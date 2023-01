15 ianuarie: Ziua în care s-a născut Mihai Eminescu, geniul poeziei românești

Pe 15 ianuarie s-au născut nenumărate personalități istorice, precum marele nostru poet național Mihai Eminescu. Tot în această zi a fost încoronată regina Elisabeta I a Angliei, domnia sa fiind recunoscută ca era elisabetană sau epoca de aur.

1559: Elisabeta I a Angliei este încoronată regină a Angliei

Elisabeta I a Angliei s-a născut pe 7 septembrie 1533, la Palatul Placentia, fiind fiica lui Henric al VIII-lea al Angliei și a lui Anne Boleyn.

Elisabeta devine regină pe 15 ianuarie 1559, după moartea surorii sale, fiind încoronată Westminster Abbey din Londra, de episcopul de Carlisle, cu ritualul latin.

Elisabeta I, care nu s-a căsătorit niciodată, în ciuda numeroaselor oferte, devenind cunoscută drept Gloriana sau Regina Fecioară, a fost al cincilea și ultimul monarh al casei Tudor.

Domnia reginei Elisabeta este denumită era elisabetană sau epoca de aur, fiind marcată de sporirea puterii Angliei pe plan mondial. Regina Elisabeta I a Angliei a murit pe 24 martie 1603, la Richmond Palace.

1622: S-a născut dramaturgul francez Molière, părintele marii comedii

Molière (Jean-Baptiste Poquelin) s-a născut pe 15 ianuarie 1622 la Paris, a fost scriitor francez de teatru, director și renumit actor de comedie.

În 1643 a hotărât să devină actor, a adoptat pseudonimul Moliere şi a întemeiat, cu actriţa Madeleine Bejart, trupa "Ilustrul teatru", cu care a susţinut turnee timp de 12 ani, iar în 1650, a preluat conducerea teatrului. În această perioadă, a compus primele sale comedii de valoare sunt: "Nechibzuitul" (1655) şi "Dragoste cu toane" (1656), notează Agerpres.

La 24 octombrie 1658, Moliere şi trupa sa au jucat, la Luvru, în faţa regelui şi a curţii, tragedia "Nicomede", a dramaturgului Pierre Corneille, iar în 1660, Moliere a obţinut protecţia fratelui regelui şi dreptul de a folosi fosta sală de teatru din Palatul lui Richelieu, denumit "Palais-Royal".

Moliere Jean-Baptiste Poquelin a murit la 17 februarie 1673, operele sale fiind jucate cu succes și acum pe scenele din întreaga lume.

1850: S-a născut poetul naţional Mihai Eminescu

Mihai Eminescu (Mihail Eminovici) s-a născut la 15 ianuarie 1850, la Botoşani (și a copilărit la Ipoteşti) fiind al şaptelea dintre cei 11 copii ai căminarului Gheorghe Eminovici şi ai Ralucăi Eminovici.

A publicat primul său poem („La mormântul lui Aron Pumnul“) la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena. Eminescu a făcut parte din societatea literară Junimea şi a lucrat ca redactor la „Timpul“, ziarul oficial al Partidului Conservator.

Operele lui Eminescu precum „La Steaua“ sau „Făt-Frumos din Lacrimă“ sunt și acum printre cele mai citite. Dar cea mai cunoscută poezie din literatura română este Luceafărul, care a văzut tiparului în 1883, când a fost publicată în Almanahul Societăţii Studenţeşti ”România Jună” din Viena. Biografii lui Eminescu au descoperit faptul că poemul a fost început în 1873. De-a lungul anilor, poezia a fost scrisă, rescrisă şi finisată de mai multe ori până la publicarea din 1883.

Eminescu a fost internat la 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuţa din Bucureşti şi apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas. La 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineaţa, poetul a murit în sanatoriul doctorului Şuţu. La 17 iunie 1889, Eminescu a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu din Bucureşti.

1883: A apărut revista Recreații științifice, care a marcat dezvoltarea matematicii în România

Revista Recreații științifice a fost a apărut la Iași în perioada 15 ianuarie 1883, având ca obiectiv să facă educație științifică tineretului român.

Revista a apărut lunar, fără întrerupere, timp de șase ani. Inițial fiecare număr avea 32 de pagini, cuprinzând articole cu subiecte variate, ca aritmetică, algebră, geometrie, geometrie analitică, trigonometrie, calcul diferențial și integral, istoria matematicii, mecanică, topografie, cosmografie, astronomie, chimie, geografie și diverse. În ultima perioadă de apariție a avut 24 de pagini sau numere comasate, potrivit recreaţiimatematice.uv.

1918: S-a născut Gamal Abdel Nasser, președinte al Egiptului

Gamal Abdel Nasser s-a născut pe 15 ianuarie 1918 la Dene Mor, provincia Asiut. A fondat, în 1942, mişcarea clandestină „Ofi ţerii liberi”, ce îşi propunea să lupte împotriva corupţiei politice şi a dominaţiei străine în Egipt. A fost maior în războiul arabo-israelian (1948). Ulterior, a desfăşurat o susţinută activitate naţionalistă. În 1951, a fost ridicat la gradul de locotenent-colonel iar, în iulie 1952, a condus lovitura de stat în urma căreia regele Farouk al Egiptului, a fost detronat, potrivit biography. yourdictionary.com. Generalul Neguib a fost desemnat şef al noului guvern.

În 1956, a fost ales, fără contracandidat, preşedinte al Republicii Egipt. În acelaşi an, refuzul englezilor şi americanilor de a mai acorda credite l-a determinat pe Nasser să naţionalizeze Canalul de Suez şi, deşi Egiptul a fost pentru scurt timp invadat de trupe franceze, britanice şi israeliene, naţionalizarea a reuşit, contribuind la sporirea prestigiului lui Nasser. Tot el, a propus unirea Egiptului cu Siria, care s-a concretizat, la 1 februarie 1958, prin crearea Republicii Arabe Unite, el devenind preşedintele acesteia, potrivit www.history.com. În octombrie 1961, uniunea s-a destrămat, Siria recăpătându-şi independenţa. În volumul „Eliberarea Egiptului”, publicat în 1956, Nasser a pledat pentru fraternitatea arabilor şi solidaritatea africană. Duşman al monarhiilor din Orientul Mijlociu, în 1962 a trimis trupe de sprijin revoluţionarilor din Yemen. A fost atacat în forţă de Iordania şi Arabia Saudită. Gamal Abdel Nasser a murit la 28 septembrie 1970.

1981: S-a născut rapperul american Pitbull

Pitbull (Armando Christian Pérez) s-a născut pe 15 ianuarie 1981,în Miami, fiind un cântăreț, compozitor și rapper american.

El a devenit cunoscut pe plan internaţional graţiei piesei „I Know You Want Me“, pe care a lansat-o în 2009. Pitbull a cântat alături de nume celebre precum Chris Brown, DJ Khaled, Lil Jon, David Rush, Sean Paul, Shakira, Enrique Iglesias, Akon Kesha, Enrique Iglesias, Jennifer Lopez, J Balvin, Camila Cabello, și a colaborat și cu artista româncă INNA, și alături de formația muzicală românească Mandinga. De altfel rapperul american a susţinut un concert şi în Bucureşti, în iulie 2010.

Pentru cariera sa Rapperul a primit steaua cu numărul 2.584 pe Hollywood Walk of Fame, după ce a produs hituri No. 1, a primit un premiu Grammy pentru cel mai bun album rock latino, urban sau alternativ, și a scris şi înregistrat imnul oficial al Cupei Mondiale 2014, „We Are One (Ole Ola)”, cu Jennifer Lopez şi Claudia Leitte.

1990: Se reînfiinţează oficial Partidul Naţional-Liberal

Partidul Naţional Liberal este cel mai vechi partid politic din România, înfiinţat la 24 mai 1875, sub conducerea lui Ion C. Brătianu (1875-1891). În 1947, PNL şi-a întrerupt activitatea ca urmare a desfiinţării pluralismului politic de către regimul comunist. Partidul s-a reînfiinţat la 15 ianuarie 1990, președinte fiind Radu Câmpeanu, conform Agerpres.

De altfel, printre cei care au repus bazele PNL după 1989 s-au numărat Dan Amedeo Lăzărescu, Nicolae Enescu, I.V. Săndulescu, Radu Câmpeanu. În primele zile ale anului 1990, PNL s-a reînregistrat ca partid politic, fapt consfinţit prin Decizia nr. 4 a Tribunalului Bucureşti din 15 ianuarie 1990.

2018: A murit solista trupei rock „The Cranberries”, Dolores O’Riordan

Cântăreaţa şi compozitoarea irlandeză Dolores O’Riordan s-a născut pe 6 septembrie 1971, la Ballybricken North⁠, Munster⁠, Irlanda.

Dolores O'Riordan a devenit o artistă apreciată după ce a început să cânte alături de trupa The Cranberries, la vârsta de 18 ani. Cântăreaţă şi compozitoare, ea a avut o influenţă uriaşă asupra muzicii rock şi pop atât din Irlanda, cât şi la nivel internaţional.

Dolores O’Riordan a murit pe 15 ianuarie, la Londra, la vârsta de 46 de ani. Ea a concertat la Bucureşti, alături de The Cranbberies, de două ori, în 2010 şi 2012.