Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
11 octombrie: Principele Ferdinand I devine rege al României

Publicat:

În ziua de 11 octombrie, fostul președinte american Franklin Delano Roosevelt a fost avertizat printr-o scrisoare de fizicianul Albert Einstein asupra amenințării armelor nucleare. Tot în această zi, s-au născut actrițele române Olga Tudorache și Catrinel Dumitrescu.

Regele Ferdinand I/FOTO: Arhivă
Regele Ferdinand I/FOTO: Arhivă

1914: Ferdinand I devine rege al României

Născut pe 24 august 1865, în Sigmaringen, Germania, Ferdinand I a fost al doilea rege al României, din 10 octombrie 1914 până la moartea sa, la 20 iulie 1927.

Începând cu 1889 a devenit Principe de Coroană al Regatului României, în urma renunțării tatălui și fratelui său mai mare, Wilhelm, la drepturile de succesiune la coroana regală a României.

Ferdinand a devenit rege al Regatului României la 11 octombrie 1914, sub denumirea de Ferdinand I, în urma morții unchiului său, regele Carol I.

A condus România în timpul Primului Război Mondial, alegând să lupte de partea Antantei împotriva Puterilor Centrale, fapt care a avut ca efect excluderea sa din Casa Regală de Hohenzollern de către împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei.

În anul 1925 a izbucnit criza dinastică, provocată de renunțarea principelui Carol la drepturile sale de succesiune la Coroana României, fapt ce l-a determinat pe Ferdinand să îl excludă pe Carol din Casa Regală a României și să îl numească drept principe moștenitor pe fiul acestuia, Mihai, care avea să succeadă la tron.

Ferdinand a murit la Sinaia, la 20 iulie 1927, în urma unui cancer galopant la colon. A fost înmormântat la Mănăstirea Curtea de Argeș.

1929: Se naște actrița Olga Tudorache

Născută în comuna Oituz, judeţul Bacău, pe 11 octombrie 1929, Olga Tudorache s-a numit în primul an al vieţii Maria, pentru ca apoi să primească numele de Olga, după naşa ei.

Olga Tudorache/FOTO: Arhivă
Olga Tudorache/FOTO: Arhivă

A trăit în casa parohială a bisericii din comună, pe care o construise chiar bunicul din partea tatălui, preotul Ion Tudorache.

După război, s-au mutat la Bucureşti. 

Cum a ajuns Olga Tudorache să dea la actorie? A fost vorba de o simplă secundă, în urma unei combinaţii între curiozitatea ei şi o conjunctură exterioară: faptul că la canto, unde venise să dea examen, era coadă. „Erau două uşi, canto şi teatru. La canto era coadă, multă lume, şi ea a zis: «Să intru puţin la teatru, să văd ce e aici». Asta a fost secunda care ne-a dăruit-o pe marea Olga Tudorache“, explica, în aceeaşi emisiune, Tamara Creţulescu.

În teatru, actriţa şi-a strâns toate forţele şi le-a condensat în fiecare rol pe care l-a făcut: Cleopatra („Antoniu şi Cleopatra“ de William Shakespeare), Beatrice („Efectul razelor gamma asupra anemonelor“ de Paul Zindel), Regina („Regina mamă“ de Manlio Santanelli) şi Doamna T („Portretul Doamnei T“ de Ana-Maria Bamberger) fiind doar câteva dintre personajele cu care Olga Tudorache a rămas în memoria publicului românesc. 

Pe 18 octombrie 2017, actrița s-a stins din viață, la 88 de ani, după ce fusese internată în spital de mai multe zile. Decesul actriţei a fost anunţat şi de reprezentanţii Spitalului Elias din Capitală. Ei spun că Olga Tudorache „s-a stins în linişte“ în Secţia de Terapie Intensivă a spitalului.

1939: Fostul președinte american Franklin D. Roosevelt a fost avertizat printr-o scrisoare de Albert Einstein asupra amenințării armelor nucleare

Pe 2 august 1939, Albert Einstein i-a scris președintelui american Franklin D. Roosevelt. Scrisoarea sa avea să ducă la Proiectul Manhattan și la una dintre cele mai semnificative – și distructive – invenții din istorie.

Albert Einstein și Franklin Roosevelt/FOTO: Colaj Wikipedia și Getty Images
Albert Einstein și Franklin Roosevelt/FOTO: Colaj Wikipedia și Getty Images

Scrisoarea, trimisă prin fizicianul Alexander Sachs, consilier economic al președintelui, a ajuns la Roosevelt abia pe 11 octombrie 1939.

Povestea dramatică a transformării letale a energiei atomice, relatată în filmul de succes Oppenheimer din 2023, ar fi putut rămâne doar o ficțiune științifică dacă o scrisoare de două pagini, datată 2 august 1939, nu ar fi fost niciodată scrisă, scrie BBC.

Cercetările recente în fizica nucleară au făcut probabilă transformarea uraniului într-o nouă și importantă sursă de energie”, se arată în scrisoare.

Această energie, continuă el, ar putea fi folosită „pentru construirea unor bombe extrem de puternice”.

Exprimând suspiciuni în legătură cu decizia Germaniei de a opri vânzările de uraniu în Cehoslovacia ocupată, scrisoarea a fost impulsul pentru un program secret de cercetare în valoare de 2 miliarde de dolari — „Proiectul Manhattan” — o cursă pentru a depăși Germania în dezvoltarea armelor atomice.

Proiectul, desfășurat pe parcursul a trei ani și condus de fizicianul Robert Oppenheimer, avea să propulseze SUA în era nucleară și să ducă la una dintre cele mai importante – și distructive – invenții din istorie: bomba atomică.

1956: S-a născut actrița Catrinel Dumitrescu

Catrinel Dumitrescu s-a născut la 11 octombrie 1956, în Brăila. A apărut în mai multe filme: „Ion“, „Păstrează-mă doar pentru tine“ sau „Pădurea de fagi“. Pe scena teatrului a jucat în „Anecdotă provincială“, „Bigudiuri“ sau în „Doi pe o bancă“.

Catrinel Dumitrescu/FOTO: Facebook
Catrinel Dumitrescu/FOTO: Facebook

De departe, cele mai vestite pelicule în care a jucat sunt „Buletin de București“ și „Căsătorie cu repetiție“.

„Privind azi filmele astea, am senzaţia că mă îndepărtez de ţărm, dar de fapt sunt tot acolo (iubesc, respect, cred în aceleaşi valori). Doar că azi zâmbesc mai greu la aceste comedii care-mi aduc atât de aproape oameni care acum sunt atât de departe …Mă gândesc la Octavian Cotescu, Francisc Munteanu, Virgil Calotescu...“, mărturisea ea într-un interviu pentru Adevărul.

1968: NASA lansează Apollo 7, prima misiune cu oameni la bord

Misiunea americană spațială Apollo 7, avându-i la bord pe Donn Eisele și Walt Cunningham și la comandă pe Wally Schirra, a fost lansată din Cape Kennedy, Florida, pe 11 octombrie 1968.

Echipajul de la bordul Apollo 7/FOTO: X
Echipajul de la bordul Apollo 7/FOTO: X

Misiunea s-a desfășurat pe parcursul a 163 de revoluții orbitale, cu un echipaj ce a fost primul care a transmis semnal TV live de pe orbită, oferind astfel prima viziune a spațiului, oamenilor de pe Pământ.

Vehiculul Spațial a avut pe 22 octombrie o intrare normală în atmosferă și o amerizare conform planului, cu o eroare de 2 kilometri, coborând în Oceanul Atlantic la sud-est de Bermuda.

Istoria zilei

