetă porno și despre căsnicia sa de 72 de zile cu Kris Humphries.

Acte de caritate

→ Imaginea 1/2: ducesa de sussex meghan markle foto hepta

În timp ce pentru familia Sussex și familia Kardashian totul se rezumă la șampanie și caviar pregătite de bucătari privați, ambii publică imagini atunci când împart mâncare celor nevoiași.

Kim a dat de mâncare la peste 5.000 de persoane fără adăpost în 2011 de Ziua Recunoștinței, iar Meghan a gătit la Hubb Community Kitchen din vestul Londrei, șapte ani mai târziu, și a ajutat la lansarea unei cărți de rețele culinare scrise de supraviețuitorii incendiului de la Grenfell Tower.