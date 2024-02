11 februarie, ziua în care a murit Whitney Houston. Celebra artistă a fost abuzată în copilărie, a avut probleme cu drogurile și cu alcoolul VIDEO

În 1866, Alexandru Ioan Cuza a fost silit să abdice, ca urmare a conjurației „Monstruoasei coaliții”. Tot într-o zi de 11 februarie a murit Whitney Houston și s-a născut actrița Jennifer Aniston.

1866 : domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost silit să abdice, ca urmare a conjurației „Monstruoasei coaliții” (coaliția dintre conservatori și liberal-radicali)

Unul dintre evenimentele importante ale istoriei moderne a României rămâne momentul 11 februarie 1866, când a avut loc lovitura de stat prin care o alianță a forțelor politice de factură conservatoare și liberal-radicală, denumită cu o sintagmă care a făcut carieră în istoriografia noastră, monstruoasa coaliție, l-a obligat pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza să abdice și să părăsească țara.

Cauzele acestui complot au fost multiple și generate, în principal, de atitudinea tot mai dictatorială a lui Cuza, de reformele sale, apreciate ca fiind prea radicale de către conservatori și insuficiente ori moderate de către liberalii roșii, de afacerile camarilei sale, dar și de elemente delicate ale vieții sale personale (avem în vedere relația extraconjugală cu Maria Obrenovici). Toate aceste elemente au condus în final la înlăturarea forțată a domnitorului de la putere.

Puterea a fost preluată de o locotenență domnească alcătuită din: Lascăr Catargiu (reprezentantul Moldovei și al conservatorilor), generalul Nicolae Golescu (reprezentant al Ţării Românești și al liberalilor) și colonelul Nicolae Haralambie (reprezentantul armatei).

Alexandru Ioan Cuza a murit în exil, la 15 mai 1873, în Hotelul „Europa” din Heidelberg.

Trupul neînsufleţit al domnitorului a fost adus în ţară de Doamna Elena Cuza şi înhumat la Castelul Ruginoasa în faţa unei impresionante mulţimi şi unor apropiaţi colaboratori: Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri.

1888: s-a născut medicul Nicolae Ionescu-Şişeşti, membru corespondent al Academiei Române

În 1920 a devenit doctor în medicină şi chirurgie în Franța. Revenit în ţară, a fost conferenţiar de semiologie nervoasă la Spitalul „Colentina”, profesor agregat (1933) şi profesor titular (1938-1954) la Clinica de Boli Nervoase şi Electroterapie.

În paralel cu activitatea didactică, a făcut însemnate cercetări ştiinţifice în mai multe domenii ale medicinii, aplecându-se asupra studiului siringomieliei asociată cu tumori medulare. În bolile infecţioase ale sistemului nervos provocate de bacterii a studiat encefalul unor bolnavi decedaţi de meningită cu pneumococ.

Din 1948 s-a preocupat de neuroinfecţiile virale, în special de encefalitele virale ale copilului şi sugarului. În 1950 a efectuat un studiu clinic şi experimental având ca obiect explicarea mecanismului patologic refl ex şi embolic al crizelor de epilepsie survenite în cursul pneumotoraxului terapeutic. Un interes aparte a acordat cercetărilor dedicate electroencefalogramei în timpul comei şi după moarte.

1908: s-a născut geologul şi exploratorul Sir Ernest Vivian Fuchs

Exploratorul a realizat prima traversare a Antarcticii, trecând prin Polul Sud. După ce efectuează serviciul militar în cel de-Al Doilea Război Mondial, Fuchs devine interesat de studierea insulelor Falkland şi a continentului Antarctica. Împreună cu Sir Edmund Hillary a condus expediţia transantarctică între 1957 şi 1958, fi ind primul explorator care a realizat o traversare de la un capăt la celălalt al Antarcticii, pentru a celebra Anul Internaţional Geofizic. A traversat Polul Sud la 19 ianuarie 1958. A durat 90 de zile pentru a traversa cele 2.180 de mile ale Antarcticii.

1929: s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din România: -38,5 °C, la Bod, în Depresiunea Brașovului

Comuna Bod, situată la 12 kilometri de Brașov, era cunoscută pentru fabrica de zahăr care fusese pornită la 1889, la 16 ani după ce a fost dată în folosință calea ferată Brașov - Sighișoara.

1943: s-a născut cântăreţul şi compozitorul Serge Lama

Serge Lama este cunoscut mai ales pentru piesa „Je Suis Malade”, scrisă împreună cu Alice Dona şi interpretată de numeroşi artişti, precum Lara Fabian şi Dalida.

1969: s-a născut actrița americană Jennifer Aniston

S-a născut în Sherman Oaks, Los Angeles. Părinţii săi sunt John Aniston şi Nancy Dow. Din partea tatălui are descendenţi greci, iar din partea mamei italieni şi scoţieni. Este mai puţin cunoscut faptul că s-a născut cu numele Joanna Anastasakis. Tatăl său, celebrul actor John Aniston s-a născut în Creta, Chania, în 1933. El a emigrat în SUA, unde a primit rolul Victor Kiriakis în celebrul soap opera ”Days of Our Lives” şi pe care l-a jucat 30 de ani.

Mama, Nancy Dow a fost model şi actriţă. Ea a suferit două accidente cerebrale în 2011 şi 2012 şi a murit în 2016, la vârsta de 79 de ani.

Aniston a asistat la divorţul părinţilor când era foarte mică, iar asta a afectat-o teribil. A rămas doar cu mama de la 9 ani, însă a devenit o celebritate cunoscută la nivel mondial. Rolul din Friends i-a adus mulţi bani, însă potrivit USA Today, încă face 20 milioane de dolari anual cu celebrul serial, de când se redifuzează. Naşul actriţei a fost legendarul actor Telly Savalas, faimos pentru rolul Kojak, scrie Ok Magazine.

Aniston arată ca o adolescentă şi a pus acest fapt pe seama rădăcinilor sale greceşti: ”Tata este grec 100%. Nu are niciun rid la 88 de ani. Nici bunica Yiayia Stella nu a avut riduri şi a murit la 95 de ani”, a spus Aniston.

Jennifer Joanna Aniston a cucerit faima internațională pentru rolul lui Rachel Green în sitcom-ul Friends (Prietenii tăi) (1994–2004), rol pentru care ea a câștigat un premiu Emmy, un Glob de Aur și un premiu Screen Actors Guild Award.

În 2012, Aniston a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. Adițional, revista Men's Health a ales-o pe Aniston drept ”cea mai sexy femeie din toate timpurile” ("Sexiest Woman of All Time").

Jennifer Aniston s-a bucurat de o carieră de succes și în film. Ea a jucat rolul protagonistei feminine în zeci de filme de comedie romantică. Cele mai mari hit-uri box office ale sale sunt Bruce Almighty (2003), The Break-Up (2006), Marley & Me (2008), Just Go with It (2011), Horrible Bosses .

1990: liderul sud-african Nelson Mandela a fost eliberat din închisoare, după 27 de ani petrecuți în arest

Nelson Mandela s-a născut pe 18 iulie 1918, în Transkei, Africa de Sud. Originar din familia regală Thembu din Mvezo, Africa de Sud, a urmat studii juridice la Universitatea din Fort Hare și la Universitatea din Witwatersrand, în cele din urmă a practicat dreptul la Johannesburg. Acolo s-a implicat profund în politica anticolonială și naționalistă africană, devenind unul dintre cei mai importanți activiști anti-apartheid din Africa de Sud. În 1963, a fost închis pentru rolul său de lider în mișcarea de eliberare împotriva apartheidului și pentru angajamentul său neclintit față de dreptul inerent al indivizilor de a trăi în libertate.

În 1964, Nelson Mandela a fost închis pe Insula Robben, situată în largul coastei Cape Town. În interiorul zidurilor insulei Robben, prizonierii erau cunoscuți nu după numele lor, ci după numărul și anul întemnițării – astfel, 46664 a devenit identificatorul definitoriu al lui Nelson Mandela. Eliberare sa din 1990 a devenit un punct de cotitură în peisajul politic al Africii de Sud, alimentând dezbateri cruciale și catalizând transformarea țării într-o democrație multirasială.

2012: a murit Whitney Houston

Whitney Houston a fost o cântăreață, manechin, actriță și producătoare de muzică. Primul rol al lui Houston a fost în filmul, The Bodyguard (1992). Coloana sonoră inițială a filmului a câștigat Premiul Grammy pentru albumul anului. Single-ul principal, „I Will Always Love You”, a devenit cel mai bine vândut disc single din istoria muzicii al unei artiste în întreaga lume.

În 2009, Guinness World Records a menționat-o ca fiind cea mai premiată femeie din toate timpurile. Lista sa de premii include două Premii Emmy, șase Premii Grammy, 30 Billboard Music Award și 22 de American Music Award, având în total 415 premii primite de-a lungul carierei până în anul 2010. Houston a fost de asemenea una dintre cele mai bine vândute artiste din lume, vânzând peste 170 de milioane de albume, single-uri și videoclipuri.

Viața ei scurtă, dar tumultoasă, a ascuns multe secrete. Whitney a apelat, de-a lungul vieții, la chirurgia plastică, a avut probleme cu alcoolul și chiar a avut câteva încercări de a-și lua viața.

În spatele scenei, Whitney trăia o adevărată dramă. Într-un documentar se dezvăluie faptul că artista a fost abuzată sexual de vărul ei - Dee Dee Warwick.

Fratele vitreg al cântăreţei, Gary Garland, a povestit cum a fost abuzat de către Warwick. Şi crede că sora lui a trecut prin acelaşi lucru. Mătuşa lui Whitney, Mary Jones, a confirmat, de asemenea, aceste acuzaţii.

Potrivit prietenilor cântăreţei, Whitney lua droguri chiar şi atunci când era adolescentă. Când a născut-o pe fiica ei Bobbi Kristina, Houston a încercat cu disperare să scape de acest viciu. Din păcate, nu și-a putut controla dependenţa.

Căsătoria lui Whitney cu Bobby Brown s-a transformat, de asemenea, într-o dramă. Cântăreţul R&B Bobby Brown a publicat volumul de memorii „Every Little Step“, mare parte a paginilor fiind dedicate mariajului de 15 ani cu Whitney Houston.

Înaintea de lansarea cărţii, artistul a acordat un interviu postului ABC în care a dezvăluit, printre altele, că regretata Whitney Houston a avut o relaţie cu una dintre asistentele sale personale, Robyn Crawford, dar şi cu raperul Tupac.

Cu câteva zile înainte să fie găsită moartă, Whitney a fost dată afara dintr-un club din Los Angeles, iar mâinile și picioare ei sângerau.

Ziua europeană a numărului unic de urgenţă 112

La numărul pentru apeluri de urgenţă 112, se poate suna gratuit pretutindeni în UE. Acesta pune apelantul în legătură cu serviciile de urgenţă competente (poliţia locală, serviciul de pompieri sau serviciile medicale) şi este disponibil 24 de ore din 24. Din 2005, acesta este operaţional şi în România