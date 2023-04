Jennifer Aniston: drama actriței care nu poate scăpa de eticheta de „fata cu inima frântă“

Unii o știu drept Rachel din Friends. Alții o știu drept soția părăsită de Brad Pitt pentru Angelina Jolie. Dar Jennifer Aniston este mult mai mult de atât.

De mai bine de 25 de ani, Jennifer Aniston este obiectul afecțiunii și curiozității a milioane de oameni, ținta paparazzilor și preferata tabloidelor. Însă indiferent câte proiecte noi și spectaculoase ar lansa, conștiința colectivă o va reține pentru două ipostaze: drept Rachel din Friends și drept fata cu inima frântă, pe care sex-symbolul Brad Pitt a părăsit-o pentru Angelina Jolie, cea mai frumoasă femeie din lume. Ambele ipostaze sunt încă atât de fresh în mintea publicului, de parcă totul s-a petrecut ieri. Iar la aproape 20 de ani de la divorțul răsunător de Pitt, lumea încă o compătimește. Aniston a depășit de mult momentul, noi nu.

Cât despre Friends, era cât pe ce să nu se întâmple, întrucât rolul ei îi fusese dăruit la început lui Courtney Cox, care a fost de acord apoi să preia personajul Monica. Cei șase amici simpatici au cucerit publicul rapid, iar prietenia a depășit barierele ecranului. Coafura personajului Rachel a fost copiată de femeile de pretutindeni, iar Aniston a ajuns să câștige câte un milion de dolari pe episod. „Era ca și cum luam în fiecare zi a vieții mele o pastilă a fericirii“, a povestit Aniston despre cei zece ani petrecuți pe platourile de filmare ale celebrului serial de comedie.

"Am făcut tot ce s-a putut ca să rămân însărcinată"

Dar cel mai puternic drog avea să apară în persoana lui Brad Pitt, cu care a început o relație în 1998, încununată cu o nuntă ca-n basme în 2000. Publicul îi adora, iar fotografii erau mereu pe urmele lor. Pe măsură ce timpul trecea, întrebările despre copiii deveneau tot mai presante. Ferească Dumnezeu să fi mâncat actrița un pic mai mult la masa de prânz, că pozele cu abdomenul balonat făceau ocolul pământului, dând ca sigură o sarcină. Însă bebelușul nu a apărut. De aceea, când cei doi au anunțat divorțul, în 2005, zvonul că Brad a renunțat la Jen fiindcă ea era mai interesată de carieră decât de copii părea credibil. Greu de închipuit ce trebuie să fi fost în sufletul bietei femei care de fapt încercase din răsputeri să facă un copil. Dar confesiunea ei a venit abia anul trecut, într-un interviu Allure.

→ Imaginea 1/7: Jen și Brad, pe când erau căsătoriți

Am făcut tot ce s-a putut ca să rămân însărcinată. A fost un drum foarte greu pentru mine. Nimeni nu știe asta. Atâția și atâția ani de speculații. A fost foarte dureros. Am încercat fertilizare in vitro, am băut ceaiuri chinezești, tot ce s-a putut am încercat. Aș da orice să fi venit cineva să-mi zică «Fă-ți o favoare și îngheață-ți ovulele.» Dar nu m-am gândit pe atunci la asta. Faptul e consumat acum. Am zero regrete. În realitate, Brad Pitt se îndepărta de soția lui fiindcă se îndrăgostise nebunește de partenera din Mr and Mrs Smith, Angelina Jolie. Deși Pitt a negat, mulți cred că aventura cu Jolie începuse înainte de divorț.

Ca și cum nu era suficient că trecea printr-o separare dureroasă, Aniston afla în timp real, odată cu restul lumii, noutăți despre fericirea noilor amorezi. În ziua în care ea a intentat divorț, nu pentru că-și dorea, ci forțată fiind de context, W Magazine publica un editorial de 60 de pagini, numit Domestic Bliss, ce-i înfățișa pe protagoniștii din Mr. and Mrs. Smith într-o ședință foto inspirată de ideea de familie. Mai mult, conceptul fusese gândit chiar de Brad Pitt, ceea ce a determinat-o pe Jennifer Aniston să declare într-un interviu: „Cred că-i lipsește un cip în creier, cel al sensibilității“. La rândul ei, Angelina a ținut să povestească prin presă că abia aștepta să ajungă pe platourile de filmare Mr. and Mrs. Smith pentru a se întâlni cu colegul Pitt.

"Am pus nevoile lui înaintea nevoilor mele"

În lunile de după divorț, Jennifer Aniston a privit neputincioasă cum povestea de iubire dintre Pitt și Jolie prinde viteză, iar vestea că Angelina este însărcinată a primit-o în timpul unui interviu. A trebuit să întrerupă dialogul cu jurnalistul, din cauza lacrimilor incontrolabile. „Aș fi un robot dacă aș spune că nu am momente de furie, durere sau jenă“, a mărturisit actrița într-un articol Vanity Fair din 2005, în care a vorbit și despre lecțiile învățate din eșecul marital: „Îmi place să am grijă de cei dragi și cu siguranță am pus nevoile lui înaintea nevoilor mele. Cumva, te pierzi pe drum apoi, nu mai realizezi ce faci. Nu e vina nimănui, e vina ta.“ Și poate că lui Brad Pitt chiar îi lipsește placa responsabilă de empatie, de vreme ce, în 2011, a făcut o declarație din care se înțelege că fosta soție îl cam... plictisea: Nu trăiam o viață interesantă. Cred că și căsnicia mea avea o legătură cu asta. Încercam să mă prefac că mariajul meu era ceva ce nu era. Probabil că, după scandalul uriaș cu Angelina Jolie, care l-a târât prin tribunale ani la rând, superstarul și-a reconsiderat ideea despre plictiseală. Dar Aniston l-a iertat oricum și spune că azi sunt în relații amicale.

Doar că actrița nu și-a găsit nici astăzi jumătatea, în ciuda speranțelor. În interviul Vanity Fair din 2005, deși proaspăt rănită, descria un tablou optimist de viitor: O să vină și vremea mea. Undeva pe lumea asta se află bărbatul care va deveni tatăl copiilor mei. În cinci ani sper să fiu căsătorită și cu copil. Tabloul nu s-a concretizat niciodată, deși vedeta și-a încercat norocul alături de alți bărbați.

În prezent, se pare că Jennifer Aniston nu are o relație, concentrându-se pe promovarea noului ei film, Murder Mystery 2, și pe serialul de succes Morning Show, în care joacă alături de Reese Witherspoon și Steve Carrel. Mi-ar plăcea să am o relație, dar cine știe? Sunt momente în care mă gândesc ce bine ar fi să vin acasă, să mă arunc în brațele cuiva și să zic: am avut o zi grea. Dar autocompătimirea nu durează mult, așa cum ne-a obișnuit deja de aproape 30 de ani. Filosofia de viață a actriței este, în cuvintele ei: Poți să te enervezi, poți să faci pe martirul sau poți să-ți spui pur și simplu «Avem lămâi? Hai să facem niște limonadă».

